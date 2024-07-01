В Генштабе Беларуси заявили, что применят ядерное оружие в случае угрозы "независимости", - СМИ
Начальник Генштаба Беларуси Павел Муравейко заявил, что его страна готова применить тактическое ядерное оружие в случае угрозы ее "суверенитету" и "независимости".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Один из последних аргументов и тезисов, которые выступают как сдерживающий фактор, - это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Мы научились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать. И можете не сомневаться: мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза", - сказал Муравейко.
По его словам, через несколько дней Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, и Польша якобы хочет этому помешать "или, во всяком случае, бросить ложку дегтя в ту банку меда, которая сегодня построена".
Кроме того, он обвинил Польшу в том, что она якобы спровоцировала и инициировала кризис на белорусско-польской границе, через которую со стороны Беларуси в Польшу попадают нелегальные мигранты.
Накануне белорусская сторона заявила, что на протяжении последних недель Украина якобы стягивает войска к границе, из-за чего "растет напряженность".
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Тягають фанерні єскандери по полігону як труп йосі сталіна по кремлєвськфй стіні
"Водночас невідомо, чи Мінськ реально "отримав" ядерну зброю - тобто заряди і можливість їхнього використання на власний розсуд".
Власне, більшість оглядачів вважають, що "червона кнопка" цих боєголовок все одно у Москві. Попри всі заяви Лукашенка, що "це наша справа з Путіним".
Існують сумніви і щодо того, наскільки "ядерна передача" взагалі мала місце.
"Нам ядерну зброю не показували. Історично можемо дізнатися, що все це було великим блефом".
Mожливість прямого вступу Білорусі у війну: "Така ймовірність є. Вона не нульова. Перебувати в ілюзіях, що "цього не станеться, тому що це ІПСО" - загрозливо для України. Саме тому Україна тримає вздовж кордону відповідні сили".
Досі єдина країна яка реально застосувала яз це США і ось якщо дійде до ручки то можна казати що лише вони 100% можуть застосувати яз, а так да давайте - жбурляйте на московію бо ваш "сувірінитет" та "незалежність" там
як відомо, бульбу лопатами вже давно ніхто не копає 😂👍
Инь Янь запитує "Цікаво де проводили випробування? (бульбаші)" Олег навів приклад застосування в Україні (це також і випробування).
А ви чомусь намагаєтеся зробити акцент саме на бойовому застосуванні, хоч мова була й про випробування.
Такшо ви неправі.
Цікаво, навіщо Гімлер так крисятничав ? 😂
Далі можна не продовжувати ...