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Очільниця проросійської партії Німеччини Вагенкнехт вимагає вилучити з бюджету всю військову допомогу Україні

сара,вагенкнехт

Лідерка ліворадикальної партії в Німеччині BSW Сара Вагенкнехт закликала скасувати всі кошти з федерального бюджету країни на 2025 рік на постачання зброї для України.

Про це вона сказала виданню Rheinische Post, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Вагенкнехт пов'язала свою вимогу з новими даними про підрив газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі, які нібито вказують на причетність України.

"Ці кошти мають бути повністю скасовані, щонайпізніше у зв'язку з новими викриттями щодо атак на "Північний потік", - зазначила вона.

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"Замість того, щоб продовжувати просити німецьких платників податків – в тому числі через ЄС – оплачувати український державний бюджет і поставки озброєнь, настав час поговорити про компенсацію", - додала лідерка BSW.

З огляду на дефіцит у держбюджеті у розмірі 12 млрд євро, вона описала проєкт бюджету німецького уряду як "вкрай сумнівний".

Урядовий проєкт федерального бюджету на 2025 рік, схвалений кабінетом міністрів у липні, передбачає виділення близько чотирьох мільярдів євро на військову допомогу Україні.

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Автор: 

Німеччина (7335) допомога (8321)


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Топ коментарі
+12
Вагінкнехт? Кіздорицар? Мда.. кого тільки німці не обирають...
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19.08.2024 13:09
+10
Це та,смердюча хвойда що на підсосі у ху#ла?
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19.08.2024 13:11
+9
А немцы понимают что в случае если они остановят поставки оружия Украине, то ихний Берлин превратится в "мариуполь" или " бахмут"? Пускай молятся что вместо них украинцы остановили рашистские танки которые шли на "Берлин"
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19.08.2024 13:29
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Ради кальна сара йде у дупу
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19.08.2024 13:06 Відповісти
У вересні вибори в землях колишньої ГДР там вони в бульшості.
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19.08.2024 13:08 Відповісти
а що це за ****? В якій буді вона сидить? Ну, явно, не в Бундестазі, і навіть не в бундесраті, навіть не в земельному регіональному.
Та нехай погавкає.
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19.08.2024 13:08 Відповісти
ця вагінакнехт як раз і сидить у Бундестазі вже років п'ятнадцять. В українському інфополі вона виринула ще у 2013-му, коли відзначилась потоками лайна у бік Майдану. Її політична сила як раз і є одним із кінців німеького уробороса, який трахається з AfD.
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19.08.2024 13:42 Відповісти
Хех, не знав (вірніше, не звертав уваги)... Прогуглив, тепер знаю...
І надибав парадоксальне: вона є дружиною соратника Шольца, колишнього лідера СДПН Лафонтена; хоча годиться йому в дочки, між ними різниця в 26 років...
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19.08.2024 13:56 Відповісти
насправді вона трахається з російськими грошами.
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19.08.2024 14:00 Відповісти
ну, да, якщо законому вже за 80...
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19.08.2024 14:03 Відповісти
німецьке політичне порно вже декілька десятиріч впевнено тримає першість у Європі, і при нашому житті цей їхній "дастішфантастіш" не закінчиться, навіть якщо від рф залишиться десять областей.
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19.08.2024 14:12 Відповісти
Вагінкнехт? Кіздорицар? Мда.. кого тільки німці не обирають...
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19.08.2024 13:09 Відповісти
🤣
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19.08.2024 13:16 Відповісти
Кнехт - то ще швартова тумба на причалі чи тумба для закріплення чогось. А ваген - це просто вагон чи причіп.
Отже вагенкнехт - то таке собі пристосування для кріплення причепів, а не "от ето вот всьо"!
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19.08.2024 14:06 Відповісти
"Кнехт" то був піший, не сильно круто озброєний воїн на теренах середньовічної Європи. І той кнехт, про який ви пишете, то трохи інший кнехт.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82 Кнехт - парна тумба на палубі судна або на пристані для закріплювання канатів, снастей
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82 Кнехт (ландскнехт) - у Західній Європі XV-XVII ст. - найманий солдат
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82_(%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%B0%D0%BA)&action=edit&redlink=1 Кнехт - кріпак у середньовічній Німеччині
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1 Кнехт - безземельний селянин, батрак у Прибалтійському краю Російської імперії
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19.08.2024 14:38 Відповісти
вагінолицар. це на український мові.
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19.08.2024 19:35 Відповісти
у мене "лицар" викликає всякі мужні асоціації. І якось не ліпилося до тієї кизди драної...
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20.08.2024 00:04 Відповісти
Курва
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19.08.2024 13:10 Відповісти
Це та,смердюча хвойда що на підсосі у ху#ла?
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19.08.2024 13:11 Відповісти
в нього всі нацисти на підсосі
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19.08.2024 13:15 Відповісти
Так "всі нацисти" мають своє ім"я,ось наприклад-Сара Вагенкнехт,нацистска на підсосі у ху#ла.
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19.08.2024 13:17 Відповісти
Так воно ж по паяльнику видно
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19.08.2024 14:17 Відповісти
курва недолуга.
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19.08.2024 13:13 Відповісти
"... в печь!... накуй!".... (С)
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19.08.2024 13:16 Відповісти
Німці розуміють шо бригада зеленского розводить їх як лохів - розкрадають свої сотні міліардів - начебто на закупку зброї, б/к - а ні зброї, ні грошей. Дуже скоро німці стануть у українських змі - отима "фашистами". І жоден не запрошує - а чому зеленский не виробляє свою, українську зброю для того шоб гасити рашистів. Він цяця з зеленого лайна.
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19.08.2024 13:17 Відповісти
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19.08.2024 13:23 Відповісти
Навіть росія з її надпотужним ВПК купує снаряди, ракети, дрони у Ірану, КНДР, Китаю.
Але ми повинні все самі.
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19.08.2024 13:31 Відповісти
Хто заважає мо України та верховному купувати зброю та б/к, а не розкрадати кошти, та будувати свою. Але шоб партнери бачили шо їде українська зброя до ЗСУ, а не кожнодені обіцянки презежента про майбутне.
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19.08.2024 13:34 Відповісти
Повторюю: росія з її гігантськими можливостями власного ВПК - все одно купує.
Але ми повинні все робити самотужки. Танки, літаки, радари, ракети, набої, снаряди.
На власних виробництвах власним коштом.
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19.08.2024 14:44 Відповісти
Ви забуваєте, шо рятування потопельника, у першу чергу справа самого потопельника. Треба було вчитись плавати. А вже потім допомога тих, хто може опинитись на бережочку. Нікому не цікаві слабкі ігроки. Особливо ті хто запевняв шо три роки він бачив мир в очах вбивці. Та ігнорував всі попередження від дорослих дядьків.
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19.08.2024 15:21 Відповісти
Тоді світ повертається до часів Середньовіччя.
І роль росії в ньому - стати кормом для нової Китайської імперії.
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19.08.2024 15:33 Відповісти
"Треба було вчитись"

Тобто фукс пропонує здатися кацапським загарбникам і виступає проти будь-якої допомоги Україні, так, фукс?
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19.08.2024 17:01 Відповісти
зеленский три роки всім доказував - росія ніколи не нападе, рускіє теж люди, я (він) бачив мир в очах вбивці, я(він) закінчить війну за один рік, бо то Порошенко було вигідно вести війну - от шо з цим робити - більшість саме цьому і повірила. Та обрала саме зеленского. Ну то хай він і дає відповіді на твої питання.
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19.08.2024 17:44 Відповісти
" Ну то хай він і дає відповіді"
То це не він, а ти топиш за те, щоб Україні не допомогали, щоб Україна програла війну і український народ було знищено.

PS У тебе украінський проксі відвалився, ботяра ольгінська.
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19.08.2024 19:04 Відповісти
Ну то дай мені зноску де я писав щоб українців знищили, шоб Україна програла війну. По питанню зброї - вам всі винні, а ставати самим міцнішими та незалежати від будь кого - вам ніколи - треба дивитись кв 95 та ржати. І це не моє рішення по зброї - те шо такі як ти сидять і ниють - от кляті німці - їх рішення не змінеться - сидіть і нийте, замість того шоб вирішувати питання. Коли зеленский краде всі гроші на зброю, разом з резніком - то це все у Німетчині бачуть і не хочуть бути лохами.
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19.08.2024 19:24 Відповісти
Я тобі вже давав твою цитату, де ти проти поставок озброєнння Україні і пишеш, що "ранійше потрібно було думати". Тобто - ти виступаєш за поразку України, тобто - за зищеня україського народу.
І не переводь стрілки на 95, гніда ольгінська!
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19.08.2024 21:11 Відповісти
САме так, треба було думати раніше- у 19 році, коли обирала їб....та українська більшість членограя.
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19.08.2024 22:28 Відповісти
Тобто зараз ти проти допомоги Україні, бо "треба було думати ранійше", тому ти за поразку України і зищення українського народу. Все вірно?
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19.08.2024 22:29 Відповісти
Я про того, шо шобла гниди розводить німців, тай іншіх як лохів, а свою зброю не виробляє - гнати таких треба з нормального суспільства - шо німці і роблять. І ти, та тобі подібні хоть на зелене лайно зійдіть - хрін вам зброя - це німці сказади
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19.08.2024 22:32 Відповісти
А немцы понимают что в случае если они остановят поставки оружия Украине, то ихний Берлин превратится в "мариуполь" или " бахмут"? Пускай молятся что вместо них украинцы остановили рашистские танки которые шли на "Берлин"
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19.08.2024 13:29 Відповісти
І вам, вже план наступу лукашенко передав.
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19.08.2024 13:35 Відповісти
Як казав прем'єр Польщі Дуда - зеленский, крім того шо лякає Захід наступом х...ла на той же Захід, нічого не робить для власного озбровання ЗСУ з власних підприємств. Ви тут, хоть на лайно зійдіть - але ж там не укрїнці обирали президентів, прем'ьєрів...
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19.08.2024 14:30 Відповісти
А ты попробуй что то производить в воюющей стране, когда половина мужиков на фронте а вторая убежала в ту же Германию. Рашисты постоянно бомбят заводы и все ето при дефиците електроенергии.
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19.08.2024 15:27 Відповісти
і треттє- зелена влада краде. мільярдами долярів.
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19.08.2024 19:40 Відповісти
А як ти це собі представляєш? Зеленському дають гроші налом, потім він їде до Німеччини і на ринку купує три танки, а пише шо купив шість? Потім гроші за некуплені танки кладе собі в карман і через "окно" на таможні вивозить їх чи в Україну чи приміром на Кіпр?
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19.08.2024 14:20 Відповісти
Читайте в українських змі - як яйценосний та зеленский перераховували сотні міліардів гривнов на невідомі фірми у 22, 23 роках , котрі не мали ніколи жодного відношення до постачання зброї, б/к. І як вони казали - а хто ж знав, коли ні зброї, ні б/к, ні грошей - не перейматесь, у зеленского є вже видробдені схеми, де, куди, скіки, як, куди потім дівати міністра оборони.
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19.08.2024 14:26 Відповісти
як дідусь-есесовець заповідав
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19.08.2024 13:22 Відповісти
у цієї Сари обличчя типової нацистки
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19.08.2024 13:22 Відповісти
вона такою і є, і в кращих тадиіях пропаганди відзеркалює свій нацизм на інших. Вона ще взимку 2014-го рублічно заявила, що федеральний уряд підтримує уряд в Україні, в якому важливі пости займають нацисти.
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19.08.2024 13:55 Відповісти
Еще одну протухшую путинскую консерву ***** вытащило из банки. Ну вот вам и ответ кому было выгодно подрывать газопровод. Проверьте ету рашистскую суку на наличие незарегистрированный финансов полученных от *****. А для тех кто верит в переговоры и перемирие с *****м, представьте как ***** использует ето время чтобы продвинуть все свои консервы во власть европейских стран и отрезать Украину от помощи Запада.
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19.08.2024 13:22 Відповісти
Розумію німців, вони бачать, як жирують українські судді, прокурори, мусара, державні службовці...
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19.08.2024 13:23 Відповісти
Ще ле пеншу зрозумійте. Чи орбана з фіцо. Вони теж "все бачать".
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19.08.2024 13:27 Відповісти
Закликала би кнехт у вагіну, попустило би.
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19.08.2024 13:24 Відповісти
Шльондра кремлядська. Краще б поцікавилися, хто фінансує збіговисько де вона головує.
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19.08.2024 13:25 Відповісти
Вочевидь нікому не цікаво - бо інакше вже давно б оприлюднили ...
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19.08.2024 13:55 Відповісти
Пора Німеччину від неонацистів звільняти.
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19.08.2024 13:26 Відповісти
вона ультра-ліва
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19.08.2024 14:05 Відповісти
А націонал-соціалісти це не ультра ліві?
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19.08.2024 14:51 Відповісти
Ти Україну від зеленобільшовиків звільни спочатку, дурбецало.
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19.08.2024 14:10 Відповісти
Що значить звільни?, шльондра кацапська, у нас це через вибори відувається.
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19.08.2024 14:50 Відповісти
Ну так сходи проголосуй, імбецил.
Що, як успіхи?
Отож.
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19.08.2024 15:01 Відповісти
В вагину ей кнехт!
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19.08.2024 13:34 Відповісти
Сара, ясне діло. Хто ще буде працювати на хабадника путіна-циновера-шеломова.
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19.08.2024 13:59 Відповісти
Це ця що за щоку бере?
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19.08.2024 14:03 Відповісти
донька іранського мігранта. В москалів на підсосі
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19.08.2024 14:08 Відповісти
Сказали ж вам німцям поляки -щоб сиділи тихенько , і дякувати тим , що це зробили . Так нє не дійшло тупій курці .
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19.08.2024 14:08 Відповісти
Що, вже і ліві проросійські? Ви там визначтесь...
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19.08.2024 14:09 Відповісти
Вагенкнехт - недавно була вигнана з партії Лівих, але несподівано отримала величезну підтримку у Східних Землях разом з Ультраправими, де вони лідирують в опитуваннях і будуть при владі.

Також найбільша партія Німеччини вимушена буде іти з нею в коаліцію. Тому все досить плачевно.
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19.08.2024 14:10 Відповісти
Иранка с еврейским именем, и с ватой в голове.
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19.08.2024 14:10 Відповісти
Коли біля цієї пані будуть жити кацапи, вважаючи землі Німеччини своїми, вона втратить лоск, привабливість, її одяг буде гірше, її честь буде лише лише звуком а її житло дай Бог щоб з робочою каналізацією. Кляті недоумки.
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19.08.2024 14:20 Відповісти
Іран зараз надає кацапам зброю для вбивства українців. У цієї вагіни батько іранець. А гени пальцем не роздавиш...
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19.08.2024 14:46 Відповісти
 
 