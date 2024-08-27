Зеленский о возможности применения Россией ядерного оружия: Путин слишком любит свою слишком долгую жизнь, а ответ мира будет быстрым

Россия постоянно запугивает возможностью применения по Украине ядерного оружия.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ.

"Игра с огнем. Он (президент РФ Владимир Путин - Ред.) не первый раз это говорит (о возможности применения ядерного оружия. - Ред.). Они всегда запугивают, частью этой программы по запугиванию является ядерное оружие. Поэтому верить в это, не верить. Я считаю, что Путин слишком любит свою жизнь. Слишком любит свою слишком долгую жизнь, поэтому я думаю, что он будет держаться за это кресло, за свой Кремль. Использование ядерного оружия вряд ли поддержит весь мир. Я думаю, будет очень быстрый ответ всего мира, или мы с вами ничего не понимаем о безопасности в мире, если разрешено даже думать об использовании ядерного оружия", - отметил Зеленский.

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