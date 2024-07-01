У Генштабі Білорусі заявили, що застосують ядерну зброю в разі загрози "незалежності", - ЗМІ

Начальник Генштабу Білорусі Павло Муравейко заявив, що його країна готова застосувати тактичну ядерну зброю в разі загрози її "суверенітету" і "незалежності".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Один з останніх аргументів і тез, які виступають як стримувальний фактор, - це повернення на територію нашої країни нестратегічної ядерної зброї. Ми навчилися поводитися з цією зброєю. Ми вміємо впевнено її застосовувати. Ми здатні це робити. І можете не сумніватися: ми це зробимо, якщо суверенітету і незалежності нашої країни буде створено загрозу", - сказав Муравейко.

За його словами, за кілька днів Білорусь стане повноправним членом Шанхайської організації співробітництва, і Польща нібито хоче цьому завадити "або, у всякому разі, кинути ложку дьогтю в ту банку меду, яка сьогодні побудована".

Крім того, він звинуватив Польщу в тому, що вона нібито спровокована й ініціювала кризу на білорусько-польському кордоні, через який з боку Білорусі до Польщі потрапляють нелегальні мігранти.

Напередодні білоруська сторона заявила, що упродовж останніх тижнів Україна нібито стягує війська до кордону, через що "зростає напруженість".

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