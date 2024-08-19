Бюджетні обмеження не скоротять допомогу Україні, - уряд Німеччини

Уряд Німеччини спростував чутки про те, що фінансова допомога Україні наступного року буде обмежена із внутрішньополітичних міркувань та проблем із федеральним бюджетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Німеччина залишається абсолютно відданою своїй справі, і слова канцлера про те, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно, і що ніхто, особливо російський президент, не може сподіватися, що ми послабимо ці зусилля, залишаються в силі", - заявив заступник офіційного представника уряду ФРН Вольфганг Бюхнер.

Цю заяву він зробив на тлі повідомлень, що з'явилися в пресі, що в 2025 році допомога Україні з боку Німеччини через проблеми з бюджетом не перевищить вже запланованих на це 4 млрд євро.

Більше відповідає дійсності твердження, що "в нашій участі та нашій рішучості (продовжувати підтримувати Україну. – Ред.) нічого не зміниться", – зазначив Бюхнер. При цьому він назвав "ганебними" спекуляції про те, що напередодні виборів земельних парламентів (ландтагів) на сході ФРН федеральний уряд хоче надіслати сигнал про те, що фінансову допомогу Україні буде обмежено.

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Слова про те, що Україна отримає менше підтримки від Німеччини "через якісь внутрішньополітичні аспекти", - хибне твердження, заявив Бюхнер. Водночас він вказав на плани "добитися міжнародного фінансування допомоги Україні з 2025 року".

При цьому, зокрема, мається на увазі рішення країн Великої сімки використовувати кошти, отримані від заморожених російських активів, як гарантії для надання Україні кредитів на загальну суму 50 млрд євро. "Ми інтенсивно працюємо над цим", - сказав представник уряду ФРН. Планується, що ці кошти від активів РФ будуть доступні 2025 року, уточнив він.

Бюхнер також спростував повідомлення про те, що постачання деяких видів озброєнь, наприклад системи ППО IRIS-T SLM в Україну, наразі призупинено з фінансових причин. "Це хибне повідомлення", - сказав представник німецького уряду.

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Нагадуємо, 17 серпня німецькі ЗМІ повідомили, що з наступного року ФРН може скоротити військову допомогу Збройним силам України вдвічі, а з 2027 - вдесятеро. Посилаючись на лист міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера міністру оборони Борису Пісторіусу, повідомлялося, що через заходи економії, що ухвалюються мінфіном, поточне бюджетне планування не передбачає виділення нових коштів на фінансову підтримку України, тоді як уже затверджена допомога буда надана.