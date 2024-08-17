На цей момент РФ не демонструє бажання вести переговори з Україною, - посол Німеччини Ламбсдорф

Росія наразі не готова до мирних переговорів з Україною і не демонструє такого бажання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DPA, про це заявив посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорф.

"На цей момент російська сторона не демонструє бажання вести переговори, але наполягає на перебільшених попередніх умовах", – зазначив Ламбсдорф.

"Коли російський президент Володимир Путін каже, що він готовий говорити з Україною лише в тому випадку, якщо вона спочатку повністю вийде з усіх територій, які, на його думку, Росія вже анексувала, включно з тими, які Росія не контролює у військовому плані, "стає зрозуміло, що за цим немає серйозності", - додав Ламбсдорф.

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Також посол зазначив, що одного разу Росія має усвідомити, що вона досягає набагато меншого в цій війні, ніж вона планувала зробити на початку, що вона завдає собі серйозної шкоди на міжнародному рівні.

Крім того, він додав, що нинішнє просування українських військ у Курській області змусило Росію нервувати. Для прикордонників, спецслужб, військових та населення було неприємною несподіванкою те, що українські війська змогли здійснити таку акцію.

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