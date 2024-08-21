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Байден утвердил новую секретную ядерную стратегию США, ориентированную на сдерживание Китая, - NYT

китай,зброя,ядерна

Президент США Джо Байден в марте утвердил засекреченный ядерный стратегический план США, который переориентирует американскую стратегию сдерживания на быстрое увеличение ядерного арсенала Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Причиной такого изменения издание называет прогноз Пентагона, что в течение следующего десятилетия китайские резервы будут конкурировать по размеру и разнообразию с американскими и российскими запасами.

Несмотря на это Белый дом официально не объявлял, что Байден одобрил пересмотренную стратегию под названием "Управление по использованию ядерного оружия", которая также имеет целью подготовить Соединенные Штаты к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи. Документ, который обновляется примерно каждые четыре года, настолько засекречен, что не имеет электронных копий, только небольшое количество печатных экземпляров, распространенных среди нескольких чиновников по национальной безопасности и командования Пентагона.

Но в недавних выступлениях двум высокопоставленным чиновникам администрации США позволили намекнуть на это изменение - очень ограниченными, отдельными предложениями - накануне более детального, несекретного сообщения Конгресса, которое ожидается до того, как Байден покинет пост.

Также читайте: США должны быть готовы к ядерным угрозам со стороны России, - генерал ВВС Гебара

"Президент недавно издал обновленное руководство по применению ядерного оружия, которое учитывает наличие нескольких ядерных противников", - заявил ядерный стратег из Массачусетского технологического института, который работал в Пентагоне.

Он утверждает, что "установки по вооружениям объясняют" значительное увеличение размера и разнообразия ядерного арсенала Китая.

В июне старший директор по контролю над вооружениями и нераспространением Совета национальной безопасности Пранай Вадди также ссылался на этот документ, в котором впервые подробно проанализировано, готовы ли Соединенные Штаты реагировать на ядерные кризисы, вспыхивающие одновременно или последовательно, с применением комбинации ядерного и неядерного оружия.

Новая стратегия, по словам г-на Вадди, подчеркивает "необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно".

Читайте также: Иран может объявить себя ядерным государством до конца года, - глава комитета разведки палаты представителей США Тернер

Автор: 

Байден (2785) Китай (2909) США (26313) ядерное оружие (1325) ядерная безопасность (490)


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Топ комментарии
+10
Та вже Іран з ЯЗ на підході поки Госдеп займається умиротворенням людожерів.

А озброєння ЯЗ Ірану призведе до гонки ядерних озброєнь на всьому Близькому Сході.
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21.08.2024 01:49
+9
Профукали ви всі загрози. А тепер вигадуєте різні секретні доктрини.

Пізно пити боржомі...
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21.08.2024 01:42
+3
настав той чяс коли слова вже нікого не цікавлять.
чяс когось відпіздити.
моя пропозиція за нумерами і почнемо з маленького:
1. зелених
2. кацапію
3. кітай
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21.08.2024 02:10
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Правила форума Совет форумчан
Профукали ви всі загрози. А тепер вигадуєте різні секретні доктрини.

Пізно пити боржомі...
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21.08.2024 01:42 Ответить
Разведка США показала, что китайские ракеты неисправны, и Си решил провести чистку в армииКитайские ракеты заполнены водой, а не топливом: разведка СШАСи Цзиньпин стремится искоренить коррупцию и подготовить армию к боевым действиям

https://telegram.me/share/url?text=%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%3A%20%D0%A1%D1%96%20%D0%A6%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D1%96%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B2%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8E%20%E2%80%93%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%A8%D0%90&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F655972-raketi-napovneni-vodou-zamist-palnogo-si-czinpin-proviv-cistku-v-armii-kitau-cerez-korupciu-rozvidka-ssa%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F655972-raketi-napovneni-vodou-zamist-palnogo-si-czinpin-proviv-cistku-v-armii-kitau-cerez-korupciu-rozvidka-ssa%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F655972-raketi-napovneni-vodou-zamist-palnogo-si-czinpin-proviv-cistku-v-armii-kitau-cerez-korupciu-rozvidka-ssa%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

Розвідка США заявляє, що лідер Китаю Сі Цзіньпін провів масштабну чистку у війську після того, як з'ясувалося, що корупція підірвала його зусилля з модернізації збройних сил і поставила під сумнів здатність Китаю вести війну.
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21.08.2024 06:25 Ответить
так, профукали в т.ч. і загрозу домінації популізму у внутрішній американські політиці, через що знову появився трамп і його ботоферема (до якої належиш і ти)
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21.08.2024 09:41 Ответить
Та вже Іран з ЯЗ на підході поки Госдеп займається умиротворенням людожерів.

А озброєння ЯЗ Ірану призведе до гонки ядерних озброєнь на всьому Близькому Сході.
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21.08.2024 01:49 Ответить
настав той чяс коли слова вже нікого не цікавлять.
чяс когось відпіздити.
моя пропозиція за нумерами і почнемо з маленького:
1. зелених
2. кацапію
3. кітай
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21.08.2024 02:10 Ответить
і до речі свєтка і Світлана? - це різні імена!
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21.08.2024 02:18 Ответить
Стримувати Китай можливо виключно економічними методами і шляхом ізоляції. Теж саме стосується всіх диктаторських режимів. Жахливо навіть уявити що якийсь там жирний ублюдок типу Кіма, якесь ***** або аятолла приймають рішення які можуть привести до повного знищення людства...
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21.08.2024 03:48 Ответить
Неможливо. Хто ж на Заході працювати буде/вміє? Захід на голці сидить.
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21.08.2024 05:48 Ответить
Виробництво будь-чого в ********* світі автоматизації та комп'ютеризації не є проблемою для будь-якої західної країни. А от для країн з дешевою і кількісною робочою силою втрата замовлень це не просто проблема, а загроза соціального бунту та голоду. Взяти той же Китай. На Заході вже ніколи не буде "пролетарських Детройтів".
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21.08.2024 05:57 Ответить
Поки що Україна планомірно перетворюється на величезний Детройт.
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21.08.2024 15:33 Ответить
Скоріше на купу будівельного сміття...
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21.08.2024 21:34 Ответить
'' ...до повного зищення людства ... '' - 100 %

На жаль людство це не розуміє .
Світ повертається до нової гонки ядерних озброєнь .

На топ -темах форумчан : У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ .
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21.08.2024 07:44 Ответить
"...стратегічний план США, який переорієнтовує американську стратегію стримування на швидке збільшення ядерного арсеналу Китаю."

ЩО? звучить так, ніби сша будуть збільшувати ядерки в китаї. для чого сша збільшувати ядерки китайозам?
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21.08.2024 03:56 Ответить
Текст по дебильному написан)
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21.08.2024 05:07 Ответить
Уважно спостерігати і чекати?
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21.08.2024 08:34 Ответить
Секретную ядерную , и не только , стратегию США уже рассекретили все , кому не лень - обеспокоиваться и озабочиваться на любые угрозы и обсираться от мысли об эскалации .
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21.08.2024 09:33 Ответить
 
 