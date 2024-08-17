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Новини Допомога Україні
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Повідомлення про припинення Німеччиною військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними, - речник МЗС Тихий

Повідомлення про припинення Німеччиною військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними, - речник МЗС Тихий

Повідомлення про нібито припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними. Лише після затвердження бюджету ФРН, яке очікується у листопаді, буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про те, що Німеччина буцімто припиняє військову допомогу Україні, некоректні. Це така сама маніпуляція, як і попередні повідомлення про зменшення допомоги на наступний рік удвічі", - заявив речник зовнішньополітичного відомства.

Він зазначив, що наразі у ФРН  справді триває бюджетний процес, "за яким ми уважно спостерігаємо". За  словами Тихого, очікується, що бюджет буде затверджений у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

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"Нині, як і минулоріч, уряд ФРН запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні. Вона аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу. Минулоріч ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени", - розповів речник МЗС.

Крім цього, Тихий наголосив, що українська сторона продовжує працювати з німецькими партнерами над збереженням і зміцненням підтримки України. За його словами, "кожне євро, інвестоване в зміцнення обороноздатності нашої держави, – це внесок у безпеку всієї Європи на тлі російської агресії".

Також він подякував Німеччині за уже надану допомогу Україні, зазначивши, що ФРН  залишається лідером серед європейських країн за обсягами підтримки нашої держави. Тихий також підкреслив, що німецька допомога вже врятувала тисячі життів в Україні та є стратегічно важливою для захисту життів у подальшому.

"Розраховуємо, що уряд ФРН знайде можливість додаткового фінансування потреб Сил оборони України і в цьому році", - сказав представник українського МЗС.

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Наостанок він висловив сподівання на швидку та небюрократичну імплементацію рішення лідерів Групи Семи про використання прибутків від заморожених російських активів на користь України.

"На нашу думку, ці кошти мають не замінити, а доповнити триваючу європейську та німецьку допомогу", - додав речник МЗС.

Раніше видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, що Німеччина не збільшуватиме суму коштів у проєкті бюджету ФРН на військову допомогу Україні на наступний рік. Проте раніше схвалені поставки будуть доставлені.

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Автор: 

Німеччина (7330) МЗС (4111) допомога (8308)


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Топ коментарі
+4
Не вдаючись в деталі- цей ніхто Тихий бреше. Але це не велика проблема. В наш час все з ніг на голову може стати напротязі доби. Тому переживати за рівень допомоги сцикливої німчури не варто. Допоможуть.😑
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17.08.2024 18:02
+4
Так там і було,що допомога буде,але така як і була. Просто не передбачено додаткові вливання і все
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17.08.2024 18:17
+3
А я ще й боюся , що Порох не погодиться бiльше балотуватись з таким неадекватним електоратом, хоча той электорат вже давно й вiдвернувся вiд бубочки. А Порох вiйну вiд гарячоi фази, дай бог йому здоровя, стримував.
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17.08.2024 18:40
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Не вдаючись в деталі- цей ніхто Тихий бреше. Але це не велика проблема. В наш час все з ніг на голову може стати напротязі доби. Тому переживати за рівень допомоги сцикливої німчури не варто. Допоможуть.😑
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17.08.2024 18:02 Відповісти
дА И НЕ ГОВОРИТЕ, КТО-КТО, А БОЛЬШЕ ЧЕМ фРИЦЫ, КРОМЕ НАС , НИКТО БОЛЬШЕ НЕ МЕЧТАЕТ НАВАЛЯТЬ ВАНЬКАМ(ЗА ДЕДОВ), они просто в слух об этом не будут говорить, но дело сделают.
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17.08.2024 18:27 Відповісти
ОЙ,КАКАЯ ПРИМИТИВНАЯ ИРОНИЯ😱...Которая,впрочем них#я не изменит🥱
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17.08.2024 18:51 Відповісти
Читайте нижче.
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17.08.2024 19:06 Відповісти
тільки дбб пише в українській весії сайту кацапсячою. і тричі дбб пише капсом
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17.08.2024 19:47 Відповісти
Це мені претензія? Тоді ти дбб. Тричі по два.
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18.08.2024 00:05 Відповісти
дитинко ,не до тебе , а до першоджерела пдрокацапсячої, не переймайся так
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18.08.2024 00:10 Відповісти
Раніше видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, що Німеччина не збільшуватиме суму коштів у проєкті бюджету ФРН на військову допомогу Україні на наступний рік. Проте раніше схвалені поставки будуть доставлені.

Все верно. Противно что зраду разгоняет именно наш дипломат...
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17.08.2024 19:21 Відповісти
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17.08.2024 18:10 Відповісти
Так там і було,що допомога буде,але така як і була. Просто не передбачено додаткові вливання і все
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17.08.2024 18:17 Відповісти
А нiмцi в даний час i не в змозi бiльше допомагати. У них же паралельно - допомога i нашим ,i передньоазiйським, африканським бiженцям. Та й вони недавно лишень по репарацiям по двум свiтовим вiйнам закiнчили вiдшкодовувати. Нiмцi заре не жирують, тим бiльше , що iмпортозамiнник кацап вуглеводам набагато дорожчий.
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17.08.2024 18:33 Відповісти
Каароч, в ТИХОМ омуте черти водятся. На этот год фрицы помощь выделили, и спасибо им за это, правда в спроможнiсть этой помощи не входили влажные мечты вавы увеличить фронт до 1 000 км. Об уменьшении помощи официально никто не говорил. Чтобы уменьшить трындели предвыборно популисты, которые на данный момент есть никто и ничто . Шо этот Тихий наламал бузины, а в Киеве дядька, типо, нафига мне электровеник если я не курю, так это факт и ВАСЬКА НЕ ЧЕШИСЬ. Другое дело подняли бы вопрос , шо зебил использует военную помощь не по назначению. В прошлом году ваве обломилось наполеонишкой лыбу затянуть , давай в этом году все сначала, вместо обороняться -разбазаривать наш военный потенциал в атаках на Курск и иже... Опять военка к сентябрю иссякнет, а пыня к сентябрю подгонит немеряно новых чмобиков, зебилы опять запоют , шо Запад оружие не дает... А цэй случай - прелюдия, к зебило канючке.
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17.08.2024 18:24 Відповісти
Навіть не уявляю - а якби зеленский з яйценосним перерахували сотні міліардів у 22, 23 роках на Рейнсметал, а не вкрали їх - то скіки зброї булоб у ЗСУ. А так ні зброї, ні б/к, ні грошей - одна смерть є на кожному кроці бкззбройної ЗСУ.
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17.08.2024 18:30 Відповісти
А я ще й боюся , що Порох не погодиться бiльше балотуватись з таким неадекватним електоратом, хоча той электорат вже давно й вiдвернувся вiд бубочки. А Порох вiйну вiд гарячоi фази, дай бог йому здоровя, стримував.
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17.08.2024 18:40 Відповісти
Наріт хоч від Зебіла відвернувся, крім абсолютних фріків і проплаченої ботви, але й до Пороха не повернеться, нажаль. Тому навряд чи Порох знову стане президентом, стадо невиліковне - обере або Пердулу, або Лебігу, або Аферистовича.
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17.08.2024 18:45 Відповісти
...там ще скиглять про Бойко-толкова людина.
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17.08.2024 18:49 Відповісти
Бойко з ОПЗЖ? Той самий? Та я навіть не здивуюся, якщо цей наріт після війни з кацапами, обере прокацапське лайно.
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17.08.2024 18:51 Відповісти
... а ваапше-та, я - в ступрi, що якимось чином у люди пробилися Вiнницькi. Адже весь час Донецьк з Днiпром не полишали нiкому шансiв... Брежнев, Паша Лазаренко, Юлька, теперiшнiй дурбицал вiд Карабаса-Барабаса - це все Днiпро... Ось крохмало-паточний комбiнат у Верхньоднiпровську практично держав у своiх руках людина вiд Пашi Лазаренко (виконавчий директор Редiн Анатолiй Сергiйович) ще й рибний стан прихопив. Та захлинувся в своему блювотиннi, синячив браво)... А з другоi сторони, як Пороху вдалося пiдiбратися до того крохмалопаточного заводу - перлини заводiв Украiни по виробництву цукерок... Володар того заводу являеться кукрудзяним богом, як ото колись Хрущов, адже кукурудза йде на виробництво патоки для кондитерських заводiв...
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17.08.2024 19:05 Відповісти
Десь читав, вже давненько, - він сказав, шо більше не буде балотуватись. Як виявилось, шо більшість в Україні не вміє ні аналізувати, ні разраховувати, хочаб на один крок, ризики, хочаб один - найголовніший. Про байку теж щось чув, та навряд, хоча, бляха, з тими їб....ми-українцями чого тіки не може бути.
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17.08.2024 18:55 Відповісти
Якщо Порох таке заявив, то тепер менi зрозумiло , чому вiн окупував крохмало-патоний комбiнат. Любий би на його мiсцi те саме зробив би, якщо ти поставив на бiзнес... От цiкава рiч. главзеб також мае статки вiд бiзнесу, та я нi разу не чув, щоб вiн донатив на армiю... Навпаки, зебiли Армiю ще й обкрадають, яiчники хреновi, по 17 грн десяток. Я вже мовчу про те , що заре коiться, бо тi хто на якихось злиденних крашанках припiднявся в ступорi запитують, мовляв, а хiба так можна(було б).
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17.08.2024 19:21 Відповісти
Вони прийшли не давати гроші для ЗСУ - була десь така темка - розкрадати все шо може зеленский з своєю шоблою, ну а потім все здати х...лу, а поки не накрадуть він буде тихенько кошмарити українців та воьовничу меньшість. Судячи з того шо фронт трищить то меньшість дійсно вже полягла - у чистих полях, без бетоних фортіфікацій.
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17.08.2024 20:29 Відповісти
Сподіваюсь ВСІ в Німеччині були ознайомлені з відео , де кацапи демонструють відрізану голову ?! Це , як ні що інше , матиме вплив на обсяг допомоги ...
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17.08.2024 18:37 Відповісти
Пане, то чечени помстилися за чеченiв, котрi подохли пiд землею Курська вiд термобаричних гранат. Нiмцi це все бачать. Не заспокоюйте себе iлюзiями. Як дядя Сем скаже, так i буде.
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17.08.2024 18:44 Відповісти
Німеччина надірвалась ще під час ковіду, тоді вони реально великі гроші витратили на протиепідемічні заходи і на підтримку постраждалих бізнесів, а тепер ще війна.

Надіються що війна буде фінансуватися з конфіскованих російських грошей.
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17.08.2024 19:10 Відповісти
А красти Зельоними все, до чого руки дотягнуться, це прозоро, від душі, і зовсім не маніпулятивно, а відкрито і щиро.
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17.08.2024 19:21 Відповісти
для "зеленого" Тихого, "тихесеньке" пояснення від німців-"Американцям можна було більше пів-року не підтримувати Україну.чому ж нам не можна робити це саме?Ми разом з американцями,маємо домовленості з "рашистським трупіним" не брати Україну в НАТО і не надавати далекобійну зброю , та не надавати дозволу Україні наносити удари по території "тероруSSiї
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17.08.2024 19:27 Відповісти
Тихий:
 >> Довіряйте тільки інформації з марафону.
>> Німеччина в листопаді збільшить допомогу.
>> Україна знов перемагає.
>> З нами мама тереза, пес патрон, байрактар, а ще курськ вже наш!
>> Українці, ви неймовірні
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17.08.2024 19:43 Відповісти
Достатню молоду робочу силу з України вони отримали, тепер можна їм і напрягатись
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18.08.2024 00:15 Відповісти
Вигодували нового фюрера-ху&ла, тому треба покаятись і дати Україні в 10 раз більше
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18.08.2024 00:19 Відповісти
 
 