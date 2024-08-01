57% граждан считают, что Украина должна вступать в переговоры с РФ, чтобы попытаться достичь мира, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

57% украинцев считают, что Украина должна начать переговоры с РФ для достижения мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Респондентов спросили, должна ли Украина вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира.

В мае 2022 года "да" ответили 59% опрошенных, после чего количество тех, кто отвечал утвердительно на этот вопрос уменьшалось до января 2023 года (29%). В мае 2023 года переговоры с РФ поддерживали 33% граждан.

По состоянию на май 2024 года количество граждан, которые считают, что Украина должна вступать в переговоры с РФ, чтобы попытаться достичь мира, выросло до 57%.

В то же время 38% опрошенных считают, что Украина не должна вступать в переговоры с РФ.

Социологи КМИС опросили 2 508 респондентов с 8 по 25 мая 2024 года. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2.2%

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