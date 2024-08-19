IRIS-T и артиллерийские снаряды: Германия объявила о новом пакете помощи Украине

Правительство Германии объявило о передаче очередного пакета военной помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ.

Так, в новом пакете помощи Германия передала:

систему ПВО IRIS-T SLS;

14 000 снарядов 155 мм;

10 надводных дронов;

26 разведывательных дронов VECTOR;

средства для обезвреживания взрывоопасных предметов;

6 экскаваторов;

один БРЕМ Бергепанцер 2;

55 тыс. аптечек;

700 штурмовых винтовок MK 556;

10 снайперских винтовок HLR 338;

50 винтовок CR 308.

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