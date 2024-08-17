Повідомлення про припинення Німеччиною військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними, - речник МЗС Тихий

Повідомлення про нібито припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними. Лише після затвердження бюджету ФРН, яке очікується у листопаді, буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про те, що Німеччина буцімто припиняє військову допомогу Україні, некоректні. Це така сама маніпуляція, як і попередні повідомлення про зменшення допомоги на наступний рік удвічі", - заявив речник зовнішньополітичного відомства.

Він зазначив, що наразі у ФРН справді триває бюджетний процес, "за яким ми уважно спостерігаємо". За словами Тихого, очікується, що бюджет буде затверджений у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

Читайте також: Німеччина передасть Україні великий пакет військової допомоги до кінця 2024 року. ПЕРЕЛІК

"Нині, як і минулоріч, уряд ФРН запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні. Вона аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу. Минулоріч ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени", - розповів речник МЗС.

Крім цього, Тихий наголосив, що українська сторона продовжує працювати з німецькими партнерами над збереженням і зміцненням підтримки України. За його словами, "кожне євро, інвестоване в зміцнення обороноздатності нашої держави, – це внесок у безпеку всієї Європи на тлі російської агресії".

Також він подякував Німеччині за уже надану допомогу Україні, зазначивши, що ФРН залишається лідером серед європейських країн за обсягами підтримки нашої держави. Тихий також підкреслив, що німецька допомога вже врятувала тисячі життів в Україні та є стратегічно важливою для захисту життів у подальшому.

"Розраховуємо, що уряд ФРН знайде можливість додаткового фінансування потреб Сил оборони України і в цьому році", - сказав представник українського МЗС.

Читайте також: Німецький уряд не планує виділяти додаткових коштів на допомогу Україні: Нові заявки від Мініоборони ФРН більше не погоджуватимуться

Наостанок він висловив сподівання на швидку та небюрократичну імплементацію рішення лідерів Групи Семи про використання прибутків від заморожених російських активів на користь України.

"На нашу думку, ці кошти мають не замінити, а доповнити триваючу європейську та німецьку допомогу", - додав речник МЗС.

Раніше видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, що Німеччина не збільшуватиме суму коштів у проєкті бюджету ФРН на військову допомогу Україні на наступний рік. Проте раніше схвалені поставки будуть доставлені.

Читайте також: Німеччина обмежить допомогу Україні задля економії, – ЗМІ