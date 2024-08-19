Все, що було обіцяно Україні до цього часу, буде продовжувати фінансуватися в будь-якому разі, - лідер німецьких "Зелених" Нуріпур

Лідер німецької Партії зелених Омід Нуріпур застеріг від "віри в те, що курс суворої економії призведе до більшої безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.

Коментуючи надання допомоги Україні, Нуріпур зазначив, що Німеччині тут не варто вагатися, адже це поганий сигнал – "особливо для українців та наших держав-партнерів".

Нуріпур висловився за те, щоб "коли Україна вимагає чогось, ми дивилися на це з відкритим серцем".

"Але принципова відмова на самому початку унеможливлює розгляд запитів України", – додав він.

Нуріпур запевнив, що все, що було обіцяно Україні до цього часу, буде продовжувати фінансуватися в будь-якому випадку.

"Ми намагаємося показати, що підтримуємо Україну, бо хочемо миру. Якщо Україна перестане воювати, її не буде. Якщо росіяни перестануть воювати, тоді буде мир", - додав Нуріпур.

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Нагадаємо, що днями видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, що Німеччина не збільшуватиме суму коштів у проєкті бюджету ФРН на військову допомогу Україні на наступний рік. Проте раніше схвалені поставки будуть доставлені.

В українському МЗС повідомлення про нібито припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні назвали некоректними та маніпулятивними. Лише після затвердження бюджету ФРН, яке очікується у листопаді, буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

Згодом, у Мінфіні ФРН заявили, що у майбутньому двостороння допомога з боку Німеччини буде частково перенесена на міжнародні програми.