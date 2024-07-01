У Генштабі Білорусі заявили, що застосують ядерну зброю в разі загрози "незалежності", - ЗМІ
Начальник Генштабу Білорусі Павло Муравейко заявив, що його країна готова застосувати тактичну ядерну зброю в разі загрози її "суверенітету" і "незалежності".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Один з останніх аргументів і тез, які виступають як стримувальний фактор, - це повернення на територію нашої країни нестратегічної ядерної зброї. Ми навчилися поводитися з цією зброєю. Ми вміємо впевнено її застосовувати. Ми здатні це робити. І можете не сумніватися: ми це зробимо, якщо суверенітету і незалежності нашої країни буде створено загрозу", - сказав Муравейко.
За його словами, за кілька днів Білорусь стане повноправним членом Шанхайської організації співробітництва, і Польща нібито хоче цьому завадити "або, у всякому разі, кинути ложку дьогтю в ту банку меду, яка сьогодні побудована".
Крім того, він звинуватив Польщу в тому, що вона нібито спровокована й ініціювала кризу на білорусько-польському кордоні, через який з боку Білорусі до Польщі потрапляють нелегальні мігранти.
Напередодні білоруська сторона заявила, що упродовж останніх тижнів Україна нібито стягує війська до кордону, через що "зростає напруженість".
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"Водночас невідомо, чи Мінськ реально "отримав" ядерну зброю - тобто заряди і можливість їхнього використання на власний розсуд".
Власне, більшість оглядачів вважають, що "червона кнопка" цих боєголовок все одно у Москві. Попри всі заяви Лукашенка, що "це наша справа з Путіним".
Існують сумніви і щодо того, наскільки "ядерна передача" взагалі мала місце.
"Нам ядерну зброю не показували. Історично можемо дізнатися, що все це було великим блефом".
Mожливість прямого вступу Білорусі у війну: "Така ймовірність є. Вона не нульова. Перебувати в ілюзіях, що "цього не станеться, тому що це ІПСО" - загрозливо для України. Саме тому Україна тримає вздовж кордону відповідні сили".
Досі єдина країна яка реально застосувала яз це США і ось якщо дійде до ручки то можна казати що лише вони 100% можуть застосувати яз, а так да давайте - жбурляйте на московію бо ваш "сувірінитет" та "незалежність" там
як відомо, бульбу лопатами вже давно ніхто не копає 😂👍
Инь Янь запитує "Цікаво де проводили випробування? (бульбаші)" Олег навів приклад застосування в Україні (це також і випробування).
А ви чомусь намагаєтеся зробити акцент саме на бойовому застосуванні, хоч мова була й про випробування.
Такшо ви неправі.
Цікаво, навіщо Гімлер так крисятничав ? 😂
Далі можна не продовжувати ...