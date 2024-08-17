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Новости Помощь Украине
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Сообщения о прекращении Германией военной помощи Украине некорректны и манипулятивны, - представитель МИД Тихий

Повідомлення про припинення Німеччиною військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними, - речник МЗС Тихий

Сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине являются некорректными и манипулятивными. Только после утверждения бюджета ФРГ, которое ожидается в ноябре, будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сообщения о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине, некорректны. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении помощи на следующий год вдвое", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что сейчас в ФРГ действительно продолжается бюджетный процесс, "за которым мы внимательно наблюдаем". По словам Тихого, ожидается, что бюджет будет утвержден в ноябре, и только тогда будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

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"Сейчас, как и в прошлом году, правительство ФРГ запланировало в проекте бюджета определенную сумму помощи Украине. Она аналогична той, которая была запланирована в прошлом году на этом этапе бюджетного процесса. В прошлом году эта сумма выросла на парламентском этапе принятия бюджета осенью", - рассказал представитель МИД.

Кроме этого, Тихий подчеркнул, что украинская сторона продолжает работать с немецкими партнерами над сохранением и укреплением поддержки Украины. По его словам, "каждое евро, инвестированное в укрепление обороноспособности нашего государства, - это вклад в безопасность всей Европы на фоне российской агрессии".

Также он поблагодарил Германию за уже оказанную помощь Украине, отметив, что ФРГ остается лидером среди европейских стран по объемам поддержки нашего государства. Тихий также подчеркнул, что немецкая помощь уже спасла тысячи жизней в Украине и является стратегически важной для защиты жизней в дальнейшем.

"Рассчитываем, что правительство ФРГ найдет возможность дополнительного финансирования потребностей Сил обороны Украины и в этом году", - сказал представитель украинского МИД.

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Напоследок он выразил надежду на быструю и небюрократическую имплементацию решения лидеров Группы Семи об использовании доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

"По нашему мнению, эти средства должны не заменить, а дополнить продолжающуюся европейскую и немецкую помощь", - добавил представитель МИД.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, что Германия не будет увеличивать сумму средств в проекте бюджета ФРГ на военную помощь Украине на следующий год. Однако ранее одобренные поставки будут доставлены.

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Автор: 

Германия (6933) МИД (6938) помощь (7773)


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Топ комментарии
+4
Не вдаючись в деталі- цей ніхто Тихий бреше. Але це не велика проблема. В наш час все з ніг на голову може стати напротязі доби. Тому переживати за рівень допомоги сцикливої німчури не варто. Допоможуть.😑
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17.08.2024 18:02
+4
Так там і було,що допомога буде,але така як і була. Просто не передбачено додаткові вливання і все
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17.08.2024 18:17
+3
А я ще й боюся , що Порох не погодиться бiльше балотуватись з таким неадекватним електоратом, хоча той электорат вже давно й вiдвернувся вiд бубочки. А Порох вiйну вiд гарячоi фази, дай бог йому здоровя, стримував.
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17.08.2024 18:40
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Не вдаючись в деталі- цей ніхто Тихий бреше. Але це не велика проблема. В наш час все з ніг на голову може стати напротязі доби. Тому переживати за рівень допомоги сцикливої німчури не варто. Допоможуть.😑
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17.08.2024 18:02 Ответить
дА И НЕ ГОВОРИТЕ, КТО-КТО, А БОЛЬШЕ ЧЕМ фРИЦЫ, КРОМЕ НАС , НИКТО БОЛЬШЕ НЕ МЕЧТАЕТ НАВАЛЯТЬ ВАНЬКАМ(ЗА ДЕДОВ), они просто в слух об этом не будут говорить, но дело сделают.
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17.08.2024 18:27 Ответить
ОЙ,КАКАЯ ПРИМИТИВНАЯ ИРОНИЯ😱...Которая,впрочем них#я не изменит🥱
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17.08.2024 18:51 Ответить
Читайте нижче.
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17.08.2024 19:06 Ответить
тільки дбб пише в українській весії сайту кацапсячою. і тричі дбб пише капсом
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17.08.2024 19:47 Ответить
Це мені претензія? Тоді ти дбб. Тричі по два.
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18.08.2024 00:05 Ответить
дитинко ,не до тебе , а до першоджерела пдрокацапсячої, не переймайся так
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18.08.2024 00:10 Ответить
Раніше видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, що Німеччина не збільшуватиме суму коштів у проєкті бюджету ФРН на військову допомогу Україні на наступний рік. Проте раніше схвалені поставки будуть доставлені.

Все верно. Противно что зраду разгоняет именно наш дипломат...
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17.08.2024 19:21 Ответить
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17.08.2024 18:10 Ответить
Так там і було,що допомога буде,але така як і була. Просто не передбачено додаткові вливання і все
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17.08.2024 18:17 Ответить
А нiмцi в даний час i не в змозi бiльше допомагати. У них же паралельно - допомога i нашим ,i передньоазiйським, африканським бiженцям. Та й вони недавно лишень по репарацiям по двум свiтовим вiйнам закiнчили вiдшкодовувати. Нiмцi заре не жирують, тим бiльше , що iмпортозамiнник кацап вуглеводам набагато дорожчий.
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17.08.2024 18:33 Ответить
Каароч, в ТИХОМ омуте черти водятся. На этот год фрицы помощь выделили, и спасибо им за это, правда в спроможнiсть этой помощи не входили влажные мечты вавы увеличить фронт до 1 000 км. Об уменьшении помощи официально никто не говорил. Чтобы уменьшить трындели предвыборно популисты, которые на данный момент есть никто и ничто . Шо этот Тихий наламал бузины, а в Киеве дядька, типо, нафига мне электровеник если я не курю, так это факт и ВАСЬКА НЕ ЧЕШИСЬ. Другое дело подняли бы вопрос , шо зебил использует военную помощь не по назначению. В прошлом году ваве обломилось наполеонишкой лыбу затянуть , давай в этом году все сначала, вместо обороняться -разбазаривать наш военный потенциал в атаках на Курск и иже... Опять военка к сентябрю иссякнет, а пыня к сентябрю подгонит немеряно новых чмобиков, зебилы опять запоют , шо Запад оружие не дает... А цэй случай - прелюдия, к зебило канючке.
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17.08.2024 18:24 Ответить
Навіть не уявляю - а якби зеленский з яйценосним перерахували сотні міліардів у 22, 23 роках на Рейнсметал, а не вкрали їх - то скіки зброї булоб у ЗСУ. А так ні зброї, ні б/к, ні грошей - одна смерть є на кожному кроці бкззбройної ЗСУ.
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17.08.2024 18:30 Ответить
А я ще й боюся , що Порох не погодиться бiльше балотуватись з таким неадекватним електоратом, хоча той электорат вже давно й вiдвернувся вiд бубочки. А Порох вiйну вiд гарячоi фази, дай бог йому здоровя, стримував.
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17.08.2024 18:40 Ответить
Наріт хоч від Зебіла відвернувся, крім абсолютних фріків і проплаченої ботви, але й до Пороха не повернеться, нажаль. Тому навряд чи Порох знову стане президентом, стадо невиліковне - обере або Пердулу, або Лебігу, або Аферистовича.
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17.08.2024 18:45 Ответить
...там ще скиглять про Бойко-толкова людина.
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17.08.2024 18:49 Ответить
Бойко з ОПЗЖ? Той самий? Та я навіть не здивуюся, якщо цей наріт після війни з кацапами, обере прокацапське лайно.
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17.08.2024 18:51 Ответить
... а ваапше-та, я - в ступрi, що якимось чином у люди пробилися Вiнницькi. Адже весь час Донецьк з Днiпром не полишали нiкому шансiв... Брежнев, Паша Лазаренко, Юлька, теперiшнiй дурбицал вiд Карабаса-Барабаса - це все Днiпро... Ось крохмало-паточний комбiнат у Верхньоднiпровську практично держав у своiх руках людина вiд Пашi Лазаренко (виконавчий директор Редiн Анатолiй Сергiйович) ще й рибний стан прихопив. Та захлинувся в своему блювотиннi, синячив браво)... А з другоi сторони, як Пороху вдалося пiдiбратися до того крохмалопаточного заводу - перлини заводiв Украiни по виробництву цукерок... Володар того заводу являеться кукрудзяним богом, як ото колись Хрущов, адже кукурудза йде на виробництво патоки для кондитерських заводiв...
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17.08.2024 19:05 Ответить
Десь читав, вже давненько, - він сказав, шо більше не буде балотуватись. Як виявилось, шо більшість в Україні не вміє ні аналізувати, ні разраховувати, хочаб на один крок, ризики, хочаб один - найголовніший. Про байку теж щось чув, та навряд, хоча, бляха, з тими їб....ми-українцями чого тіки не може бути.
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17.08.2024 18:55 Ответить
Якщо Порох таке заявив, то тепер менi зрозумiло , чому вiн окупував крохмало-патоний комбiнат. Любий би на його мiсцi те саме зробив би, якщо ти поставив на бiзнес... От цiкава рiч. главзеб також мае статки вiд бiзнесу, та я нi разу не чув, щоб вiн донатив на армiю... Навпаки, зебiли Армiю ще й обкрадають, яiчники хреновi, по 17 грн десяток. Я вже мовчу про те , що заре коiться, бо тi хто на якихось злиденних крашанках припiднявся в ступорi запитують, мовляв, а хiба так можна(було б).
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17.08.2024 19:21 Ответить
Вони прийшли не давати гроші для ЗСУ - була десь така темка - розкрадати все шо може зеленский з своєю шоблою, ну а потім все здати х...лу, а поки не накрадуть він буде тихенько кошмарити українців та воьовничу меньшість. Судячи з того шо фронт трищить то меньшість дійсно вже полягла - у чистих полях, без бетоних фортіфікацій.
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17.08.2024 20:29 Ответить
Сподіваюсь ВСІ в Німеччині були ознайомлені з відео , де кацапи демонструють відрізану голову ?! Це , як ні що інше , матиме вплив на обсяг допомоги ...
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17.08.2024 18:37 Ответить
Пане, то чечени помстилися за чеченiв, котрi подохли пiд землею Курська вiд термобаричних гранат. Нiмцi це все бачать. Не заспокоюйте себе iлюзiями. Як дядя Сем скаже, так i буде.
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17.08.2024 18:44 Ответить
Німеччина надірвалась ще під час ковіду, тоді вони реально великі гроші витратили на протиепідемічні заходи і на підтримку постраждалих бізнесів, а тепер ще війна.

Надіються що війна буде фінансуватися з конфіскованих російських грошей.
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17.08.2024 19:10 Ответить
А красти Зельоними все, до чого руки дотягнуться, це прозоро, від душі, і зовсім не маніпулятивно, а відкрито і щиро.
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17.08.2024 19:21 Ответить
для "зеленого" Тихого, "тихесеньке" пояснення від німців-"Американцям можна було більше пів-року не підтримувати Україну.чому ж нам не можна робити це саме?Ми разом з американцями,маємо домовленості з "рашистським трупіним" не брати Україну в НАТО і не надавати далекобійну зброю , та не надавати дозволу Україні наносити удари по території "тероруSSiї
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17.08.2024 19:27 Ответить
Тихий:
 >> Довіряйте тільки інформації з марафону.
>> Німеччина в листопаді збільшить допомогу.
>> Україна знов перемагає.
>> З нами мама тереза, пес патрон, байрактар, а ще курськ вже наш!
>> Українці, ви неймовірні
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17.08.2024 19:43 Ответить
Достатню молоду робочу силу з України вони отримали, тепер можна їм і напрягатись
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18.08.2024 00:15 Ответить
Вигодували нового фюрера-ху&ла, тому треба покаятись і дати Україні в 10 раз більше
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18.08.2024 00:19 Ответить
 
 