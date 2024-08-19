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IRIS-T та артилерійські снаряди: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
Уряд Німеччини оголосив про передачу чергового пакету військової допомоги Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони ФРН.
Так, у новому пакеті допомоги Німеччина передала:
- систему ППО IRIS-T SLS;
- 14 000 снарядів 155 мм;
- 10 надводних дронів;
- 26 розвідувальних дронів VECTOR;
- засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 6 екскаваторів;
- один БРЕМ Bergepanzer 2;
- 55 тис. аптечок;
- 700 штурмових гвинтівок MK 556;
- 10 снайперських гвинтівок HLR 338;
- 50 гвинтівок CR 308.
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