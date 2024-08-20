США та союзники легко можуть дозволити собі більшу підтримку України, - Financial Time

Якщо Україні не вдасться відбити російську агресію, США та західні союзники ризикують заплатити вищу ціну в довгостроковій перспективі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту економіки промисловості Ларс Калмфорс для Financial Time.

"Повномасштабна війна Росії в Україні триває вже два з половиною роки. Вона перетворилася на війну на виснаження. Одним з факторів, що сприяє цьому, є те, що військова підтримка з боку Заходу була недостатньою, запізнілою й обтяженою надто великою кількістю обмежень. Однак вторгнення на російську територію, що триває, свідчить про те, що за умови надання достатньої кількості ресурсів, Україна може відстояти свою позицію на полі бою", - йдеться в повідомленні.

Російське керівництво вважає, що час на його боці, очікуючи, що Захід врешті-решт втомиться підтримувати Україну, що дозволить Росії набагато довше покривати витрати на війну. Як зазначає Калмфорс, це є парадоксально, з огляду на те, що економічні ресурси Заходу значно перевищують російські.

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Згідно з даними Світового банку, ВВП України, розрахований за паритетом купівельної спроможності, становить лише 10-ту частину ВВП Росії. Це є величезною економічною перевагою для України. Причина не лише в тому, що населення Росії майже в чотири рази більше, але й у тому, що ВВП на душу населення приблизно вдвічі вищий.

Водночас ВВП США, ЄС і Великої Британії разом узятих приблизно в дев'ять разів більший, ніж у Росії. Сукупний ВВП ЄС і Великої Британії у п'ять разів більший за російський. Таким чином, Захід може мобілізувати значні ресурси для підтримки України без шкоди для рівня життя його громадян.

Підтримку України слід розглядати як інвестицію, щоб уникнути набагато більших майбутніх витрат - не лише фінансових, але потенційно й людських. Перемога Росії в Україні може призвести до подальшої агресії. Альтернативна ціна ненадання достатньої підтримки зараз може бути величезною, створюючи небезпечний прецедент, коли держави можуть анексувати території інших шляхом завоювання - те, що, як ми вважали, світ залишив позаду після Другої світової війни. Це може мати руйнівні наслідки для майбутнього не лише в Європі, а й у всьому світі.

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Захід має економічні ресурси, щоб допомогти Україні протистояти агресії Росії, і тягар цієї підтримки буде посильним. Найбезпечніший спосіб встановити мир в Україні - це взяти на себе зобов’язання Заходу надати країні необхідну допомогу, щоб Росія зрозуміла вартість продовження війни. Це може зрештою змусити Москву змінити курс. Щоправда, наразі ознак такого розвитку подій немає. Але історія говорить нам, що, на відміну від демократій, коли зміни відбуваються в диктатурах і автократіях, вони відбуваються раптово і без особливого попередження.