В настоящее время РФ не демонстрирует желание вести переговоры с Украиной, - посол Германии Ламбсдорф

Россия пока не готова к мирным переговорам с Украиной и не демонстрирует такого желания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA, об этом заявил посол Германии в России Александер Граф Ламбсдорф.

"На данный момент российская сторона не демонстрирует желания вести переговоры, но настаивает на преувеличенных предварительных условиях", - отметил Ламбсдорф.

"Когда российский президент Владимир Путин говорит, что он готов говорить с Украиной только в том случае, если она сначала полностью выйдет из всех территорий, которые, по его мнению, Россия уже аннексировала, включая те, которые Россия не контролирует в военном плане, "становится понятно, что за этим нет серьезности", - добавил Ламбсдорф.

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Также посол отметил, что однажды Россия должна осознать, что она достигает гораздо меньшего в этой войне, чем она планировала сделать в начале, что она наносит себе серьезный вред на международном уровне.

Кроме того, он добавил, что нынешнее продвижение украинских войск в Курской области заставило Россию нервничать. Для пограничников, спецслужб, военных и населения было неприятной неожиданностью то, что украинские войска смогли осуществить такую акцию.

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