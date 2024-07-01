В Генштабе Беларуси заявили, что применят ядерное оружие в случае угрозы "независимости", - СМИ

Начальник Генштаба Беларуси Павел Муравейко заявил, что его страна готова применить тактическое ядерное оружие в случае угрозы ее "суверенитету" и "независимости".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Один из последних аргументов и тезисов, которые выступают как сдерживающий фактор, - это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Мы научились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать. И можете не сомневаться: мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза", - сказал Муравейко.

По его словам, через несколько дней Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, и Польша якобы хочет этому помешать "или, во всяком случае, бросить ложку дегтя в ту банку меда, которая сегодня построена".

Кроме того, он обвинил Польшу в том, что она якобы спровоцировала и инициировала кризис на белорусско-польской границе, через которую со стороны Беларуси в Польшу попадают нелегальные мигранты.

Накануне белорусская сторона заявила, что на протяжении последних недель Украина якобы стягивает войска к границе, из-за чего "растет напряженность".

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