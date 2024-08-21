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Байден затвердив нову секретну ядерну стратегію США орієнтовану на стримування Китаю, - NYT

китай,зброя,ядерна

Президент США Джо Байден у березні затвердив засекречений ядерний стратегічний план США, який переорієнтовує американську стратегію стримування на швидке збільшення ядерного арсеналу Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Причиною такої зміни видання називає прогноз Пентагону, що протягом наступного десятиліття китайські резерви будуть конкурувати за розміром і різноманітністю з американськими і російськими запасами.

Попри це Білий дім офіційно не оголошував, що Байден схвалив переглянуту стратегію під назвою "Управління з використання ядерної зброї", яка також має на меті підготувати Сполучені Штати до можливих скоординованих ядерних викликів з боку Китаю, Росії та Північної Кореї. Документ, який оновлюється приблизно кожні чотири роки, настільки засекречений, що не має електронних копій, лише невелику кількість друкованих примірників, розповсюджених серед кількох чиновників з національної безпеки і командування Пентагону.

Але в нещодавніх виступах двом високопосадовцям адміністрації США дозволили натякнути на цю зміну – дуже обмеженими, окремими реченнями – напередодні більш детального, несекретного повідомлення Конгресу, яке очікується до того, як Байден залишить посаду.

Читайте: США та союзники легко можуть дозволити собі більшу підтримку України, - Financial Time

"Президент нещодавно видав оновлене керівництво із застосування ядерної зброї, яке враховує наявність кількох ядерних супротивників", - заявив ядерний стратег з Массачусетського технологічного інституту, який працював у Пентагоні.

Він стверджує, що "настанови щодо озброєнь пояснюють" значне збільшення розміру і різноманітності ядерного арсеналу Китаю.

У червні старший директор з контролю над озброєннями і нерозповсюдженням Ради національної безпеки Пранай Вадді також посилався на цей документ, в якому вперше детально проаналізовано, чи готові Сполучені Штати реагувати на ядерні кризи, що спалахують одночасно або послідовно, із застосуванням комбінації ядерної і неядерної зброї.

Нова стратегія, за словами пана Вадді, підкреслює "необхідність стримування Росії, КНР і Північної Кореї одночасно".

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Автор: 

Байден Джо (2884) Китай (4560) США (22665) ядерна зброя (1149) ядерна безпека (562)


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Топ коментарі
+10
Та вже Іран з ЯЗ на підході поки Госдеп займається умиротворенням людожерів.

А озброєння ЯЗ Ірану призведе до гонки ядерних озброєнь на всьому Близькому Сході.
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21.08.2024 01:49
+9
Профукали ви всі загрози. А тепер вигадуєте різні секретні доктрини.

Пізно пити боржомі...
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21.08.2024 01:42
+3
настав той чяс коли слова вже нікого не цікавлять.
чяс когось відпіздити.
моя пропозиція за нумерами і почнемо з маленького:
1. зелених
2. кацапію
3. кітай
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21.08.2024 02:10
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Профукали ви всі загрози. А тепер вигадуєте різні секретні доктрини.

Пізно пити боржомі...
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21.08.2024 01:42 Відповісти
Разведка США показала, что китайские ракеты неисправны, и Си решил провести чистку в армииКитайские ракеты заполнены водой, а не топливом: разведка СШАСи Цзиньпин стремится искоренить коррупцию и подготовить армию к боевым действиям

https://telegram.me/share/url?text=%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%3A%20%D0%A1%D1%96%20%D0%A6%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D1%96%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B2%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8E%20%E2%80%93%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%A8%D0%90&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F655972-raketi-napovneni-vodou-zamist-palnogo-si-czinpin-proviv-cistku-v-armii-kitau-cerez-korupciu-rozvidka-ssa%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F655972-raketi-napovneni-vodou-zamist-palnogo-si-czinpin-proviv-cistku-v-armii-kitau-cerez-korupciu-rozvidka-ssa%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F655972-raketi-napovneni-vodou-zamist-palnogo-si-czinpin-proviv-cistku-v-armii-kitau-cerez-korupciu-rozvidka-ssa%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

Розвідка США заявляє, що лідер Китаю Сі Цзіньпін провів масштабну чистку у війську після того, як з'ясувалося, що корупція підірвала його зусилля з модернізації збройних сил і поставила під сумнів здатність Китаю вести війну.
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21.08.2024 06:25 Відповісти
так, профукали в т.ч. і загрозу домінації популізму у внутрішній американські політиці, через що знову появився трамп і його ботоферема (до якої належиш і ти)
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21.08.2024 09:41 Відповісти
Та вже Іран з ЯЗ на підході поки Госдеп займається умиротворенням людожерів.

А озброєння ЯЗ Ірану призведе до гонки ядерних озброєнь на всьому Близькому Сході.
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21.08.2024 01:49 Відповісти
настав той чяс коли слова вже нікого не цікавлять.
чяс когось відпіздити.
моя пропозиція за нумерами і почнемо з маленького:
1. зелених
2. кацапію
3. кітай
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21.08.2024 02:10 Відповісти
і до речі свєтка і Світлана? - це різні імена!
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21.08.2024 02:18 Відповісти
Стримувати Китай можливо виключно економічними методами і шляхом ізоляції. Теж саме стосується всіх диктаторських режимів. Жахливо навіть уявити що якийсь там жирний ублюдок типу Кіма, якесь ***** або аятолла приймають рішення які можуть привести до повного знищення людства...
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21.08.2024 03:48 Відповісти
Неможливо. Хто ж на Заході працювати буде/вміє? Захід на голці сидить.
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21.08.2024 05:48 Відповісти
Виробництво будь-чого в ********* світі автоматизації та комп'ютеризації не є проблемою для будь-якої західної країни. А от для країн з дешевою і кількісною робочою силою втрата замовлень це не просто проблема, а загроза соціального бунту та голоду. Взяти той же Китай. На Заході вже ніколи не буде "пролетарських Детройтів".
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21.08.2024 05:57 Відповісти
Поки що Україна планомірно перетворюється на величезний Детройт.
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21.08.2024 15:33 Відповісти
Скоріше на купу будівельного сміття...
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21.08.2024 21:34 Відповісти
'' ...до повного зищення людства ... '' - 100 %

На жаль людство це не розуміє .
Світ повертається до нової гонки ядерних озброєнь .

На топ -темах форумчан : У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ .
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21.08.2024 07:44 Відповісти
"...стратегічний план США, який переорієнтовує американську стратегію стримування на швидке збільшення ядерного арсеналу Китаю."

ЩО? звучить так, ніби сша будуть збільшувати ядерки в китаї. для чого сша збільшувати ядерки китайозам?
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21.08.2024 03:56 Відповісти
Текст по дебильному написан)
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21.08.2024 05:07 Відповісти
Уважно спостерігати і чекати?
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21.08.2024 08:34 Відповісти
Секретную ядерную , и не только , стратегию США уже рассекретили все , кому не лень - обеспокоиваться и озабочиваться на любые угрозы и обсираться от мысли об эскалации .
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21.08.2024 09:33 Відповісти
 
 