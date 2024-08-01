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57% граждан считают, что Украина должна вступать в переговоры с РФ, чтобы попытаться достичь мира, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Більше половини українців виступають за переговори з РФ

57% украинцев считают, что Украина должна начать переговоры с РФ для достижения мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Респондентов спросили, должна ли Украина вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира.

В мае 2022 года "да" ответили 59% опрошенных, после чего количество тех, кто отвечал утвердительно на этот вопрос уменьшалось до января 2023 года (29%). В мае 2023 года переговоры с РФ поддерживали 33% граждан.

По состоянию на май 2024 года количество граждан, которые считают, что Украина должна вступать в переговоры с РФ, чтобы попытаться достичь мира, выросло до 57%.

57% українців вважають, що Україна повинна почати переговори з РФ про мир

В то же время 38% опрошенных считают, что Украина не должна вступать в переговоры с РФ.

Социологи КМИС опросили 2 508 респондентов с 8 по 25 мая 2024 года. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2.2%

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Австрии Шалленберг назвал недопустимыми и абсурдными призывы к Украине отказаться от территорий в пользу РФ

Автор: 

опрос (2820) КМИС (328) переговоры с Россией (940)


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Топ комментарии
+48
Хто власник КМІС цього, одне лайно за іншим вішають?
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01.08.2024 14:08
+47
І ШО, ТАК МОЖНА СПРАВДІ ДОСЯГТИ МИРУ?
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01.08.2024 14:09
+44
Всрана маніпуляція і брехня, а не соцопитування.
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01.08.2024 14:09
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Страница 2 из 2
Ухилянти та їх родини!!
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01.08.2024 14:24 Ответить
кміс - брехуни і фальсифікатори
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01.08.2024 14:25 Ответить
Про які перемовини можна говорити з рф, якщо це нелюди, котрі звикли століттями воювати вбиваючи, грабуючи та систематично брешучи всьому світу. Тільки смерть цій наволочі. їхнім ж методом. На силу потрібно відповідати не покорою чи миром, а українською супер силою, вбивати не беручи в полон, не шкодувати населення, котре за знищення української нації. путін-чорт, перед яким скаче 145 млн. навіжених.
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01.08.2024 14:25 Ответить
"Зуб за зуб, око за око". Десь так ...
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01.08.2024 15:05 Ответить
Будь яка війна завершується перемовинами, біда тільки в тому що завдяки зешвалі ми підходимо до них зі слабкою рукою.
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01.08.2024 14:26 Ответить
******* чистой воды. Все переговоры с рашистами заканчивались капитуляцией и многовековым рабством. То что ты называешь переговорами ето капитуляция. А те кто хотят переговоров мечтают или убежать с Украины после снятия военного положения или сепаратисты, которые мечтают стать полицаями на службе рашистов. Или где по твоему в результате переговоров с рашистами настал мир? И кстати почему Япония до сих пор так и не подписала мир с рашкой?
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01.08.2024 14:43 Ответить
якби не мінськ 1-2 то ти б на руском ізіке вже 10 років разгавірівал в Українській губернії.
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01.08.2024 14:50 Ответить
Тобто треба Мінськ-3? Це, по-твоєму, точно зупинить *****?
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01.08.2024 15:10 Ответить
а що є інші варіанти ?
військовим шляхом нам точно не перемогти притивника у якого зброї грошей та людського ресурсу в рази, повторю в рази більше, тільки дипломатичним шляхом і дай бог щоб як у пороха вийшло водити за ніс *****. Все інше це поразка тільки відтягнута в часі. Ось це і є реальність подобається вона більшості чи ні.
п.с. Без вступу в ЄС та НАТО нам тапки, тепер чи через 5-10 років. Тому гарно думайте голосуючи на наступних воборах, вони вирішать долю країни.
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01.08.2024 15:36 Ответить
армія УПА, всього приблизно 150 тисяч, била гідно окупанта ... без зброї та грошей..

ще зараз рабсіянє се**руть цеглою та с***цять кип'ятком при одному згадуванні про неї..:
караул, бендеровци праклятиє,
нє хатєлі міру..,

а зараз, народєц, знову хоче в рабсійське стійло,
біля гною узкіх братів завжди тепло, не треба газу..
та й електрику не виключають?
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01.08.2024 17:04 Ответить
а давайте ще козаків згадаємо, ох як колись лупашили маскалів...
не забувай УПА воювало диверсійними групами, в час коли розвіддані передавали голубами, і головне який був результат теж не забувай.
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01.08.2024 17:18 Ответить
я все пам'ятаю, та нагадую іншим, що успішно ворога бити можна .. та треба..
щоб там не казали ухилянти та капітулянти..
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01.08.2024 17:30 Ответить
я тобі ухилянту чеському і нагадую чим закінчилась та битва УПА з советами, у війні нажаль важлива не участь а РЕЗУЛЬТАТ.
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01.08.2024 17:36 Ответить
ту битву герої програли, але вони воювали,
практично вмирали за прапор України,
під яким зараз тут пише всяка невихована бидлота..
та капітулянти разом з ухилянтами!
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01.08.2024 18:03 Ответить
ой ***** тільки не чеському утікачу ухилянту мене вчити історії.
поганий ти приклад навів "патріот" забугорний, бо УПА втратило свою державу, ти таку долю бажаєш і нам ?
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01.08.2024 18:12 Ответить
не зациклюйся на Чехії, непотріб!
Чехія Україні допомагає як може..

ще раз нагадую, що заради УПА, та іншим героям, які боронили Україну до останнього подиху,
українська держава не була втрачена,

(доречі, дописувачі можуть тут писати під українським прапором та українською мовою,..
це результат, чи ні? )

про Україну знають, та поважають її по всьому світі,

а про ухилянта-капітулянта,
ніхто і не згадає..

свою долю вибираєш сам..
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01.08.2024 18:30 Ответить
ухилянт сиди тихо в своїй чехії і не *****, ти свою долю обрав зваливши з квітучої країни земрій, то ж закрий рот і не вчи інших як жити і що робити, бо це піздець як лицемірно, так зрозуміло псевдопатріоту ?
п.с. ТОбто фактична капітуляція але з міліном жертв це норм варіант для диванного забугорного патріота, головне щоб дежрава не була втрачена, а держава це народ а не тириторія.
Ти хоч читай що пишеш горепатріот.
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01.08.2024 18:40 Ответить
яка капітуляція, але з міліоном жертв, переляканий?

якщо буде капітуляція, то ухилянти-капітулянти будуть в перших рядах на границях НАТО дохнути, дійсно міліонами за москву!!!

що, всі ухилянти-капітулянти сподіваються, що з хлом можна мир водити?

чи в Чехію втечуть?
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01.08.2024 18:58 Ответить
почитай свої пости мудло, тобто ти за капітуляцію України але тільки за умови щоб померло в бою побільше героїв, в той час як ти собака лицемірна будеш пити гамбрінус в Празі.
А що в чехію заборонею втікати?, ти ж патріотично звідти любиш Україну.
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01.08.2024 19:02 Ответить
не треба ототожнюватись з ухилянтами-капітулянтами, перемагай ворога - не треба вмирати
чи це може в крові? тут нічого не поробиш..

пісатєль пише,
що військовим шляхом рабсіюю не перемогти..,

бо напевно повно капітулянтів, які хочуть як до війни жити,
але дур**ні не розуміють, що час не повернеш,
іде війна на виживання, до кінця!

але як «мудрий» нарід ще хоче перемогти окупанта, як не військовим шляхом?

нічого від капітулянтів про це тут не пишуть,
бо капітулянт і є капітулянт,
всі йому щось винні..

"військовим шляхом нам точно не перемогти притивника у якого зброї грошей та людського ресурсу в рази..""

хлопець вср***ався, та закликає інших це робити..
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01.08.2024 19:28 Ответить
ахахахах гавно ухилянськепсевдопатріотичне, тобто я маю піти в амрію героїчно там вбивати переважаючих по всьому кацапів можливо померти, доки ти гнида будеш сидіти в чехії і писати патріотичні постики під пивасик?
Е ні давай мінятись місцями я також зможу патріотично по клаві стукати з чехії, чи з німеччини чи зі США...
Ти ж воювати хочеш патріотично героїчно до кінця як УПА, то ж вперед, чи енурез заважає з пенсійним посвідченням ?
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01.08.2024 20:41 Ответить
Ще більш дурнувате твердження.

Якби не було попередніх мінських зрад, то не було б повномасштабної війни. Якщо ти чи зрадник від твого імені дарує агресору території, то очевидно що агресор захоче більше.
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07.08.2024 11:10 Ответить
якого миру хочете, зебіли?
якого договору ви хочете підписати?
І з ким? з ******, в якого кожен договір не коштує більше клаптя паперу, на якому він написаний?
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01.08.2024 14:26 Ответить
не зрозуміла дефініція «миру», про який так пнеться пересічний опитуваний..

мир, це звичайно добре, але хло та його орда, реально миру не хоче!!!

про що з ним домовлятись?
про про дочасне перемир'я на його умовах?

народєц завжди за «мир», бо втомився.,..
нічого робити для перемоги над ворогом не хоче..
на жаль..
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01.08.2024 17:19 Ответить
Пішов зондаж із всіх помийок про здачу. А хтось дійсно думав, що чотирижди ухилянт може очолити перемогу? Ми ще тримаємось всупереч зеленій банді.
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01.08.2024 14:31 Ответить
Опитування проходять одні, а гинути треба іншим. Майбутній "мир" стане останнім в історії України.
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01.08.2024 14:34 Ответить
вони пишуть таки результати, за яки платять
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01.08.2024 14:39 Ответить
А потім "вони" голоснуть поприколу і зрештою з'є бнуть з країни зі словами " дакамумиздєсьнужни"...
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01.08.2024 16:22 Ответить
цікаве. хто годує "КМИС. ИНФОГРАФИКА" ?
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01.08.2024 14:37 Ответить
Брехня! Ни какой Украинец в переговоры с кацапами вступать не будет.
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01.08.2024 14:37 Ответить
ХОЧУ СОЦОПОС, НУЖНО ЛИ БЫЛО НАЧАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ С ГИТЛЕРОМ В 1943-м?
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01.08.2024 14:39 Ответить
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01.08.2024 15:08 Ответить
Прогнози КМІСу прогнозовані, бо зелена влада прогнозовано заводила країну в ситуацію з однією можливістю - здати все Путіну, як і планувалось з самого початку
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01.08.2024 14:41 Ответить
А хтось розуміє, а рашисти готові до переговорів ? нещодавно рашиський виродок путін теж за "переговори"( Україна має вивести війська з чотирьох областей ,також мають бути зняті санкції з рф і відізвані всі кримінальні справи з суддів про злочини рашистів,а потім поговорим про демілітаризацію і денацифікацію ) тому навіщо вкидаєтся ця тема ,ворог не хоче переговорів він бажає нашої капітуляції.
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01.08.2024 14:44 Ответить
Та більшості піх&й, тільки б перестали стріляти,а що далі буде, не важливо!
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01.08.2024 14:50 Ответить
готовят 73% лохтората для сдачи Украины?
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01.08.2024 14:51 Ответить
Та давно почали. Так цікаво дивитися, як зелені вивертаються "шкурою внутрь", та перевзуваються в стрибку. Шкода тільки, що країна стала заручницею їх тупої і брехливої політики, яка призвела до сотень тисяч жертв.
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01.08.2024 14:57 Ответить
Диявол в деталях. Якщо питають чи варто українській владі спробувати сісти за стіл переговорів щоб досягти миру то може більшість буде і за, але якщо спитати чи такі переговори реально щось дадуть то результат буде кардинально протилежним
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01.08.2024 14:51 Ответить
А почему не 73% дятлов
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01.08.2024 14:52 Ответить
А можна трохи повільніше, бо вже не встигаю коливатися за вашою "лінією партії". Нещодавно ж наче перемовин не хотіли?
І влада і народ... Хтось бив себе п'яткою в груди, що ніяких перемовин, ніколи? Чи:
"Сєрдцє красавіци склонно к ізмєнє і пєрємєнє..."?
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01.08.2024 14:55 Ответить
"бив себе п'яткою в груди..." а тепер пяткой в сраку: "какая разніца"
а я тільки на памятник Роні Рейгану в Києві зібрався задонатити....

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01.08.2024 15:08 Ответить
Пріпіздєнт - людина свого слова, слово дав - слово забрав.
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01.08.2024 15:11 Ответить
1 Владимир Зеленский: Возвращение мира в Украину - это мой приоритет (17 июня 2019 года)

2. Кордони 1991 року! - Потужна відповідь президента Володимира Зеленського! | СтопКор (липень 2023 р.)
3. сьогодні..... ПЛЯТЬ !!!
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01.08.2024 16:16 Ответить
Фейковые манипуляции.
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01.08.2024 15:00 Ответить
Зєля, устал ат вайни, п*дар такий. Це було помітно ще давно. Цитата: Навіть не хочу думати, що наступного року, 24 лютого, ми будемо в такій же ситуації як зараз. Це було б жахливо. Нам треба бути впевненими. Ми переможемо".
Інтерв'ю на початок 2023 року. https://suspilne.media/396377-rik-povnomasstabnoi-vijni-preskonferencia-zelenskogo-nazivo/ https://suspilne.media/396377-rik-povnomasstabnoi-vijni-preskonferencia-zelenskogo-nazivo/

Бубочка явно топав ножками і хотів контрнаступ пошвидше
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01.08.2024 15:02 Ответить
Щоб росія припинила наступ, їй треба запропонувати щось більше, ніж нові землі (які вона і так щодня здобуває).
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01.08.2024 15:04 Ответить
всі результати пішли коли включили електроживлення для населення що не зрозуміло якими методами йде маніпуляція зешоблой як що не так знову відключать та ціни піднімуть на все пока не появиться бажання здатися
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01.08.2024 15:06 Ответить
ЦЕ ЛИПА.. ПЕРЕГОВОРИ НА УМОВАХ ХКУЙЛА ПОДАЛЬША ВСЯ ОКУПАЦІЯ...БО МАЙЖЕ ВСІ ЧОЛОВІКІ ПОКИНУТЬ УКРАЇНУ...А МОЛОДЬ І ПОДАВНУ... І ОБОРОНЯТИ БУДЕ НІКОМУ...ХКУЙЛУ ПОТРІБНІ ПЕРЕМОВИНИ АЛЕ НЕ УКРАЇНІ
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01.08.2024 15:06 Ответить
після переговорів українських чоловіків рашка мобілізує до своєї армії і після цього піде війною до ЄС. зпочатку країни Балтії, Польща і далі по списку. угорщина та словаччина стануть, як белоруссия 73% вже було, а зараз 72% за переговори. ще 1 % і все зелена гнида на коні.
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01.08.2024 16:13 Ответить
Тех кто воздержался тоже можно смело плюсовать к стронникам перемирия.
Ну и вопрос...
С действующим военно-политическим руководством и с нынешними союзниками есть шанс улучшить положение на фронте, освободить территрии? Если нет, то прекращение огня = Выборы...
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01.08.2024 15:10 Ответить
якщо будуть вибори-«мир»,
то оберуть єрмака,
або люсю...

це буде в рази гірше, ніж є зараз..
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01.08.2024 17:24 Ответить
Які перемовини, побійтеся Бога, ви напевно не розумієте з ким ми маємо справу!!! Брехун на брехуні, московитам немає довіри від слова зовсім!!! Забули як сірі зони на Донбасі роздавав зЄлєпукін, заборона відповіді на обстріли монголоїдів!!! Думайте!!!
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01.08.2024 15:10 Ответить
Вступать в переговоры с УБЛЮДКОМ и УБИЙЦЕЙ, означает ОБОСРАТЬ могилы тех, кто погиб за свободу и независимость Украины. Такое способны советовать ТОЛЬКО ПРЕДАТЕЛИ и ПРОДАЖНЫЕ ПАСКУДЫ. Всё больше начинаю ненавидеть КОРРУМПИРОВАННУЮ ЭЛИТУ и ТЕХ, кому по хер независимость Неньки. Одни погибают, а другие на этом зарабатывают - ссученная ВЛАСТЬ!...
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01.08.2024 15:12 Ответить
вова, якщо не ВТИКАЄШ, то ВТІКАЙ !!!!

бо перший день ганебного миру буде твоїм останнім днем !!!
це бабця Ванга тобі так нагадала, я ні при чом

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01.08.2024 15:15 Ответить
А пан оптиміст, яких мало.
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01.08.2024 15:19 Ответить
хотілось би помилитись стосовно його долі, але шанси нульові...
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01.08.2024 16:18 Ответить
Явно зфальшовані результати,
якесь замовлення для підготовки
наших громадян до капітуляції
перед агресором.
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01.08.2024 15:17 Ответить
та це все маніпуляції для створення відповідної громадської думки.
Ось подумайте, наприклад, вас ЧЕСНО в соцопитуванні запитують "чи потрібно буде вести переговори з кацапами" - ви, як адекватна особа розумієте, що на відповідному етапі такі переговори будуть, а інші, наприклад, думають, коли відповідають на подібне питання зовсім інше. Тобто що я хочу сказати - в таких речах, як соцопитування дуже, надзвичайно важливо, як сформульоване запитання... А це ціла наука правильно його сформулювати, щоб отримати реальну відповідь, а ге очікувану маніпулятивну...

Звідси висновок - це фуфло нам просто підсовують під гучною назвою - опитування.

Тому пішли вони нах !!! деякі фахівці так ******* гроші, що плюють на професійну часті і гідність, а совісті, там, мабуть, від народження не було.

Це ж капець, яке приниження, що твій фах вважають брехливою роботою (ІМХО звичайно, бо для багатьох гроші точно не пахнуть і не смердять)
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01.08.2024 15:18 Ответить
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) - українське https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E товариство з обмеженою відповідальністю з центром у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , що спеціалізується на соціологічних дослідженнях ...
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01.08.2024 15:23 Ответить
продавлюють цю ідею: опитування - спантеличеність (а що вже ніхто не хоче помирати?) - референдум...
а тепер спостерігаємо за мухлюванням і наративами:
57% громадян вважають, що Україна повинна вступати в переговори з РФ, щоб спробувати досягнути миру, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
23.07.24 11:15 55% українців проти будь-яких територіальних поступок РФ задля досягнення миру, - опитування КМІС Джерело:
14.12.23 74% українців проти будь-яких територіальних поступок Росії, але готовність до них зросла, - КМІС Джерело:
23.10.23 73% українців - проти територіальних поступок ворогу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
09.06.23 84% українців проти будь-яких територіальних поступок Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
23.02.23 87% українців вважають будь-які територіальні поступки неприпустимими, - КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
02.01.23 85% українців вважають територіальні поступки неприпустимими, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
15.09.22 87% українців не готові на жодні територіальні поступки у війні, - КМІС Джерело:
27.07.22 Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
06.12.19 58,5% українців вважають, що для миру на Донбасі потрібно йти на компроміси з РФ, але не на всі, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
16.05.19 75% українців вважають, що президент має піти на прямі переговори з РФ для відновлення миру на Донбасі, - опитування Джерело:
13.02.19 Майже 70% українців готові на компроміси з РФ заради миру на Донбасі, але лише 16% готові на будь-які поступки, - опитування Джерело:
Тенденція цілком зрозуміла!
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01.08.2024 15:28 Ответить
"Опитуваня" проводили на передку? В спортклубі чи в ресторації? Про що "перемовлятися"? Невже 57% готові здати країну????
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01.08.2024 15:30 Ответить
спортклуби чи в ресторації НЕ рахуємо, бо киздити буде "передок" !

ці хлопці НЕ спустять ЗЄ гибель своїх побратимів, свої поранення та страждання на фронті
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01.08.2024 16:23 Ответить
Кремляди дали дерьмаку отмашку - началась обработка лохтарата.
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01.08.2024 15:35 Ответить
кантора пішєт...
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01.08.2024 15:35 Ответить
Якщо брати інші графіки Дерьмака за два тижні цифра виросте до 65, а за місяць до 75. Ловкость рук і нікакого мошеннічества, Ваше вялічіє.
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01.08.2024 15:46 Ответить
Пропаганда от шмаркли
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01.08.2024 16:06 Ответить
інфографіка КМІС: "на тобі 59%, хоча, бери все ! я ще намалюю"

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01.08.2024 16:26 Ответить
БРЕХНЯ!
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01.08.2024 16:29 Ответить
Тут не вопрос доверия к Путину. У русских огромные потери на фронте, как в живой силе, так и в вооружениях. Они жаждут прекращения войны.
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01.08.2024 16:48 Ответить
никогда не поверю в то что в Украине столько уродов,фейк всё это!
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01.08.2024 17:04 Ответить
путлєр хоче знищити Україну та її народ...

ніякого миру агресор не хоче..
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01.08.2024 17:07 Ответить
Капитулянты почву готовят.
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01.08.2024 17:07 Ответить
Качка смажена 100%
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01.08.2024 20:37 Ответить
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