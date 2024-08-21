Байден утвердил новую секретную ядерную стратегию США, ориентированную на сдерживание Китая, - NYT
Президент США Джо Байден в марте утвердил засекреченный ядерный стратегический план США, который переориентирует американскую стратегию сдерживания на быстрое увеличение ядерного арсенала Китая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Причиной такого изменения издание называет прогноз Пентагона, что в течение следующего десятилетия китайские резервы будут конкурировать по размеру и разнообразию с американскими и российскими запасами.
Несмотря на это Белый дом официально не объявлял, что Байден одобрил пересмотренную стратегию под названием "Управление по использованию ядерного оружия", которая также имеет целью подготовить Соединенные Штаты к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи. Документ, который обновляется примерно каждые четыре года, настолько засекречен, что не имеет электронных копий, только небольшое количество печатных экземпляров, распространенных среди нескольких чиновников по национальной безопасности и командования Пентагона.
Но в недавних выступлениях двум высокопоставленным чиновникам администрации США позволили намекнуть на это изменение - очень ограниченными, отдельными предложениями - накануне более детального, несекретного сообщения Конгресса, которое ожидается до того, как Байден покинет пост.
"Президент недавно издал обновленное руководство по применению ядерного оружия, которое учитывает наличие нескольких ядерных противников", - заявил ядерный стратег из Массачусетского технологического института, который работал в Пентагоне.
Он утверждает, что "установки по вооружениям объясняют" значительное увеличение размера и разнообразия ядерного арсенала Китая.
В июне старший директор по контролю над вооружениями и нераспространением Совета национальной безопасности Пранай Вадди также ссылался на этот документ, в котором впервые подробно проанализировано, готовы ли Соединенные Штаты реагировать на ядерные кризисы, вспыхивающие одновременно или последовательно, с применением комбинации ядерного и неядерного оружия.
Новая стратегия, по словам г-на Вадди, подчеркивает "необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно".
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Розвідка США заявляє, що лідер Китаю Сі Цзіньпін провів масштабну чистку у війську після того, як з'ясувалося, що корупція підірвала його зусилля з модернізації збройних сил і поставила під сумнів здатність Китаю вести війну.
А озброєння ЯЗ Ірану призведе до гонки ядерних озброєнь на всьому Близькому Сході.
чяс когось відпіздити.
моя пропозиція за нумерами і почнемо з маленького:
1. зелених
2. кацапію
3. кітай
На жаль людство це не розуміє .
Світ повертається до нової гонки ядерних озброєнь .
На топ -темах форумчан : У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ .
ЩО? звучить так, ніби сша будуть збільшувати ядерки в китаї. для чого сша збільшувати ядерки китайозам?