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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На цей момент РФ не демонструє бажання вести переговори з Україною, - посол Німеччини Ламбсдорф

посол Німеччини Александер Граф Ламбсдорф

Росія наразі не готова до мирних переговорів з Україною і не демонструє такого бажання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DPA, про це заявив посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорф.

"На цей момент російська сторона не демонструє бажання вести переговори, але наполягає на перебільшених попередніх умовах", – зазначив Ламбсдорф.

"Коли російський президент Володимир Путін каже, що він готовий говорити з Україною лише в тому випадку, якщо вона спочатку повністю вийде з усіх територій, які, на його думку, Росія вже анексувала, включно з тими, які Росія не контролює у військовому плані, "стає зрозуміло, що за цим немає серйозності", - додав Ламбсдорф.

Також читайте: 57% громадян вважають, що Україна повинна вступати в переговори з РФ, щоб спробувати досягнути миру, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Також посол зазначив, що одного разу Росія має усвідомити, що вона досягає набагато меншого в цій війні, ніж вона планувала зробити на початку, що вона завдає собі серйозної шкоди на міжнародному рівні.

Крім того, він додав, що нинішнє просування українських військ у Курській області змусило Росію нервувати. Для прикордонників, спецслужб, військових та населення було неприємною несподіванкою те, що українські війська змогли здійснити таку акцію.

Також читайте: Німецький генерал Фройдінг про наступ у Курській області: Україна знає, що робить

Автор: 

Німеччина (7330) росія (64984) переговори з Росією (1066)


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Топ коментарі
+12
За_е_бали уже. О чем переговоры с головорезами вести, хоть один может сказать?
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17.08.2024 13:03
+9
Виженіть кацапів з Європи,вони ***** в Гаагу приведуть.
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17.08.2024 13:09
+4
Вона їх і не вестиме. А та профанація на яку сподіваються, лише для того щоб Україна набралась зобов'язань, поки росія готуватиметься до продовження агресії.
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17.08.2024 13:09
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За_е_бали уже. О чем переговоры с головорезами вести, хоть один может сказать?
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17.08.2024 13:03 Відповісти
О полной и безоговорочной капитуляции лилипутинского нациского режима.
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17.08.2024 13:15 Відповісти
***** сейчас не очень хочет говорить о переговорах только с одной причины- потому что Оно не теперь не сможет с циничной ухмылкой сказать, что давайте остановимся на сегодняшней линии фронта и заключим перемирие с учетом сегодняшних реалий.
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17.08.2024 13:25 Відповісти
Виженіть кацапів з Європи,вони ***** в Гаагу приведуть.
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17.08.2024 13:09 Відповісти
Вона їх і не вестиме. А та профанація на яку сподіваються, лише для того щоб Україна набралась зобов'язань, поки росія готуватиметься до продовження агресії.
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17.08.2024 13:09 Відповісти
Та нах кремлю переговори ,та нах кремлю той Курськ ...їм Літій треба ,газ шо не у мерзлоті добувати ...оман все з патрушевим та 🤡 обсмоктали ...все по плану оманському
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17.08.2024 13:12 Відповісти
Не так в нас й багато того літію й газу, щоб через них таку бійню влаштовувати. То кацапські методички, що вони тут величезні поклади газу й літію у амеров відбивають.
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17.08.2024 13:56 Відповісти
Ніт ..це реальність ...надра були законсервовані ще з часів "ленінізму " Україна важлива для Азії як географічно так і багатющі надра ,саме найголовніще + хліб, та особливість самодостатньості виживання народу...тому китай і пхнув русню на цю бойню Україна важлива для тюркских народів та Азії як гарант їх процвітання ,тільки не для % українців ,яких зробили за 30 років, неосвідченними малоросами ...
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17.08.2024 16:43 Відповісти
З Вами Зе! аргентинською гуманітаркою ділиться??
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17.08.2024 17:06 Відповісти
Марина , а з Вами ..?
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17.08.2024 17:10 Відповісти
Питанням на питання відповідати нечемно. Це по-перше. А по-друге - Ви ж 2 відра якоїсь маячні нанесли.
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17.08.2024 17:13 Відповісти
Марина, Ви чомусь, не за адресою звертаїтеся ...я не зеленській 🤡 ...
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17.08.2024 17:31 Відповісти
Луїзо, Ви мій пост читали, але зміст до Вас не дійшов.

Бб.
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17.08.2024 17:46 Відповісти
...Марина , це такі тонкощі ...
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17.08.2024 17:56 Відповісти
Луїзо, кличний відмінок мого імені виглядає й звучить не так.

Все, відваліть.
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17.08.2024 18:18 Відповісти
Це добре завершення спілкування ,яке Ви розпочали ... колись я Вам, запропонувала йти спати , а ще не вечір ...
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17.08.2024 18:28 Відповісти
Я з Вами точно спати не буду, йдіть самі. Бб.
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17.08.2024 18:30 Відповісти
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17.08.2024 18:31 Відповісти
Ні до того, думають як зіскочити з того на шо пішов крейсер "Машква".
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17.08.2024 13:15 Відповісти
вони "гордые" , це ж Україна напала на росію
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17.08.2024 13:29 Відповісти
Якщо коли підпишуть мир, або перемирья чиясь третя сторона зробить усе щоб миру тут небуло сто років допоки небуде пустеля.
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17.08.2024 13:33 Відповісти
Україна пішла в наступ? Чекаємо на затримки з допомогою.
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17.08.2024 13:38 Відповісти
А Зелупень хіба демонструє?
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17.08.2024 13:38 Відповісти
На цей момент РФ не демонструє бажання вести переговори з Україною, - посол Німеччини Ламбсдорф

(у захваті):
До чого ж спостережливий та швидкий розумом чоловік!
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17.08.2024 14:02 Відповісти
Вона й ніколи не буде готова, бо паРаші потрібна капітуляція, а не мир.
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17.08.2024 14:09 Відповісти
война не завершиться, пока не подохнет гитлеровский анальный выродок, он будет воевать до последнего кацапа.
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17.08.2024 14:13 Відповісти
Курська область! Кричалi женщини ура i в воздух чепчикi бросалi. Що там їм ті 1000 км. Там ще 17000000 квадратних км залишилося. Ось зразкові цифри. За кожну годину війни гине десятеро українців. Наступаємо ми або відступаємо все одно, щогодини війни треба сплатити смертю десяти синів, батьків, братів. Народжується менше, ніж гине. Чисто математичне завдання, на скільки років нас вистачить, враховуючи воїнів, які народилися сьогодні, які через 20 років візьмуть до рук автомат? Я навіть не кажу про зруйновану країну, економіку, енергетику і таке інше. Який зміст цього масового суїциду? Що це як не масовий психоз та пов'язані з ним помилки мислення? Найнормальніші й ті в Тисі потонуть.
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17.08.2024 14:47 Відповісти
І що ви пропонуєте?
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17.08.2024 17:35 Відповісти
 
 