Бюджетные ограничения не сократят помощь Украине, - правительство Германии
Правительство Германии опровергло слухи о том, что финансовая помощь Украине в следующем году будет ограничена в связи с внутриполитическими соображениями и проблемами с федеральным бюджетом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Германия остается абсолютно преданной своему делу, и слова канцлера о том, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется, и что никто, особенно российский президент, не может надеяться, что мы ослабим эти усилия, остаются в силе", - заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
Это заявление было сделано им на фоне появившихся в прессе сообщений, что в 2025 году помощь Украине со стороны Германии из-за проблем с бюджетом не превысит уже запланированных на это 4 млрд евро.
Больше соответствует действительности утверждение, что "в нашем участии и нашей решимости (продолжать поддерживать Украину. - Ред.) ничего не изменится", - отметил Бюхнер. При этом он назвал "позорными" спекуляции о том, что накануне выборов земельных парламентов (ландтагов) на востоке ФРГ федеральное правительство хочет послать сигнал о том, что финансовая помощь Украине будет ограничена.
Слова о том, что Украина получит меньше поддержки от Германии "из-за каких-то внутриполитических аспектов", - ложное утверждение, заявил Бюхнер. В то же время он указал на планы "добиться международного финансирования помощи Украине с 2025 года".
При этом, в частности, имеется в виду решение стран Большой семерки использовать средства, полученные от замороженных российских активов, в качестве гарантии для предоставления Украине кредитов на общую сумму 50 млрд евро. "Мы интенсивно работаем над этим", - сказал представитель правительства ФРГ. Планируется, что эти средства от активов РФ будут доступны в 2025 году, уточнил он.
Бюхнер также опроверг сообщения о том, что поставки некоторых видов вооружений, например системы ПВО IRIS-T SLM в Украину, пока приостановлены по финансовым причинам. "Это неправдивое сообщение", - сказал представитель немецкого правительства.
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В них вроді навіть в законі прописана заборона залазити в кредити, бо ітак по вуха в них. Але схоже вже в який раз ветують і таки наберуть кредити.
Зараз це тема номер один на телеканалах.
Тогда, поскольку юридически кредитор перестанет существовать, возвращать немцам кредиты будет некому, т.е. не нужно. Занавес.
Кредитні гальма є. Це заборона набирати кредитів більше чим на визначену цим ''кредитним гальмом'' сумму.