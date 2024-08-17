Сообщения о прекращении Германией военной помощи Украине некорректны и манипулятивны, - представитель МИД Тихий

Сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине являются некорректными и манипулятивными. Только после утверждения бюджета ФРГ, которое ожидается в ноябре, будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сообщения о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине, некорректны. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении помощи на следующий год вдвое", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что сейчас в ФРГ действительно продолжается бюджетный процесс, "за которым мы внимательно наблюдаем". По словам Тихого, ожидается, что бюджет будет утвержден в ноябре, и только тогда будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

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"Сейчас, как и в прошлом году, правительство ФРГ запланировало в проекте бюджета определенную сумму помощи Украине. Она аналогична той, которая была запланирована в прошлом году на этом этапе бюджетного процесса. В прошлом году эта сумма выросла на парламентском этапе принятия бюджета осенью", - рассказал представитель МИД.

Кроме этого, Тихий подчеркнул, что украинская сторона продолжает работать с немецкими партнерами над сохранением и укреплением поддержки Украины. По его словам, "каждое евро, инвестированное в укрепление обороноспособности нашего государства, - это вклад в безопасность всей Европы на фоне российской агрессии".

Также он поблагодарил Германию за уже оказанную помощь Украине, отметив, что ФРГ остается лидером среди европейских стран по объемам поддержки нашего государства. Тихий также подчеркнул, что немецкая помощь уже спасла тысячи жизней в Украине и является стратегически важной для защиты жизней в дальнейшем.

"Рассчитываем, что правительство ФРГ найдет возможность дополнительного финансирования потребностей Сил обороны Украины и в этом году", - сказал представитель украинского МИД.

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Напоследок он выразил надежду на быструю и небюрократическую имплементацию решения лидеров Группы Семи об использовании доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

"По нашему мнению, эти средства должны не заменить, а дополнить продолжающуюся европейскую и немецкую помощь", - добавил представитель МИД.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, что Германия не будет увеличивать сумму средств в проекте бюджета ФРГ на военную помощь Украине на следующий год. Однако ранее одобренные поставки будут доставлены.

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