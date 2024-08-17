В настоящее время РФ не демонстрирует желание вести переговоры с Украиной, - посол Германии Ламбсдорф
Россия пока не готова к мирным переговорам с Украиной и не демонстрирует такого желания.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA, об этом заявил посол Германии в России Александер Граф Ламбсдорф.
"На данный момент российская сторона не демонстрирует желания вести переговоры, но настаивает на преувеличенных предварительных условиях", - отметил Ламбсдорф.
"Когда российский президент Владимир Путин говорит, что он готов говорить с Украиной только в том случае, если она сначала полностью выйдет из всех территорий, которые, по его мнению, Россия уже аннексировала, включая те, которые Россия не контролирует в военном плане, "становится понятно, что за этим нет серьезности", - добавил Ламбсдорф.
Также посол отметил, что однажды Россия должна осознать, что она достигает гораздо меньшего в этой войне, чем она планировала сделать в начале, что она наносит себе серьезный вред на международном уровне.
Кроме того, он добавил, что нынешнее продвижение украинских войск в Курской области заставило Россию нервничать. Для пограничников, спецслужб, военных и населения было неприятной неожиданностью то, что украинские войска смогли осуществить такую акцию.
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Бб.
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(у захваті):
До чого ж спостережливий та швидкий розумом чоловік!