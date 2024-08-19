IRIS-T та артилерійські снаряди: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Уряд Німеччини оголосив про передачу чергового пакету військової допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони ФРН.

Так, у новому пакеті допомоги Німеччина передала:

систему ППО IRIS-T SLS;

14 000 снарядів 155 мм;

10 надводних дронів;

26 розвідувальних дронів VECTOR;

засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

6 екскаваторів;

один БРЕМ Bergepanzer 2;

55 тис. аптечок;

700 штурмових гвинтівок MK 556;

10 снайперських гвинтівок HLR 338;

50 гвинтівок CR 308.

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