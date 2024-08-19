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IRIS-T и артиллерийские снаряды: Германия объявила о новом пакете помощи Украине
Правительство Германии объявило о передаче очередного пакета военной помощи Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ.
Так, в новом пакете помощи Германия передала:
- систему ПВО IRIS-T SLS;
- 14 000 снарядов 155 мм;
- 10 надводных дронов;
- 26 разведывательных дронов VECTOR;
- средства для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 6 экскаваторов;
- один БРЕМ Бергепанцер 2;
- 55 тыс. аптечек;
- 700 штурмовых винтовок MK 556;
- 10 снайперских винтовок HLR 338;
- 50 винтовок CR 308.
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