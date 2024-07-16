США повинні бути готові до ядерних загроз з боку Росії, - генерал ВПС Гебара

США мають необхідні потужності, щоб підготуватися до можливих загроз, зокрема ядерних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив заступник начальника штабу зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції у ВПС США генерал-лейтенант Ендрю Гебара.

Відповідаючи на питання щодо стурбованості США через ядерні погрози з боку Росії, Гебара заявив, що Сполучені Штати мають необхідні потужності, щоб підготуватися до можливих загроз. Він розповів про зусилля з модернізації ВПС США, включно з ядерною сертифікацією F-35, а також наголосив на важливості сильного ядерного стримування.

"Ми маємо бути готові. Водночас тут є багато нюансів: ядерні погрози, демонстрація ядерних потужностей, ядерні випробування, тактична ядерна зброя - усе це може трапитися. Чи це турбує нас? Звісно. Це те, про що ми весь час думаємо, і це лише підкреслює необхідність повномасштабної модернізації", - каже Гебара.

На думку високопосадовця, нерозповсюдження ядерної зброї необхідно стимулювати за допомогою угод з контролю над озброєннями. Зокрема, він висловив сподівання на продуктивність таких дискусій між США та Китаєм.

Також під час дискусії Гебара наголосив на важливості наявності варіантів для президента у разі ядерної атаки.

"Є загальне розуміння того, що недружні нам країни мають різноманітні потужності, зокрема, тактичну ядерну зброю. Якщо, не дай Бог, станеться ядерна атака - це може бути не лише 1000 міжконтинентальних балістичних ракет через полюс, але, можливо, невелика атака в Європі, на Тихому океані чи на Близькому Сході. Ми не хочемо говорити президенту, що наш єдиний вихід - це удар, який призведе до кінця світу", — каже посадовець.

Як альтернативу він пропонує тактичну ядерну зброю, яку, каже генерал, не обовʼязково використовувати. Однак Гербара впевнений, що така зброя забезпечить ефект стримування.

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"Якщо супротивники розуміють, що у нас є такі варіанти для президента, більш ймовірно, що вони не наважаться вживати таких дій, оскільки витрати переважатимуть вигоду", - підсумував він.

Нагадаємо, двопартійний комітет Конгресу США закликав Білий дім розкрити інформацію про те, чи ділилася Росія з Китаєм інформацією щодо того, як перемогти американську зброю, яку використовують на полі бою в Україні.