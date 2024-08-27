Зеленский о возможности применения Россией ядерного оружия: Путин слишком любит свою слишком долгую жизнь, а ответ мира будет быстрым
Россия постоянно запугивает возможностью применения по Украине ядерного оружия.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ.
"Игра с огнем. Он (президент РФ Владимир Путин - Ред.) не первый раз это говорит (о возможности применения ядерного оружия. - Ред.). Они всегда запугивают, частью этой программы по запугиванию является ядерное оружие. Поэтому верить в это, не верить. Я считаю, что Путин слишком любит свою жизнь. Слишком любит свою слишком долгую жизнь, поэтому я думаю, что он будет держаться за это кресло, за свой Кремль. Использование ядерного оружия вряд ли поддержит весь мир. Я думаю, будет очень быстрый ответ всего мира, или мы с вами ничего не понимаем о безопасности в мире, если разрешено даже думать об использовании ядерного оружия", - отметил Зеленский.
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Камала відмовила в санкціях та зброї
посольство, авіація та флот США (котрі завів Трамп) втекли
що ще було казати, та до кого в той час?
може не всі знали, та продовжували таке говорити
знаючи, що оборонку не розвернути за ці місяці,
зброю не дадуть, та навіть не продадуть
що треба було робити, казати і т.п. публічно для населення?
Сметанат борщу: Військовий ЗСУ увімкнув телевізор в Курській області, а там серіал, за який Зєля отримував рублі з російського бюджету.
Ніна Никифорова: На агента ФСБ Деркача справу відкрили лише після того, як він втік. Прикордонники казали, що не мали права його не випустити, бо він нардеп. Але вони чомусь мали право не випустити нардепа, який мав персональне запрошення на Генасамблею НАТО, бо той нардеп був Порошенко.
Бiла Левиця: В головах зефанів настільки все злиплось,що вже "Порошенко закрив ракетні програми, а Зеленський їх розвиває" Так ще дійде до того, що П. розмінував, а З. замінував, П. розброїв, а З. озброїв, П. все здав, а З. відвоював, П.-посередній акторишка 95кв., а З - великий дипломат і полководець.
vølødymyr pityk: Скільки часу потрібно, щоб відкрити очі після народження: Коровам - одразу
Вівцям - 2 години
Котам - 6 днів
Собакам - 10 днів
ЗЕВкраїнчикам™ - ніколи.
))
Ядерный инцидент без войны будет когда Китай в 2042 будет освобождать от русни Сибирь.
Вторая ядерная война будет в 2073 году, причина получения доступа к пресной воде.