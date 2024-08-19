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Все, что было обещано Украине до этого времени, будет продолжать финансироваться в любом случае, – лидер немецких "Зеленых" Нурипур

Омід Нуріпур

Лидер немецкой Партии зеленых Омид Нурипур предостерег от "веры в то, что курс строгой экономии приведет к большей безопасности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.

Комментируя предоставление помощи Украине, Нурипур отметил, что Германии здесь не стоит колебаться, ведь это плохой сигнал - "особенно для украинцев и наших государств-партнеров".

Нурипур высказался за то, чтобы "когда Украина требует чего-то, мы смотрели на это с открытым сердцем".

"Но принципиальный отказ в самом начале делает невозможным рассмотрение запросов Украины", - добавил он.

Нурипур заверил, что все, что было обещано Украине до сих пор, будет продолжать финансироваться в любом случае.

"Мы пытаемся показать, что поддерживаем Украину, потому что хотим мира. Если Украина перестанет воевать, ее не будет. Если россияне перестанут воевать, тогда будет мир", - добавил Нурипур.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От поддержки Украины со стороны Германии зависит безопасность Европы, - посол Украины в ФРГ Макеев

Напомним, что на днях издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, что Германия не будет увеличивать сумму средств в проекте бюджета ФРГ на военную помощь Украине на следующий год. Однако ранее одобренные поставки будут доставлены.

В украинском МИД сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине назвали некорректными и манипулятивными. Только после утверждения бюджета ФРГ, которое ожидается в ноябре, будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

Впоследствии, в Минфине ФРГ заявили, что в будущем двусторонняя помощь со стороны Германии будет частично перенесена на международные программы.

Автор: 

Германия (6938) помощь (7784) Украина (44926)


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Все, що було обіцяно Україні до цього часу, буде продовжувати фінансуватися в будь-якому випадку, - лідер німецьких "Зелених" Нуріпур

Все, що було обіцяно Україні до цього часу, буде продовжувати обіцятися.
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19.08.2024 12:04 Ответить
Обіцянки цяцянки. А тверді гарантії існують?
А то багато вас різних теревенить і теревенить. І всі про різне.
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19.08.2024 12:05 Ответить
Потужний вже коло 30 "гаратній" підписав. Тільки от толку не видно.
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19.08.2024 12:16 Ответить
А далі німецьки путінци з східних земель викладуть вагомий аргумент про ,, українських нацистів ,,.
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19.08.2024 13:11 Ответить
 
 