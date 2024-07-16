РУС
США должны быть готовы к ядерным угрозам со стороны России, - генерал ВВС Гебара

Ендрю Гебара

США имеют необходимые мощности, чтобы подготовиться к возможным угрозам, в том числе - ядерным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции в ВВС США генерал-лейтенант Эндрю Гебара.

Отвечая на вопрос об обеспокоенности США из-за ядерных угроз со стороны России, Гебара заявил, что Соединенные Штаты имеют необходимые мощности, чтобы подготовиться к возможным угрозам. Он рассказал об усилиях по модернизации ВВС США, включая ядерную сертификацию F-35, а также подчеркнул важность сильного ядерного сдерживания.

"Мы должны быть готовы. В то же время здесь есть много нюансов: ядерные угрозы, демонстрация ядерных мощностей, ядерные испытания, тактическое ядерное оружие - все это может случиться. Беспокоит ли это нас? Конечно. Это то, о чем мы все время думаем, и это лишь подчеркивает необходимость полномасштабной модернизации", - говорит Гебара.

По мнению чиновника, нераспространение ядерного оружия необходимо стимулировать с помощью соглашений по контролю над вооружениями. В частности? он выразил надежду на продуктивность таких дискуссий между США и Китаем.

Также во время дискуссии Гебара отметил важность наличия вариантов для президента в случае ядерной атаки.

"Есть общее понимание того, что недружественные нам страны имеют различные мощности, в частности, тактическое ядерное оружие. Если, не дай Бог, произойдет ядерная атака - это может быть не только 1000 межконтинентальных баллистических ракет через полюс, но, возможно, небольшая атака в Европе, на Тихом океане или на Ближнем Востоке. Мы не хотим говорить президенту, что наш единственный выход - это удар, который приведет к концу света", - говорит чиновник.

В качестве альтернативы он предлагает тактическое ядерное оружие, которое, говорит генерал, не обязательно использовать. Однако Гербара уверен, что такое оружие обеспечит эффект сдерживания.

Читайте также: В Генштабе Беларуси заявили, что применят ядерное оружие в случае угрозы "независимости", - СМИ

"Если противники понимают, что у нас есть такие варианты для президента, более вероятно, что они не решатся предпринимать такие действия, поскольку расходы будут преобладать выгоду", - подытожил он.

Напомним, двухпартийный комитет Конгресса США призвал Белый дом раскрыть информацию о том, делилась ли Россия с Китаем информацией о том, как победить американское оружие, которое используют на поле боя в Украине.

россия (97399) США (27973) ядерное оружие (1396) ядерная безопасность (522)
+4
Скорей бы уже ядерные загрозы стали реальностью. Человечество должно ответить за всьо. Кацапы за агресию, союзники за безпомощность, чета зеленских за асфальт
16.07.2024 13:25 Ответить
+2
Всі в засаді = чогось вижидають - а диктатори розправляють крила
16.07.2024 12:36 Ответить
+2
Ну а зебіли нарешті по справжньому "хоть поржуть")
16.07.2024 13:27 Ответить
