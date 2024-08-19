Лідерка ліворадикальної партії в Німеччині BSW Сара Вагенкнехт закликала скасувати всі кошти з федерального бюджету країни на 2025 рік на постачання зброї для України.

Про це вона сказала виданню Rheinische Post, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Вагенкнехт пов'язала свою вимогу з новими даними про підрив газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі, які нібито вказують на причетність України.

"Ці кошти мають бути повністю скасовані, щонайпізніше у зв'язку з новими викриттями щодо атак на "Північний потік", - зазначила вона.

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"Замість того, щоб продовжувати просити німецьких платників податків – в тому числі через ЄС – оплачувати український державний бюджет і поставки озброєнь, настав час поговорити про компенсацію", - додала лідерка BSW.

З огляду на дефіцит у держбюджеті у розмірі 12 млрд євро, вона описала проєкт бюджету німецького уряду як "вкрай сумнівний".

Урядовий проєкт федерального бюджету на 2025 рік, схвалений кабінетом міністрів у липні, передбачає виділення близько чотирьох мільярдів євро на військову допомогу Україні.

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