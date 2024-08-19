РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9804 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
5 332 7

IRIS-T и артиллерийские снаряды: Германия объявила о новом пакете помощи Украине

Німеччина передає Україні новий пакет допомоги

Правительство Германии объявило о передаче очередного пакета военной помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ.

Так, в новом пакете помощи Германия передала:

  • систему ПВО IRIS-T SLS;
  • 14 000 снарядов 155 мм;
  • 10 надводных дронов;
  • 26 разведывательных дронов VECTOR;
  • средства для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 6 экскаваторов;
  • один БРЕМ Бергепанцер 2;
  • 55 тыс. аптечек;
  • 700 штурмовых винтовок MK 556;
  • 10 снайперских винтовок HLR 338;
  • 50 винтовок CR 308.

Читайте: Глава пророссийской партии Германии Вагенкнехт требует изъять из бюджета всю военную помощь Украине

Автор: 

Германия (6938) помощь (7784)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де танки? Коли ще буде така нагода німецьким танкам курську битву виграти?
показать весь комментарий
19.08.2024 13:29 Ответить
Здача Курська - питання часу - там багато танків не потрібно.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:41 Ответить
Danke für die Hilfe
показать весь комментарий
19.08.2024 15:49 Ответить
Танки уже были поставлены. Тайно
Сейчас это уже не тайна.
показать весь комментарий
19.08.2024 16:09 Ответить
Эти немецкие Леопарды вовсю рассекают по Курской области. Как в 1943 году.
показать весь комментарий
19.08.2024 16:11 Ответить
Дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
19.08.2024 14:27 Ответить
Danke schon main libe freind!
показать весь комментарий
19.08.2024 16:32 Ответить
 
 