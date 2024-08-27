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Новини Війна
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Зеленський про можливість застосування Росією ядерної зброї: Путін надто любить своє довге життя, а відповідь світу буде швидкою

Ядерна зброя

Росія постійно залякує можливістю застосування по Україні ядерної зброї. 

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

"Гра з вогнем. Він (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) не перший раз це говорить (про можливість застосування ядерної зброї. - Ред.). Вони завжди залякують, частиною цієї програми з залякування є ядерна зброя. Тому вірити в це, не вірити. Я вважаю, що Путін надто любить своє життя. Надто любить своє занадто довге життя, тому я думаю, що він буде триматися за це крісло, за свій Кремль. Використання ядерної зброї навряд чи підтримає увесь світ. Я думаю, буде дуже швидка відповідь усього світу, або ми з вами нічого не розуміємо про безпеку у світі, якщо дозволено навіть думати про використання ядерної зброї", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операція України на Курщині - спроба штовхнути РФ на застосування ядерної зброї, - Лукашенко

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) росія (64984) ядерна зброя (1148)


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Топ коментарі
+9
Відповідь Світу буде дуже "потужне",і ми знаєм яке: "нє всьо так однозначно", "не треба ескалації"," ми рішуче стурбовані","а може це українці самі?! треба провести розслідування" і т.д...
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27.08.2024 15:32
+7
а тут цікаві новини з КурНР:
Сметанат борщу: Військовий ЗСУ увімкнув телевізор в Курській області, а там серіал, за який Зєля отримував рублі з російського бюджету.
Ніна Никифорова: На агента ФСБ Деркача справу відкрили лише після того, як він втік. Прикордонники казали, що не мали права його не випустити, бо він нардеп. Але вони чомусь мали право не випустити нардепа, який мав персональне запрошення на Генасамблею НАТО, бо той нардеп був Порошенко.
Бiла Левиця: В головах зефанів настільки все злиплось,що вже "Порошенко закрив ракетні програми, а Зеленський їх розвиває" Так ще дійде до того, що П. розмінував, а З. замінував, П. розброїв, а З. озброїв, П. все здав, а З. відвоював, П.-посередній акторишка 95кв., а З - великий дипломат і полководець.
vølødymyr pityk: Скільки часу потрібно, щоб відкрити очі після народження: Коровам - одразу
Вівцям - 2 години
Котам - 6 днів
Собакам - 10 днів
ЗЕВкраїнчикам™ - ніколи.



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27.08.2024 15:45
+5
Цікаво, скільки років собі намалював Зеленський?!
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27.08.2024 15:29
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Цікаво, скільки років собі намалював Зеленський?!
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27.08.2024 15:29 Відповісти
Всі смертні, навіть Син Божий Христос помер фізичною смертю.
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27.08.2024 15:36 Відповісти
Відповідь Світу буде дуже "потужне",і ми знаєм яке: "нє всьо так однозначно", "не треба ескалації"," ми рішуче стурбовані","а може це українці самі?! треба провести розслідування" і т.д...
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27.08.2024 15:32 Відповісти
"дуже швидка відповідь усього світу" - серйозно? Я вже дуже собі уявляю ту швидку відповідь - "ми рішуче засуджуємо дії рф" і пук-среньк.
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27.08.2024 15:38 Відповісти
Йухло це сущність кацапів, а зерьмаки -це жахиття за всю історію українства. Колись в історії будуть писати хто скільки горя приніс українцям.
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27.08.2024 15:40 Відповісти
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27.08.2024 15:42 Відповісти
На той час вже все було відомо
Камала відмовила в санкціях та зброї
посольство, авіація та флот США (котрі завів Трамп) втекли

що ще було казати, та до кого в той час?
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27.08.2024 16:02 Відповісти
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27.08.2024 16:22 Відповісти
припустимо, що за 3 місяці до 24 лютого 2022, вже точно знали, або повірили і т.п.
може не всі знали, та продовжували таке говорити
знаючи, що оборонку не розвернути за ці місяці,
зброю не дадуть, та навіть не продадуть

що треба було робити, казати і т.п. публічно для населення?
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27.08.2024 17:01 Відповісти
хоч окопи рити
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27.08.2024 23:48 Відповісти
Я думаю, що американці протягом 2-х - 3-х днів знищать ********** війська в УКРАЇНІ(!) у випадку застосування ****** ядерної зброї в Україні. Про це він (*****) й попереджений. По території *****стану американці в такому випадку наносити удари не будуть...
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27.08.2024 15:42 Відповісти
Зрозуміло. Американці доб'ють Україну. Щоб не мучилась.
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27.08.2024 15:51 Відповісти
вони і зараз це роблять. Ви цього не помітили?
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27.08.2024 23:51 Відповісти
Чому ж не помітив?
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28.08.2024 02:09 Відповісти
нічого вони не зроблять
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27.08.2024 23:50 Відповісти
а тут цікаві новини з КурНР:
Сметанат борщу: Військовий ЗСУ увімкнув телевізор в Курській області, а там серіал, за який Зєля отримував рублі з російського бюджету.
Ніна Никифорова: На агента ФСБ Деркача справу відкрили лише після того, як він втік. Прикордонники казали, що не мали права його не випустити, бо він нардеп. Але вони чомусь мали право не випустити нардепа, який мав персональне запрошення на Генасамблею НАТО, бо той нардеп був Порошенко.
Бiла Левиця: В головах зефанів настільки все злиплось,що вже "Порошенко закрив ракетні програми, а Зеленський їх розвиває" Так ще дійде до того, що П. розмінував, а З. замінував, П. розброїв, а З. озброїв, П. все здав, а З. відвоював, П.-посередній акторишка 95кв., а З - великий дипломат і полководець.
vølødymyr pityk: Скільки часу потрібно, щоб відкрити очі після народження: Коровам - одразу
Вівцям - 2 години
Котам - 6 днів
Собакам - 10 днів
ЗЕВкраїнчикам™ - ніколи.



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27.08.2024 15:45 Відповісти
Кожен западенець пануе на Донбассi тому що нестримнi лютi невразливi ! © Фарiон !
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27.08.2024 15:51 Відповісти
Є інфа що взимку росія використовуватиме американські снаряди w48 для ударів по Слов'янську та Краматорську!
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27.08.2024 15:45 Відповісти
Скажи ще, що татаров вбивав чеченців...
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27.08.2024 15:47 Відповісти
и кто ему ответку сделает?
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27.08.2024 15:53 Відповісти
Да плевать давно хотели на это его ядерное оружие. Он уж который год о нем 30 раз в мсц бубнит ибо больше этому пенсионеру и сказать нечего.
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27.08.2024 16:59 Відповісти
Західні політики почують цей спітч і відмовляться взагалі надавати зброю такому неадеквату. Для них краще вже здати Україну, ніж ядерна війна.
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27.08.2024 15:57 Відповісти
Виходимо з того, що Зеленський власної думки не має взагалі, а якщо й має, то не може її адекватно озвучити. Тому читає з папірця те, що написали йому спічрайтери. Що ж до відповіді ***** в разі застосування ним ЯЗ, то, гадаю, не буде йому нічого, бо світ тупо жертвує Україною заради своєї вигоди. Я не здивуюся навіть, якщо те кдбешне падло помре своєю смертю років так через 20. Всі на словах наче підтримують Україну, постійно занепокоюються, регулярно стурбовуються, але все ж дуже хочуть дружити з ****** і торгувати, а тут тут раптом українці вперлися рогом і не бажають під нього лягати...
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27.08.2024 16:01 Відповісти
Речник Світу...готують до контакту з інопланетянами, як представника планети Земля.
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27.08.2024 16:22 Відповісти
Шел 2030 год. Путин попукивая вылез к микрофону и под дружный хохот журналистов и старчески шамкая и трясясь стал в 100500й раз пытатся напугать НАТО ядерным оружием
))
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27.08.2024 17:01 Відповісти
Ядерное оружие Россия применит в 2028 году. И путину наплевать на все и всех так как он умрет от болезней через несколько месяцев после начала 1 ядерной войны.
Ядерный инцидент без войны будет когда Китай в 2042 будет освобождать от русни Сибирь.
Вторая ядерная война будет в 2073 году, причина получения доступа к пресной воде.
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27.08.2024 18:43 Відповісти
це звідки інфа?
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27.08.2024 23:52 Відповісти
 
 