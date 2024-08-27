Зеленський про можливість застосування Росією ядерної зброї: Путін надто любить своє довге життя, а відповідь світу буде швидкою
Росія постійно залякує можливістю застосування по Україні ядерної зброї.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.
"Гра з вогнем. Він (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) не перший раз це говорить (про можливість застосування ядерної зброї. - Ред.). Вони завжди залякують, частиною цієї програми з залякування є ядерна зброя. Тому вірити в це, не вірити. Я вважаю, що Путін надто любить своє життя. Надто любить своє занадто довге життя, тому я думаю, що він буде триматися за це крісло, за свій Кремль. Використання ядерної зброї навряд чи підтримає увесь світ. Я думаю, буде дуже швидка відповідь усього світу, або ми з вами нічого не розуміємо про безпеку у світі, якщо дозволено навіть думати про використання ядерної зброї", - зазначив Зеленський.
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Камала відмовила в санкціях та зброї
посольство, авіація та флот США (котрі завів Трамп) втекли
що ще було казати, та до кого в той час?
може не всі знали, та продовжували таке говорити
знаючи, що оборонку не розвернути за ці місяці,
зброю не дадуть, та навіть не продадуть
що треба було робити, казати і т.п. публічно для населення?
Сметанат борщу: Військовий ЗСУ увімкнув телевізор в Курській області, а там серіал, за який Зєля отримував рублі з російського бюджету.
Ніна Никифорова: На агента ФСБ Деркача справу відкрили лише після того, як він втік. Прикордонники казали, що не мали права його не випустити, бо він нардеп. Але вони чомусь мали право не випустити нардепа, який мав персональне запрошення на Генасамблею НАТО, бо той нардеп був Порошенко.
Бiла Левиця: В головах зефанів настільки все злиплось,що вже "Порошенко закрив ракетні програми, а Зеленський їх розвиває" Так ще дійде до того, що П. розмінував, а З. замінував, П. розброїв, а З. озброїв, П. все здав, а З. відвоював, П.-посередній акторишка 95кв., а З - великий дипломат і полководець.
vølødymyr pityk: Скільки часу потрібно, щоб відкрити очі після народження: Коровам - одразу
Вівцям - 2 години
Котам - 6 днів
Собакам - 10 днів
ЗЕВкраїнчикам™ - ніколи.
))
Ядерный инцидент без войны будет когда Китай в 2042 будет освобождать от русни Сибирь.
Вторая ядерная война будет в 2073 году, причина получения доступа к пресной воде.