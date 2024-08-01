Глава МИД Австрии Шалленберг назвал недопустимыми и абсурдными призывы к Украине отказаться от территорий в пользу РФ

Призывы некоторых западных политиков к Украине отказаться от части своей территории в обмен на мир с РФ являются абсолютно недопустимыми и абсурдными.

Об этом заявил в интервью "Укрінформ" министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю такие призывы абсолютно излишними. Представим, что на нас напали: Южная Штирия или Бургенланд оккупированы иностранным государством, была попытка уничтожить федеральное правительство Австрии или изгнать его из страны. И тогда бы нам говорили: "Дорогие австрийцы, почему бы вам не уступить часть своей территории ради мира?". Я считаю такие призывы извне недопустимыми", - сказал дипломат.

В то же время он подчеркнул, что завершение войны дело исключительно украинского народа, и никто не может навязывать гражданам Украины свое мнение в этом вопросе. Глава МИД Австрии также отметил решительное сопротивление украинцев российской агрессии.

"Он (украинский народ, - ред.) подвергся нападению и демонстрирует невероятную готовность бороться. Иронично, но можно сказать, что Путин своим нападением больше способствовал единству украинского общества, чем кто-либо другой до него. Поэтому такие призывы извне абсолютно абсурдны. Окончательное решение здесь должно быть за украинским народом", - сказал австрийский министр.

Шалленберг также отметил, что пока не видит готовности российской стороны участвовать в мирных переговорах.

"Как только такая серьезная готовность появится с российской стороны, мы должны воспользоваться этой возможностью. Это важно", - сказал глава внешнеполитического ведомства Австрии.

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Кроме этого, он напомнил о принципе "никаких переговоров по Украине без Украины".

"Украинский народ должен сам решать, когда он готов к переговорам. В конце концов, разговоры с Россией будут. Потому что мы все хотим мира. Но не может быть мира под диктатом. Не может быть мира, который будет навязан Россией или кем-либо другим без учета мнения Украины. Это недопустимо", - подчеркнул дипломат.

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