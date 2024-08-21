Байден затвердив нову секретну ядерну стратегію США орієнтовану на стримування Китаю, - NYT

Президент США Джо Байден у березні затвердив засекречений ядерний стратегічний план США, який переорієнтовує американську стратегію стримування на швидке збільшення ядерного арсеналу Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Причиною такої зміни видання називає прогноз Пентагону, що протягом наступного десятиліття китайські резерви будуть конкурувати за розміром і різноманітністю з американськими і російськими запасами.

Попри це Білий дім офіційно не оголошував, що Байден схвалив переглянуту стратегію під назвою "Управління з використання ядерної зброї", яка також має на меті підготувати Сполучені Штати до можливих скоординованих ядерних викликів з боку Китаю, Росії та Північної Кореї. Документ, який оновлюється приблизно кожні чотири роки, настільки засекречений, що не має електронних копій, лише невелику кількість друкованих примірників, розповсюджених серед кількох чиновників з національної безпеки і командування Пентагону.

Але в нещодавніх виступах двом високопосадовцям адміністрації США дозволили натякнути на цю зміну – дуже обмеженими, окремими реченнями – напередодні більш детального, несекретного повідомлення Конгресу, яке очікується до того, як Байден залишить посаду.

Читайте: США та союзники легко можуть дозволити собі більшу підтримку України, - Financial Time

"Президент нещодавно видав оновлене керівництво із застосування ядерної зброї, яке враховує наявність кількох ядерних супротивників", - заявив ядерний стратег з Массачусетського технологічного інституту, який працював у Пентагоні.

Він стверджує, що "настанови щодо озброєнь пояснюють" значне збільшення розміру і різноманітності ядерного арсеналу Китаю.

У червні старший директор з контролю над озброєннями і нерозповсюдженням Ради національної безпеки Пранай Вадді також посилався на цей документ, в якому вперше детально проаналізовано, чи готові Сполучені Штати реагувати на ядерні кризи, що спалахують одночасно або послідовно, із застосуванням комбінації ядерної і неядерної зброї.

Нова стратегія, за словами пана Вадді, підкреслює "необхідність стримування Росії, КНР і Північної Кореї одночасно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США повинні бути готові до ядерних загроз з боку Росії, - генерал ВПС Гебара