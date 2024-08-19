Бюджетные ограничения не сократят помощь Украине, - правительство Германии

Правительство Германии опровергло слухи о том, что финансовая помощь Украине в следующем году будет ограничена в связи с внутриполитическими соображениями и проблемами с федеральным бюджетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Германия остается абсолютно преданной своему делу, и слова канцлера о том, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется, и что никто, особенно российский президент, не может надеяться, что мы ослабим эти усилия, остаются в силе", - заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Это заявление было сделано им на фоне появившихся в прессе сообщений, что в 2025 году помощь Украине со стороны Германии из-за проблем с бюджетом не превысит уже запланированных на это 4 млрд евро.

Больше соответствует действительности утверждение, что "в нашем участии и нашей решимости (продолжать поддерживать Украину. - Ред.) ничего не изменится", - отметил Бюхнер. При этом он назвал "позорными" спекуляции о том, что накануне выборов земельных парламентов (ландтагов) на востоке ФРГ федеральное правительство хочет послать сигнал о том, что финансовая помощь Украине будет ограничена.

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Слова о том, что Украина получит меньше поддержки от Германии "из-за каких-то внутриполитических аспектов", - ложное утверждение, заявил Бюхнер. В то же время он указал на планы "добиться международного финансирования помощи Украине с 2025 года".

При этом, в частности, имеется в виду решение стран Большой семерки использовать средства, полученные от замороженных российских активов, в качестве гарантии для предоставления Украине кредитов на общую сумму 50 млрд евро. "Мы интенсивно работаем над этим", - сказал представитель правительства ФРГ. Планируется, что эти средства от активов РФ будут доступны в 2025 году, уточнил он.

Бюхнер также опроверг сообщения о том, что поставки некоторых видов вооружений, например системы ПВО IRIS-T SLM в Украину, пока приостановлены по финансовым причинам. "Это неправдивое сообщение", - сказал представитель немецкого правительства.

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