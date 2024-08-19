УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10290 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
5 332 7

IRIS-T та артилерійські снаряди: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Німеччина передає Україні новий пакет допомоги

Уряд Німеччини оголосив про передачу чергового пакету військової допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони ФРН.

Так, у новому пакеті допомоги Німеччина передала: 

  • систему ППО IRIS-T SLS;
  • 14 000 снарядів 155 мм;
  • 10 надводних дронів;
  • 26 розвідувальних дронів VECTOR;
  • засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 6 екскаваторів;
  • один БРЕМ Bergepanzer 2;
  • 55 тис. аптечок;
  • 700 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 10 снайперських гвинтівок HLR 338;
  • 50 гвинтівок CR 308.

Читайте: Очільниця проросійської партії Німеччини Вагенкнехт вимагає вилучити з бюджету всю військову допомогу Україні

Автор: 

Німеччина (7335) допомога (8321)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де танки? Коли ще буде така нагода німецьким танкам курську битву виграти?
показати весь коментар
19.08.2024 13:29 Відповісти
Здача Курська - питання часу - там багато танків не потрібно.
показати весь коментар
19.08.2024 13:41 Відповісти
Danke für die Hilfe
показати весь коментар
19.08.2024 15:49 Відповісти
Танки уже были поставлены. Тайно
Сейчас это уже не тайна.
показати весь коментар
19.08.2024 16:09 Відповісти
Эти немецкие Леопарды вовсю рассекают по Курской области. Как в 1943 году.
показати весь коментар
19.08.2024 16:11 Відповісти
Дякуємо, друзі.
показати весь коментар
19.08.2024 14:27 Відповісти
Danke schon main libe freind!
показати весь коментар
19.08.2024 16:32 Відповісти
 
 