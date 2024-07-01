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У Генштабі Білорусі заявили, що застосують ядерну зброю в разі загрози "незалежності", - ЗМІ

Начальник Генштабу Білорусі Павло Муравейко

Начальник Генштабу Білорусі Павло Муравейко заявив, що його країна готова застосувати тактичну ядерну зброю в разі загрози її "суверенітету" і "незалежності".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Один з останніх аргументів і тез, які виступають як стримувальний фактор, - це повернення на територію нашої країни нестратегічної ядерної зброї. Ми навчилися поводитися з цією зброєю. Ми вміємо впевнено її застосовувати. Ми здатні це робити. І можете не сумніватися: ми це зробимо, якщо суверенітету і незалежності нашої країни буде створено загрозу", - сказав Муравейко.

За його словами, за кілька днів Білорусь стане повноправним членом Шанхайської організації співробітництва, і Польща нібито хоче цьому завадити "або, у всякому разі, кинути ложку дьогтю в ту банку меду, яка сьогодні побудована".

Крім того, він звинуватив Польщу в тому, що вона нібито спровокована й ініціювала кризу на білорусько-польському кордоні, через який з боку Білорусі до Польщі потрапляють нелегальні мігранти.

Напередодні білоруська сторона заявила, що упродовж останніх тижнів Україна нібито стягує війська до кордону, через що "зростає напруженість".

Читайте: Євросоюз розширив санкції проти Білорусі. Це унеможливить обхід санкцій проти РФ

Автор: 

Білорусь (7964) ядерна зброя (1166)


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Топ коментарі
+38
Керуючись логікою згідно цієї заяви Білорусь тоді повинна застосовувати ЯЗ проти москви.
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01.07.2024 01:16
+12
Галоперидол в студію!
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01.07.2024 01:17
+10
Генштаб Білорусі пердіти може - це факт.
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01.07.2024 01:10
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Генштаб Білорусі пердіти може - це факт.
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01.07.2024 01:10 Відповісти
Де докази що ядерна зброя на території Білорусі?
Тягають фанерні єскандери по полігону як труп йосі сталіна по кремлєвськфй стіні
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01.07.2024 13:18 Відповісти
Керуючись логікою згідно цієї заяви Білорусь тоді повинна застосовувати ЯЗ проти москви.
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01.07.2024 01:16 Відповісти
Так їм не дозволять! Кнопка запуску і підриву - у Путіна в "чемоданчику" Білоруси тільки зовнішній периметр охороняють!
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01.07.2024 07:11 Відповісти
Що значить не дозволять? Вони ж суверенні та незалежні! 🤣
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01.07.2024 08:51 Відповісти
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01.07.2024 09:49 Відповісти
Ну я б не сказав що не дозволять,навпаки перших підштовхнуть бульбашів застосувати яз,а самі подивляться що з того вийде.Якщо ядерний удар не дасть ефекту то путін все спихне на бацьку,скаже це не я воно саме дурнувате бабахнуло.
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01.07.2024 08:55 Відповісти
Яка кнопка, який чемоданчик для тактичної яд зброї? Понадивились кіно
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01.07.2024 10:25 Відповісти
Це була "фігура мови" - тобто рішення на запуск ракет прийматиметься не у Мінську - а у Москві
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01.07.2024 12:53 Відповісти
Галоперидол в студію!
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01.07.2024 01:17 Відповісти
BBC

"Водночас невідомо, чи Мінськ реально "отримав" ядерну зброю - тобто заряди і можливість їхнього використання на власний розсуд".

Власне, більшість оглядачів вважають, що "червона кнопка" цих боєголовок все одно у Москві. Попри всі заяви Лукашенка, що "це наша справа з Путіним".

Існують сумніви і щодо того, наскільки "ядерна передача" взагалі мала місце.

"Нам ядерну зброю не показували. Історично можемо дізнатися, що все це було великим блефом".
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01.07.2024 01:17 Відповісти
"Hаступ Росії на півночі Харківщини показує, що активні наступальні дії можна вести з мінімумом бронетанкової компоненти".

Mожливість прямого вступу Білорусі у війну: "Така ймовірність є. Вона не нульова. Перебувати в ілюзіях, що "цього не станеться, тому що це ІПСО" - загрозливо для України. Саме тому Україна тримає вздовж кордону відповідні сили".
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01.07.2024 01:20 Відповісти
Оскільки неможливо загрожувати тому , чого нема, то і про застосування ядерної зброї не варто хвилюватися. Про це і йде мова у заяві
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01.07.2024 01:23 Відповісти
коли вже нам англія і сша повернуть нашу яз?!
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01.07.2024 01:24 Відповісти
Ніколи. Її там немає. Частину віддали рашці, частину утилізовали.
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01.07.2024 01:36 Відповісти
вони ініціювали цю подію. І мені по фіг, куди вони її між собою діли. Мають повернути
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01.07.2024 15:41 Відповісти
Все! Зараз Польща з подачи нато почне уникати ,, ескалації"!
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01.07.2024 01:28 Відповісти
Там від сміху вже луснули
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01.07.2024 05:54 Відповісти
"Ми навчилися поводитися з цією зброєю. Ми вміємо впевнено її застосовувати..." Цікаво де проводили випробування? На якому кортопляному полі був той апокаліпсис?
Досі єдина країна яка реально застосувала яз це США і ось якщо дійде до ручки то можна казати що лише вони 100% можуть застосувати яз, а так да давайте - жбурляйте на московію бо ваш "сувірінитет" та "незалежність" там
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01.07.2024 01:31 Відповісти
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01.07.2024 01:39 Відповісти
Цікавий образчик живопису соц. реалізму -
як відомо, бульбу лопатами вже давно ніхто не копає 😂👍
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01.07.2024 10:41 Відповісти
В Украине во время ссср как минимум дважды было применено ЯО. В Харьковской области ядерным взрывом пытались потушить газовую скважину, в донецкой тоже ядерным взрывом пытались остановить затопление шахты. Первый случай вообще никак не помог, второй считается бомбой отложенного времени
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01.07.2024 03:22 Відповісти
Те шо ви описали це не використання ядрених бімб в реальних боєвих умовах - крім того по вашому принципу ядренні бімби вже з десяток країн використовували ( бо вибухи під землею відбувалися під час випробувань ядреної зброї - крім того ядрену зброю підривали і на поверхні землі такшо ви не праві ).
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01.07.2024 07:30 Відповісти
В чому Олег не правий? Так, деякі країни проводили випробування. І в Україні було застосовано ЯЗ.
Инь Янь запитує "Цікаво де проводили випробування? (бульбаші)" Олег навів приклад застосування в Україні (це також і випробування).
А ви чомусь намагаєтеся зробити акцент саме на бойовому застосуванні, хоч мова була й про випробування.
Такшо ви неправі.
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01.07.2024 09:03 Відповісти
А чого ви так дивуєтеся? Вперше ЯЗ була випробувана саме на території Білорусі в березні 1944 р в лісах під Гомелем. Це був тактичний ядерний боєзаряд. Коли в після аварії на ЧАЕС в 1986 р в Білорусії проводили моніторинг територій на радіаційне забруднення то під Гомелем і виявили застарілу пляму випробувань 1940-их років. Але не могли второпати чия це робота бо не вірили що у Гітлера з'явилася атомна зброя. А це проект,,ЛОККІ,, . В лютому 1945 р у Гітлера уже було 10 боєзарядів серійного промислового виробництва. Три заряди Гіммлер передав американцям. Вони один для проби підірвали а два скинули на Хіросіму й Нагасакі. А решту 7 Борман відтарабанив у Нову Швабію в Антарктиду. Читайте Ульріха фон Кранце. Дехто каже що це вигадки. Але хто ж тоді сидів в тюрмі Шпандау замість Гесса . коли на листах від 1954 р виявлено автентичний підпис Гесса ? А про Гесса британці старалися мовчати бо говорити правду про нього це не комільфо
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01.07.2024 09:40 Відповісти
Дуже цікава історія, от тепер я дійсно здивований
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01.07.2024 09:49 Відповісти
Із серії Шехеризади: "вона как, Петрович!" 😂👍

Цікаво, навіщо Гімлер так крисятничав ? 😂
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01.07.2024 10:47 Відповісти
Видно почерк фаната рен тв - рен тв помийка такшо не харчуйтеся на помийці .
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01.07.2024 11:47 Відповісти
Сарако! Знову санітари лишили двері незамкненими, і ти кудись пішов та й загубився? Вертайся назад. Там і нагодують, і перевберуть у чистий сухий одяг, і ліків дадуть.
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02.07.2024 13:29 Відповісти
Как видим, все договора о ЯО разорваны и Украина просто обязана возобновить свой ядерный потенциал. А то как то не логично что Украина окружена со всех сторон свихнувшимися диктаторами одна не имеет ЯО.
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01.07.2024 02:24 Відповісти
Сто раз печатал! Мы одни выполняем Будапешт. Для начала надо было выйти из его сразу в 22 г. А то что пробэкал этот, нам отлично. Пусть запад все видит и слышит. НАТО себя не показало в условиях такой затяжной войны. Куда уступать нам? Мы их должны уже инструктировать. Балканы сделали США 20 лет назад, не НАТО, кроме баз конечно. Там все решил 6 флот США. Нам срочно нужно тактическое ЯО!!! Но как с такой властью это делать???
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01.07.2024 09:11 Відповісти
дело не во власти. А так званих партнерах
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01.07.2024 15:43 Відповісти
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01.07.2024 02:53 Відповісти
"Генштаб Білорусі" - вже смішно.
Далі можна не продовжувати ...
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01.07.2024 03:00 Відповісти
Він правильно говорить, Білоруськкому сувірінетету загрожує тільки московія , тому після отримання яо ...Білорусь знає кому зробити попередження кремль почув
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01.07.2024 03:22 Відповісти
Какой Незалежности? белорусская область расеи
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01.07.2024 03:26 Відповісти
В ******** є ЯЗ? Дебіли,***...
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01.07.2024 03:29 Відповісти
Є, мокши привезли
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01.07.2024 04:02 Відповісти
Я вам сейчас карту покажу откуда. Можете и привезли, но кнопки в ху....лостане
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01.07.2024 05:51 Відповісти
Щоб Ви знали, кнопка навіть не одна. То такий собі чумуйдан пуйло таскає, ну крім гівняного. Ще дві кнопки треба натиснути для підтвердження))
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01.07.2024 06:06 Відповісти
ЯЗ є в Туреччині,Німеччині,Норвегії,але власник всім відомий...
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01.07.2024 09:22 Відповісти
Краще займіться реальними справами, ну там ще один шар бярьозок пришпандорте на капоти своїх авто, склепайте пару-трійку танків-сараїв...та мало що ще можна "модернізувати"
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01.07.2024 03:46 Відповісти
Ще одна балакуча макака гранту знайшла, а вот кого може лякати, так це тільки ху...лостан. Як кажуть не жили добре не..хер починати. Була Білорусь, а стала бульбостан
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01.07.2024 05:50 Відповісти
Ну її ще по іншому називають, але то вже буде прихований мат..і бан..хз на скільки..
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01.07.2024 06:07 Відповісти
Йди деруни жуй,довбой@б муравєйко.
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01.07.2024 06:57 Відповісти
Муравєйко навіть перднуть без дозволу Москви не здатен!!!
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01.07.2024 07:17 Відповісти
Дайте Україні Ядерну зброю, доки не пізно. Серливий Джо, надягни памперс та зроби це!
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01.07.2024 07:47 Відповісти
білорусь втратила незалежніть - атака ядеркою по москві!
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01.07.2024 07:48 Відповісти
Так проти кацапів застосують? Крім кацапів ваша незалежність нікому і в пуй не вперлась
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01.07.2024 08:09 Відповісти
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01.07.2024 08:19 Відповісти
Це дурень у погонах. Навіть не дурень, а дурачок, дурілка картонная...
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01.07.2024 08:19 Відповісти
Вони втратили незалежність ще давно, коли знову повернули радянський прапор.
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01.07.2024 08:42 Відповісти
Чурило деруняче в лампасних штанах натякає, що кнопка ("ядерний чумайданчик") тримає в руках Лука Припіздеканий. І хто цьому повірить? Хіба що зовсім запліснявілі совки та новітня соплячня. Хто в темі, той знає, що наказ підірвати ЯЗ, навіть малої потужності, можна тільки з Москви (Підмосков*я) з спеціального бункера. Та і то може виникнути ситуація, коли така команда не буде виконана. При Совку такий випадок був.
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01.07.2024 08:44 Відповісти
Господи, он применит, хвост собаки, грозится кого-то покусать.
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01.07.2024 09:03 Відповісти
По рашці довбануть???
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01.07.2024 09:06 Відповісти
пустой треп,скучно от одной и той же инфы подаваемой под разным соусом уже года полтора,алкогнома выпускайте что ли)
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01.07.2024 09:11 Відповісти
А йому не спадало на думку, що пускові з тактичною ЯЗ у Білорусі, як на долоні у 21 сторіччі?
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01.07.2024 09:28 Відповісти
І у разі, якщо "комусь" ррийде на думку вирішити питання Білорусі, то лупашити будуть в першу чергу саме по установкам з ЯЗ.
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01.07.2024 09:30 Відповісти
Бульбове харакірі!
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01.07.2024 09:45 Відповісти
Цьому генералу тільки й залишилося що загрожувати прийшлим ЯО.Свою важку зброю покірно віддали в рашу і воювати, по суті, нема чим
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01.07.2024 11:47 Відповісти
 
 