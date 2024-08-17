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Новости Агрессия России против Украины Война
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В настоящее время РФ не демонстрирует желание вести переговоры с Украиной, - посол Германии Ламбсдорф

посол Німеччини Александер Граф Ламбсдорф

Россия пока не готова к мирным переговорам с Украиной и не демонстрирует такого желания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA, об этом заявил посол Германии в России Александер Граф Ламбсдорф.

"На данный момент российская сторона не демонстрирует желания вести переговоры, но настаивает на преувеличенных предварительных условиях", - отметил Ламбсдорф.

"Когда российский президент Владимир Путин говорит, что он готов говорить с Украиной только в том случае, если она сначала полностью выйдет из всех территорий, которые, по его мнению, Россия уже аннексировала, включая те, которые Россия не контролирует в военном плане, "становится понятно, что за этим нет серьезности", - добавил Ламбсдорф.

Также читайте: 57% граждан считают, что Украина должна вступать в переговоры с РФ, чтобы попытаться достичь мира, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Также посол отметил, что однажды Россия должна осознать, что она достигает гораздо меньшего в этой войне, чем она планировала сделать в начале, что она наносит себе серьезный вред на международном уровне.

Кроме того, он добавил, что нынешнее продвижение украинских войск в Курской области заставило Россию нервничать. Для пограничников, спецслужб, военных и населения было неприятной неожиданностью то, что украинские войска смогли осуществить такую акцию.

Также читайте: Немецкий генерал Фройдинг о наступлении в Курской области: Украина знает, что делает

Автор: 

Германия (6933) россия (95402) переговоры с Россией (950)


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Топ комментарии
+12
За_е_бали уже. О чем переговоры с головорезами вести, хоть один может сказать?
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17.08.2024 13:03
+9
Виженіть кацапів з Європи,вони ***** в Гаагу приведуть.
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17.08.2024 13:09
+4
Вона їх і не вестиме. А та профанація на яку сподіваються, лише для того щоб Україна набралась зобов'язань, поки росія готуватиметься до продовження агресії.
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17.08.2024 13:09
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За_е_бали уже. О чем переговоры с головорезами вести, хоть один может сказать?
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17.08.2024 13:03 Ответить
О полной и безоговорочной капитуляции лилипутинского нациского режима.
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17.08.2024 13:15 Ответить
***** сейчас не очень хочет говорить о переговорах только с одной причины- потому что Оно не теперь не сможет с циничной ухмылкой сказать, что давайте остановимся на сегодняшней линии фронта и заключим перемирие с учетом сегодняшних реалий.
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17.08.2024 13:25 Ответить
Виженіть кацапів з Європи,вони ***** в Гаагу приведуть.
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17.08.2024 13:09 Ответить
Вона їх і не вестиме. А та профанація на яку сподіваються, лише для того щоб Україна набралась зобов'язань, поки росія готуватиметься до продовження агресії.
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17.08.2024 13:09 Ответить
Та нах кремлю переговори ,та нах кремлю той Курськ ...їм Літій треба ,газ шо не у мерзлоті добувати ...оман все з патрушевим та 🤡 обсмоктали ...все по плану оманському
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17.08.2024 13:12 Ответить
Не так в нас й багато того літію й газу, щоб через них таку бійню влаштовувати. То кацапські методички, що вони тут величезні поклади газу й літію у амеров відбивають.
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17.08.2024 13:56 Ответить
Ніт ..це реальність ...надра були законсервовані ще з часів "ленінізму " Україна важлива для Азії як географічно так і багатющі надра ,саме найголовніще + хліб, та особливість самодостатньості виживання народу...тому китай і пхнув русню на цю бойню Україна важлива для тюркских народів та Азії як гарант їх процвітання ,тільки не для % українців ,яких зробили за 30 років, неосвідченними малоросами ...
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17.08.2024 16:43 Ответить
З Вами Зе! аргентинською гуманітаркою ділиться??
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17.08.2024 17:06 Ответить
Марина , а з Вами ..?
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17.08.2024 17:10 Ответить
Питанням на питання відповідати нечемно. Це по-перше. А по-друге - Ви ж 2 відра якоїсь маячні нанесли.
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17.08.2024 17:13 Ответить
Марина, Ви чомусь, не за адресою звертаїтеся ...я не зеленській 🤡 ...
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17.08.2024 17:31 Ответить
Луїзо, Ви мій пост читали, але зміст до Вас не дійшов.

Бб.
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17.08.2024 17:46 Ответить
...Марина , це такі тонкощі ...
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17.08.2024 17:56 Ответить
Луїзо, кличний відмінок мого імені виглядає й звучить не так.

Все, відваліть.
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17.08.2024 18:18 Ответить
Це добре завершення спілкування ,яке Ви розпочали ... колись я Вам, запропонувала йти спати , а ще не вечір ...
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17.08.2024 18:28 Ответить
Я з Вами точно спати не буду, йдіть самі. Бб.
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17.08.2024 18:30 Ответить
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17.08.2024 18:31 Ответить
Ні до того, думають як зіскочити з того на шо пішов крейсер "Машква".
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17.08.2024 13:15 Ответить
вони "гордые" , це ж Україна напала на росію
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17.08.2024 13:29 Ответить
Якщо коли підпишуть мир, або перемирья чиясь третя сторона зробить усе щоб миру тут небуло сто років допоки небуде пустеля.
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17.08.2024 13:33 Ответить
Україна пішла в наступ? Чекаємо на затримки з допомогою.
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17.08.2024 13:38 Ответить
А Зелупень хіба демонструє?
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17.08.2024 13:38 Ответить
На цей момент РФ не демонструє бажання вести переговори з Україною, - посол Німеччини Ламбсдорф

(у захваті):
До чого ж спостережливий та швидкий розумом чоловік!
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17.08.2024 14:02 Ответить
Вона й ніколи не буде готова, бо паРаші потрібна капітуляція, а не мир.
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17.08.2024 14:09 Ответить
война не завершиться, пока не подохнет гитлеровский анальный выродок, он будет воевать до последнего кацапа.
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17.08.2024 14:13 Ответить
Курська область! Кричалi женщини ура i в воздух чепчикi бросалi. Що там їм ті 1000 км. Там ще 17000000 квадратних км залишилося. Ось зразкові цифри. За кожну годину війни гине десятеро українців. Наступаємо ми або відступаємо все одно, щогодини війни треба сплатити смертю десяти синів, батьків, братів. Народжується менше, ніж гине. Чисто математичне завдання, на скільки років нас вистачить, враховуючи воїнів, які народилися сьогодні, які через 20 років візьмуть до рук автомат? Я навіть не кажу про зруйновану країну, економіку, енергетику і таке інше. Який зміст цього масового суїциду? Що це як не масовий психоз та пов'язані з ним помилки мислення? Найнормальніші й ті в Тисі потонуть.
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17.08.2024 14:47 Ответить
І що ви пропонуєте?
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17.08.2024 17:35 Ответить
 
 