Все, что было обещано Украине до этого времени, будет продолжать финансироваться в любом случае, – лидер немецких "Зеленых" Нурипур
Лидер немецкой Партии зеленых Омид Нурипур предостерег от "веры в то, что курс строгой экономии приведет к большей безопасности".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.
Комментируя предоставление помощи Украине, Нурипур отметил, что Германии здесь не стоит колебаться, ведь это плохой сигнал - "особенно для украинцев и наших государств-партнеров".
Нурипур высказался за то, чтобы "когда Украина требует чего-то, мы смотрели на это с открытым сердцем".
"Но принципиальный отказ в самом начале делает невозможным рассмотрение запросов Украины", - добавил он.
Нурипур заверил, что все, что было обещано Украине до сих пор, будет продолжать финансироваться в любом случае.
"Мы пытаемся показать, что поддерживаем Украину, потому что хотим мира. Если Украина перестанет воевать, ее не будет. Если россияне перестанут воевать, тогда будет мир", - добавил Нурипур.
Напомним, что на днях издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, что Германия не будет увеличивать сумму средств в проекте бюджета ФРГ на военную помощь Украине на следующий год. Однако ранее одобренные поставки будут доставлены.
В украинском МИД сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине назвали некорректными и манипулятивными. Только после утверждения бюджета ФРГ, которое ожидается в ноябре, будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.
Впоследствии, в Минфине ФРГ заявили, что в будущем двусторонняя помощь со стороны Германии будет частично перенесена на международные программы.
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Все, що було обіцяно Україні до цього часу, буде продовжувати обіцятися.
А то багато вас різних теревенить і теревенить. І всі про різне.