57% граждан считают, что Украина должна вступать в переговоры с РФ, чтобы попытаться достичь мира, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
57% украинцев считают, что Украина должна начать переговоры с РФ для достижения мира.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
Респондентов спросили, должна ли Украина вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира.
В мае 2022 года "да" ответили 59% опрошенных, после чего количество тех, кто отвечал утвердительно на этот вопрос уменьшалось до января 2023 года (29%). В мае 2023 года переговоры с РФ поддерживали 33% граждан.
По состоянию на май 2024 года количество граждан, которые считают, что Украина должна вступать в переговоры с РФ, чтобы попытаться достичь мира, выросло до 57%.
В то же время 38% опрошенных считают, что Украина не должна вступать в переговоры с РФ.
Социологи КМИС опросили 2 508 респондентов с 8 по 25 мая 2024 года. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2.2%
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військовим шляхом нам точно не перемогти притивника у якого зброї грошей та людського ресурсу в рази, повторю в рази більше, тільки дипломатичним шляхом і дай бог щоб як у пороха вийшло водити за ніс *****. Все інше це поразка тільки відтягнута в часі. Ось це і є реальність подобається вона більшості чи ні.
п.с. Без вступу в ЄС та НАТО нам тапки, тепер чи через 5-10 років. Тому гарно думайте голосуючи на наступних воборах, вони вирішать долю країни.
ще зараз рабсіянє се**руть цеглою та с***цять кип'ятком при одному згадуванні про неї..:
караул, бендеровци праклятиє,
нє хатєлі міру..,
а зараз, народєц, знову хоче в рабсійське стійло,
біля гною узкіх братів завжди тепло, не треба газу..
та й електрику не виключають?
не забувай УПА воювало диверсійними групами, в час коли розвіддані передавали голубами, і головне який був результат теж не забувай.
щоб там не казали ухилянти та капітулянти..
практично вмирали за прапор України,
під яким зараз тут пише всяка невихована бидлота..
та капітулянти разом з ухилянтами!
поганий ти приклад навів "патріот" забугорний, бо УПА втратило свою державу, ти таку долю бажаєш і нам ?
Чехія Україні допомагає як може..
ще раз нагадую, що заради УПА, та іншим героям, які боронили Україну до останнього подиху,
українська держава не була втрачена,
(доречі, дописувачі можуть тут писати під українським прапором та українською мовою,..
це результат, чи ні? )
про Україну знають, та поважають її по всьому світі,
а про ухилянта-капітулянта,
ніхто і не згадає..
свою долю вибираєш сам..
п.с. ТОбто фактична капітуляція але з міліном жертв це норм варіант для диванного забугорного патріота, головне щоб дежрава не була втрачена, а держава це народ а не тириторія.
Ти хоч читай що пишеш горепатріот.
якщо буде капітуляція, то ухилянти-капітулянти будуть в перших рядах на границях НАТО дохнути, дійсно міліонами за москву!!!
що, всі ухилянти-капітулянти сподіваються, що з хлом можна мир водити?
чи в Чехію втечуть?
А що в чехію заборонею втікати?, ти ж патріотично звідти любиш Україну.
чи це може в крові? тут нічого не поробиш..
пісатєль пише,
що військовим шляхом рабсіюю не перемогти..,
бо напевно повно капітулянтів, які хочуть як до війни жити,
але дур**ні не розуміють, що час не повернеш,
іде війна на виживання, до кінця!
але як «мудрий» нарід ще хоче перемогти окупанта, як не військовим шляхом?
нічого від капітулянтів про це тут не пишуть,
бо капітулянт і є капітулянт,
всі йому щось винні..
"військовим шляхом нам точно не перемогти притивника у якого зброї грошей та людського ресурсу в рази..""
хлопець вср***ався, та закликає інших це робити..
Е ні давай мінятись місцями я також зможу патріотично по клаві стукати з чехії, чи з німеччини чи зі США...
Ти ж воювати хочеш патріотично героїчно до кінця як УПА, то ж вперед, чи енурез заважає з пенсійним посвідченням ?
Якби не було попередніх мінських зрад, то не було б повномасштабної війни. Якщо ти чи зрадник від твого імені дарує агресору території, то очевидно що агресор захоче більше.
якого договору ви хочете підписати?
І з ким? з ******, в якого кожен договір не коштує більше клаптя паперу, на якому він написаний?
мир, це звичайно добре, але хло та його орда, реально миру не хоче!!!
про що з ним домовлятись?
про про дочасне перемир'я на його умовах?
народєц завжди за «мир», бо втомився.,..
нічого робити для перемоги над ворогом не хоче..
на жаль..
І влада і народ... Хтось бив себе п'яткою в груди, що ніяких перемовин, ніколи? Чи:
"Сєрдцє красавіци склонно к ізмєнє і пєрємєнє..."?
а я тільки на памятник Роні Рейгану в Києві зібрався задонатити....
2. Кордони 1991 року! - Потужна відповідь президента Володимира Зеленського! | СтопКор (липень 2023 р.)
3. сьогодні..... ПЛЯТЬ !!!
Інтерв'ю на початок 2023 року. https://suspilne.media/396377-rik-povnomasstabnoi-vijni-preskonferencia-zelenskogo-nazivo/ https://suspilne.media/396377-rik-povnomasstabnoi-vijni-preskonferencia-zelenskogo-nazivo/
Бубочка явно топав ножками і хотів контрнаступ пошвидше
Ну и вопрос...
С действующим военно-политическим руководством и с нынешними союзниками есть шанс улучшить положение на фронте, освободить территрии? Если нет, то прекращение огня = Выборы...
то оберуть єрмака,
або люсю...
це буде в рази гірше, ніж є зараз..
бо перший день ганебного миру буде твоїм останнім днем !!!
це бабця Ванга тобі так нагадала, я ні при чом
якесь замовлення для підготовки
наших громадян до капітуляції
перед агресором.
Ось подумайте, наприклад, вас ЧЕСНО в соцопитуванні запитують "чи потрібно буде вести переговори з кацапами" - ви, як адекватна особа розумієте, що на відповідному етапі такі переговори будуть, а інші, наприклад, думають, коли відповідають на подібне питання зовсім інше. Тобто що я хочу сказати - в таких речах, як соцопитування дуже, надзвичайно важливо, як сформульоване запитання... А це ціла наука правильно його сформулювати, щоб отримати реальну відповідь, а ге очікувану маніпулятивну...
Звідси висновок - це фуфло нам просто підсовують під гучною назвою - опитування.
Тому пішли вони нах !!! деякі фахівці так ******* гроші, що плюють на професійну часті і гідність, а совісті, там, мабуть, від народження не було.
Це ж капець, яке приниження, що твій фах вважають брехливою роботою (ІМХО звичайно, бо для багатьох гроші точно не пахнуть і не смердять)
а тепер спостерігаємо за мухлюванням і наративами:
57% громадян вважають, що Україна повинна вступати в переговори з РФ, щоб спробувати досягнути миру, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
23.07.24 11:15 55% українців проти будь-яких територіальних поступок РФ задля досягнення миру, - опитування КМІС Джерело:
14.12.23 74% українців проти будь-яких територіальних поступок Росії, але готовність до них зросла, - КМІС Джерело:
23.10.23 73% українців - проти територіальних поступок ворогу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
09.06.23 84% українців проти будь-яких територіальних поступок Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
23.02.23 87% українців вважають будь-які територіальні поступки неприпустимими, - КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
02.01.23 85% українців вважають територіальні поступки неприпустимими, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
15.09.22 87% українців не готові на жодні територіальні поступки у війні, - КМІС Джерело:
27.07.22 Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
06.12.19 58,5% українців вважають, що для миру на Донбасі потрібно йти на компроміси з РФ, але не на всі, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
16.05.19 75% українців вважають, що президент має піти на прямі переговори з РФ для відновлення миру на Донбасі, - опитування Джерело:
13.02.19 Майже 70% українців готові на компроміси з РФ заради миру на Донбасі, але лише 16% готові на будь-які поступки, - опитування Джерело:
Тенденція цілком зрозуміла!
ці хлопці НЕ спустять ЗЄ гибель своїх побратимів, свої поранення та страждання на фронті
ніякого миру агресор не хоче..