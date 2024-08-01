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Новости Агрессия России против Украины Война
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Глава МИД Австрии Шалленберг назвал недопустимыми и абсурдными призывы к Украине отказаться от территорий в пользу РФ

Глава МЗС Австрії Шалленберг назвав неприпустимими та абсурдними заклики до України відмовитися від територій на користь РФ

Призывы некоторых западных политиков к Украине отказаться от части своей территории в обмен на мир с РФ являются абсолютно недопустимыми и абсурдными.

Об этом заявил в интервью "Укрінформ" министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю такие призывы абсолютно излишними. Представим, что на нас напали: Южная Штирия или Бургенланд оккупированы иностранным государством, была попытка уничтожить федеральное правительство Австрии или изгнать его из страны. И тогда бы нам говорили: "Дорогие австрийцы, почему бы вам не уступить часть своей территории ради мира?". Я считаю такие призывы извне недопустимыми", - сказал дипломат.

В то же время он подчеркнул, что завершение войны дело исключительно украинского народа, и никто не может навязывать гражданам Украины свое мнение в этом вопросе. Глава МИД Австрии также отметил решительное сопротивление украинцев российской агрессии.

"Он (украинский народ, - ред.) подвергся нападению и демонстрирует невероятную готовность бороться. Иронично, но можно сказать, что Путин своим нападением больше способствовал единству украинского общества, чем кто-либо другой до него. Поэтому такие призывы извне абсолютно абсурдны. Окончательное решение здесь должно быть за украинским народом", - сказал австрийский министр.

Шалленберг также отметил, что пока не видит готовности российской стороны участвовать в мирных переговорах.

"Как только такая серьезная готовность появится с российской стороны, мы должны воспользоваться этой возможностью. Это важно", - сказал глава внешнеполитического ведомства Австрии.

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Кроме этого, он напомнил о принципе "никаких переговоров по Украине без Украины".

"Украинский народ должен сам решать, когда он готов к переговорам. В конце концов, разговоры с Россией будут. Потому что мы все хотим мира. Но не может быть мира под диктатом. Не может быть мира, который будет навязан Россией или кем-либо другим без учета мнения Украины. Это недопустимо", - подчеркнул дипломат.

Также читайте: Преступления России не должны остаться безнаказанными, - МИД Австрии

 

Автор: 

Австрия (807) Шалленберг Александр (45) переговоры с Россией (940)


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Топ комментарии
+16
Шалленберг, це треба Зетирліцу сказати.
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01.08.2024 00:14
+11
Все верно он говорит. Немножко беременных не бывает. Если сделал шаг в сторону сомнения и пересмотра границ Украины то потом тебя поимеют как шлюху раздербанив всю страну и оставят с голым задом. И больше никто в мире тебя за человека не посчитает как бы ты не пыжился.
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01.08.2024 00:20
+7
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01.08.2024 01:43
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Шалленберг, це треба Зетирліцу сказати.
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01.08.2024 00:14 Ответить
Все верно он говорит. Немножко беременных не бывает. Если сделал шаг в сторону сомнения и пересмотра границ Украины то потом тебя поимеют как шлюху раздербанив всю страну и оставят с голым задом. И больше никто в мире тебя за человека не посчитает как бы ты не пыжился.
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01.08.2024 00:20 Ответить
Дякую, друже. Я називаю другом міністра іноземних справ Австрії. Самому смішно. Але так воно й є.
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01.08.2024 00:22 Ответить
Ух ти, б.....! Мабуть згадав як пів Відня у 1945 було під каца....им нквс!
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01.08.2024 00:23 Ответить
Моя внучата племінниця з мамою в Австрії після вторгнення - навчається у школі , де вчився Гітлер . У країні за законом не дозволяється вголос проголошувати це прізвище а в школі, де він вчився немає згадки про це . Розповіла вчителька , яка тимчасово їх прийняла до себе.
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01.08.2024 02:03 Ответить
Fascinating… That school must have quite a leadership program (Führungsprogramm)
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01.08.2024 03:05 Ответить
Не знаю про це, але хейтили там так трьох дівчаток підлітки ( випускні класи ) - потім зібрали в один ліцей усіх українських дітей , бо в усіх школах було так само. А що там було й є- так це програма зміни статі без згоди батьків , аборти дівчаткам при рішенні їх самих з шкільним лікараем, ну і безкінечна пропоганда лояльності до ЛГБТ . Мама відправила доньку до дідуся та бабусі закінчувати школу , але за її добру працю дали квартиру пожиттєво однокімнатну студію величезну . Без права продажу . Ось такі контрасти.
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01.08.2024 03:14 Ответить
Не лише у 1945. До середини 50-х років, чи то до 1955, якщо не помиляюся, половина австрії була окупована, так само як в Німеччині "ГДР з Західним берлином". А у 1955 домовилися, окупанти пішли з Австрії та вона стала нейтральною країною, й досі є. З ГДР пішли лише у 1990.
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01.08.2024 07:24 Ответить
А Зебуба вже опитування уярить - як утамілісь від війни і траба на переговори. У мене живуть краматорчанки. Ви думаєте вони погодяться на мир ціною їх міста? Хто взагалі готовий віддати свою хату оркам що утамівшиєся від вайни нарешті нажерлися?
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01.08.2024 00:33 Ответить
Тим більш, що мокши ніколи не нажеруться. Треба робити так, щоб вони нашими територіями вдавились.
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01.08.2024 00:39 Ответить
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01.08.2024 00:44 Ответить
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01.08.2024 01:43 Ответить
Ну зрозуміло, коли росіяни відіжмуть ще кілька "фортець" і будуть десь на кордоні Дніпропетровської області чи по Дніпру, горді українські домогосподарки почнуть підозрювати що щось йде не так, після перших розривів у передмісті.
Те що зараз росіяни зупиняються тупо м'ясом і зустрічними атаками, інфантилів взагалі не цікавить.
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01.08.2024 02:32 Ответить
Сповільнюються скоріше, сточуючи залишки боєздатних і мотивованих підрозділів. Побачимо як швидко рухатиметься лінія фронту і в яку сторону коли на фронт підуть "неякісні" людські ресурси, як вони кажуть.
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01.08.2024 02:36 Ответить
Александер мені подобається більше ніж Вальтер.
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01.08.2024 02:39 Ответить
"Уявімо, що на нас напали: Південну Штирію чи Бургенланд окуповано іноземною державою...."

Ти ба, ще один кімнатний Рембо) Що там уявляти, достатньо згадати.

"11-13 березня 1938 року нацистська Німеччина анексувала сусідню Австрію (Österreich). Ця подія відома як аншлюс."

За 3 доби всю країну, "без шуму, без пилу". Хоча, може він нащадок Вальтера Шелленберга? Тоді зрозуміло))
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01.08.2024 03:27 Ответить
"деякі політики"... Хто саме, можна хоч раз назвати імена?
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01.08.2024 04:15 Ответить
Глава МИД Австрии Шалленберг говорит мудрые вещи в отличии от типов которые хотят сдать ***** Украину.
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01.08.2024 08:11 Ответить
Як чітко видно людей, хто за Свободу України у межах 1991 року, а хто, аби потеліпати, отою єрундою, на базарі перед людьми, а відосік, продати рашистам за гроші….
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01.08.2024 09:02 Ответить
Це він так про Зе-владу? Вже більше місяця набирає оберти інформ атака з усіх телеграм помийок ОПи, та Зомбомарафоні, про необхідність прямих перемовини з кацапами, і активно вкидується мессидж, що виграв війну той, хто залишив столицю і більшість територій
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01.08.2024 11:28 Ответить
 
 