Европейский Союз расширил санкции против Беларуси

29 июня Совет ЕС принял санкции против белорусской экономики, которые отразят некоторые из ограничений против России. Это должно решить проблему обхода действующих ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

Отмечают, что своим решением Совет ЕС продлевает запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения и передовых технологий, а также вводит дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать укреплению белорусского промышленного потенциала.

Кроме того, вводятся дополнительные ограничения на экспорт в Беларусь товаров и технологий для морской навигации и предметов роскоши.

Также будет запрещено прямо или косвенно импортировать, покупать или передавать из Беларуси золото и бриллианты, а также гелий, уголь и минеральные продукты, включая сырую нефть. Последняя мера будет дополнена новым запретом на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в нефтепереработке и сжижении природного газа.

Совет ЕС запрещает предоставление Беларуси, ее правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также любому физическому или юридическому лицу, действующему от их имени или по их указанию бухгалтерских, архитектурных, инженерных услуг, услуги по рекламе и маркетинговым исследованиям и других.

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Также расширяется запрет на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории ЕС прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Беларуси, в том числе при перевозке грузовиками, зарегистрированными за пределами Беларуси.

Экспортеры из ЕС должны включать в свои будущие контракты так называемую "оговорку об отсутствии Беларуси", которая запрещает реэкспорт в Беларусь или реэкспорт для использования в Беларуси важных товаров и технологий, товаров военного назначения, огнестрельного оружия и боеприпасов.

С целью минимизации риска обхода санкций ЕС запретит транзит через территорию Беларуси товаров и технологий двойного назначения, товаров и технологий, которые могут способствовать военно-техническому усилению Беларуси или развитию ее сектора обороны и безопасности, товаров, которые могут способствовать усилению белорусских промышленных мощностей.

Кроме того, чтобы предотвратить реэкспорт товаров военного назначения, найденных в Украине или критически важных для развития российских военных систем, операторы ЕС, которые продают такие товары в третьи страны, должны будут внедрить механизмы должной осмотрительности.

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