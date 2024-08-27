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Новости Война
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Зеленский о возможности применения Россией ядерного оружия: Путин слишком любит свою слишком долгую жизнь, а ответ мира будет быстрым

Ядерна зброя

Россия постоянно запугивает возможностью применения по Украине ядерного оружия.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ.

"Игра с огнем. Он (президент РФ Владимир Путин - Ред.) не первый раз это говорит (о возможности применения ядерного оружия. - Ред.). Они всегда запугивают, частью этой программы по запугиванию является ядерное оружие. Поэтому верить в это, не верить. Я считаю, что Путин слишком любит свою жизнь. Слишком любит свою слишком долгую жизнь, поэтому я думаю, что он будет держаться за это кресло, за свой Кремль. Использование ядерного оружия вряд ли поддержит весь мир. Я думаю, будет очень быстрый ответ всего мира, или мы с вами ничего не понимаем о безопасности в мире, если разрешено даже думать об использовании ядерного оружия", - отметил Зеленский.

Также читайте: Операция Украины на Курщине – попытка толкнуть РФ на применение ядерного оружия, - Лукашенко

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) россия (95402) ядерное оружие (1328)


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Топ комментарии
+9
Відповідь Світу буде дуже "потужне",і ми знаєм яке: "нє всьо так однозначно", "не треба ескалації"," ми рішуче стурбовані","а може це українці самі?! треба провести розслідування" і т.д...
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27.08.2024 15:32
+7
а тут цікаві новини з КурНР:
Сметанат борщу: Військовий ЗСУ увімкнув телевізор в Курській області, а там серіал, за який Зєля отримував рублі з російського бюджету.
Ніна Никифорова: На агента ФСБ Деркача справу відкрили лише після того, як він втік. Прикордонники казали, що не мали права його не випустити, бо він нардеп. Але вони чомусь мали право не випустити нардепа, який мав персональне запрошення на Генасамблею НАТО, бо той нардеп був Порошенко.
Бiла Левиця: В головах зефанів настільки все злиплось,що вже "Порошенко закрив ракетні програми, а Зеленський їх розвиває" Так ще дійде до того, що П. розмінував, а З. замінував, П. розброїв, а З. озброїв, П. все здав, а З. відвоював, П.-посередній акторишка 95кв., а З - великий дипломат і полководець.
vølødymyr pityk: Скільки часу потрібно, щоб відкрити очі після народження: Коровам - одразу
Вівцям - 2 години
Котам - 6 днів
Собакам - 10 днів
ЗЕВкраїнчикам™ - ніколи.



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27.08.2024 15:45
+5
Цікаво, скільки років собі намалював Зеленський?!
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27.08.2024 15:29
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Цікаво, скільки років собі намалював Зеленський?!
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27.08.2024 15:29 Ответить
Всі смертні, навіть Син Божий Христос помер фізичною смертю.
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27.08.2024 15:36 Ответить
Відповідь Світу буде дуже "потужне",і ми знаєм яке: "нє всьо так однозначно", "не треба ескалації"," ми рішуче стурбовані","а може це українці самі?! треба провести розслідування" і т.д...
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27.08.2024 15:32 Ответить
"дуже швидка відповідь усього світу" - серйозно? Я вже дуже собі уявляю ту швидку відповідь - "ми рішуче засуджуємо дії рф" і пук-среньк.
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27.08.2024 15:38 Ответить
Йухло це сущність кацапів, а зерьмаки -це жахиття за всю історію українства. Колись в історії будуть писати хто скільки горя приніс українцям.
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27.08.2024 15:40 Ответить
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27.08.2024 15:42 Ответить
На той час вже все було відомо
Камала відмовила в санкціях та зброї
посольство, авіація та флот США (котрі завів Трамп) втекли

що ще було казати, та до кого в той час?
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27.08.2024 16:02 Ответить
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27.08.2024 16:22 Ответить
припустимо, що за 3 місяці до 24 лютого 2022, вже точно знали, або повірили і т.п.
може не всі знали, та продовжували таке говорити
знаючи, що оборонку не розвернути за ці місяці,
зброю не дадуть, та навіть не продадуть

що треба було робити, казати і т.п. публічно для населення?
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27.08.2024 17:01 Ответить
хоч окопи рити
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27.08.2024 23:48 Ответить
Я думаю, що американці протягом 2-х - 3-х днів знищать ********** війська в УКРАЇНІ(!) у випадку застосування ****** ядерної зброї в Україні. Про це він (*****) й попереджений. По території *****стану американці в такому випадку наносити удари не будуть...
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27.08.2024 15:42 Ответить
Зрозуміло. Американці доб'ють Україну. Щоб не мучилась.
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27.08.2024 15:51 Ответить
вони і зараз це роблять. Ви цього не помітили?
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27.08.2024 23:51 Ответить
Чому ж не помітив?
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28.08.2024 02:09 Ответить
нічого вони не зроблять
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27.08.2024 23:50 Ответить
а тут цікаві новини з КурНР:
Сметанат борщу: Військовий ЗСУ увімкнув телевізор в Курській області, а там серіал, за який Зєля отримував рублі з російського бюджету.
Ніна Никифорова: На агента ФСБ Деркача справу відкрили лише після того, як він втік. Прикордонники казали, що не мали права його не випустити, бо він нардеп. Але вони чомусь мали право не випустити нардепа, який мав персональне запрошення на Генасамблею НАТО, бо той нардеп був Порошенко.
Бiла Левиця: В головах зефанів настільки все злиплось,що вже "Порошенко закрив ракетні програми, а Зеленський їх розвиває" Так ще дійде до того, що П. розмінував, а З. замінував, П. розброїв, а З. озброїв, П. все здав, а З. відвоював, П.-посередній акторишка 95кв., а З - великий дипломат і полководець.
vølødymyr pityk: Скільки часу потрібно, щоб відкрити очі після народження: Коровам - одразу
Вівцям - 2 години
Котам - 6 днів
Собакам - 10 днів
ЗЕВкраїнчикам™ - ніколи.



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27.08.2024 15:45 Ответить
Кожен западенець пануе на Донбассi тому що нестримнi лютi невразливi ! © Фарiон !
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27.08.2024 15:51 Ответить
Є інфа що взимку росія використовуватиме американські снаряди w48 для ударів по Слов'янську та Краматорську!
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27.08.2024 15:45 Ответить
Скажи ще, що татаров вбивав чеченців...
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27.08.2024 15:47 Ответить
и кто ему ответку сделает?
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27.08.2024 15:53 Ответить
Да плевать давно хотели на это его ядерное оружие. Он уж который год о нем 30 раз в мсц бубнит ибо больше этому пенсионеру и сказать нечего.
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27.08.2024 16:59 Ответить
Західні політики почують цей спітч і відмовляться взагалі надавати зброю такому неадеквату. Для них краще вже здати Україну, ніж ядерна війна.
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27.08.2024 15:57 Ответить
Виходимо з того, що Зеленський власної думки не має взагалі, а якщо й має, то не може її адекватно озвучити. Тому читає з папірця те, що написали йому спічрайтери. Що ж до відповіді ***** в разі застосування ним ЯЗ, то, гадаю, не буде йому нічого, бо світ тупо жертвує Україною заради своєї вигоди. Я не здивуюся навіть, якщо те кдбешне падло помре своєю смертю років так через 20. Всі на словах наче підтримують Україну, постійно занепокоюються, регулярно стурбовуються, але все ж дуже хочуть дружити з ****** і торгувати, а тут тут раптом українці вперлися рогом і не бажають під нього лягати...
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27.08.2024 16:01 Ответить
Речник Світу...готують до контакту з інопланетянами, як представника планети Земля.
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27.08.2024 16:22 Ответить
Шел 2030 год. Путин попукивая вылез к микрофону и под дружный хохот журналистов и старчески шамкая и трясясь стал в 100500й раз пытатся напугать НАТО ядерным оружием
))
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27.08.2024 17:01 Ответить
Ядерное оружие Россия применит в 2028 году. И путину наплевать на все и всех так как он умрет от болезней через несколько месяцев после начала 1 ядерной войны.
Ядерный инцидент без войны будет когда Китай в 2042 будет освобождать от русни Сибирь.
Вторая ядерная война будет в 2073 году, причина получения доступа к пресной воде.
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27.08.2024 18:43 Ответить
це звідки інфа?
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27.08.2024 23:52 Ответить
 
 