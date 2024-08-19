Очільниця проросійської партії Німеччини Вагенкнехт вимагає вилучити з бюджету всю військову допомогу Україні
Лідерка ліворадикальної партії в Німеччині BSW Сара Вагенкнехт закликала скасувати всі кошти з федерального бюджету країни на 2025 рік на постачання зброї для України.
Про це вона сказала виданню Rheinische Post, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Вагенкнехт пов'язала свою вимогу з новими даними про підрив газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі, які нібито вказують на причетність України.
"Ці кошти мають бути повністю скасовані, щонайпізніше у зв'язку з новими викриттями щодо атак на "Північний потік", - зазначила вона.
"Замість того, щоб продовжувати просити німецьких платників податків – в тому числі через ЄС – оплачувати український державний бюджет і поставки озброєнь, настав час поговорити про компенсацію", - додала лідерка BSW.
З огляду на дефіцит у держбюджеті у розмірі 12 млрд євро, вона описала проєкт бюджету німецького уряду як "вкрай сумнівний".
Урядовий проєкт федерального бюджету на 2025 рік, схвалений кабінетом міністрів у липні, передбачає виділення близько чотирьох мільярдів євро на військову допомогу Україні.
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Та нехай погавкає.
І надибав парадоксальне: вона є дружиною соратника Шольца, колишнього лідера СДПН Лафонтена; хоча годиться йому в дочки, між ними різниця в 26 років...
Отже вагенкнехт - то таке собі пристосування для кріплення причепів, а не "от ето вот всьо"!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82 Кнехт - парна тумба на палубі судна або на пристані для закріплювання канатів, снастей
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82 Кнехт (ландскнехт) - у Західній Європі XV-XVII ст. - найманий солдат
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82_(%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%B0%D0%BA)&action=edit&redlink=1 Кнехт - кріпак у середньовічній Німеччині
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1 Кнехт - безземельний селянин, батрак у Прибалтійському краю Російської імперії
Але ми повинні все самі.
Але ми повинні все робити самотужки. Танки, літаки, радари, ракети, набої, снаряди.
На власних виробництвах власним коштом.
І роль росії в ньому - стати кормом для нової Китайської імперії.
Тобто фукс пропонує здатися кацапським загарбникам і виступає проти будь-якої допомоги Україні, так, фукс?
То це не він, а ти топиш за те, щоб Україні не допомогали, щоб Україна програла війну і український народ було знищено.
PS У тебе украінський проксі відвалився, ботяра ольгінська.
І не переводь стрілки на 95, гніда ольгінська!
Що, як успіхи?
Отож.
Також найбільша партія Німеччини вимушена буде іти з нею в коаліцію. Тому все досить плачевно.