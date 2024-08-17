Німецький уряд не планує виділяти додаткових коштів на допомогу Україні: Нові заявки від Мініоборони ФРН більше не погоджуватимуться

Німеччина не збільшуватиме суму коштів у проєкті бюджету ФРН на військову допомогу Україні на наступний рік. Раніше схвалені поставки будуть доставлені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Як зазначається, нові заявки від Міністерства оборони ФРН більше не будуть погоджуватися. Причиною стали жорсткі заходи відомства канцлера та Мінфіну.

Водночас матеріали, передача яких уже була схвалена раніше, будуть доставлені, але додаткові заявки від Міністерства оборони більше не повинні братися до уваги на прохання канцлера Олафа Шольца.

Видання з посиланням на свої джерела пише, що міністр фінансів Крістіан Лінднер поінформував про це в листі до міністра оборони Бориса Пісторіуса 5 серпня. У листі йдеться про те, що "нові заходи" можуть бути вжиті лише за умови "забезпечення фінансування" в бюджетних планах на цей та наступні роки.

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Повідомляється, що на поточний рік для України вже заплановано близько 8 мільярдів євро. Запланований максимальний ліміт на наступний рік становить 4 мільярди євро.

Член бюджетного комітету Бундестагу від правлячої Соціал-демократичної Андреас Шварц, який відповідає за оборонну політику, заявив виданню, що наразі "нових замовлень для України не розміщується", оскільки вони більше не фінансуються. При цьому зазначається, що ліміт на наступний рік уже "переповнено", тобто всі гроші розписані.

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