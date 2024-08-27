Зеленський про можливість застосування Росією ядерної зброї: Путін надто любить своє довге життя, а відповідь світу буде швидкою

Росія постійно залякує можливістю застосування по Україні ядерної зброї.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

"Гра з вогнем. Він (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) не перший раз це говорить (про можливість застосування ядерної зброї. - Ред.). Вони завжди залякують, частиною цієї програми з залякування є ядерна зброя. Тому вірити в це, не вірити. Я вважаю, що Путін надто любить своє життя. Надто любить своє занадто довге життя, тому я думаю, що він буде триматися за це крісло, за свій Кремль. Використання ядерної зброї навряд чи підтримає увесь світ. Я думаю, буде дуже швидка відповідь усього світу, або ми з вами нічого не розуміємо про безпеку у світі, якщо дозволено навіть думати про використання ядерної зброї", - зазначив Зеленський.

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