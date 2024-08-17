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Новини Допомога Україні
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Німецький уряд не планує виділяти додаткових коштів на допомогу Україні: Нові заявки від Мініоборони ФРН більше не погоджуватимуться

німеччина

Німеччина не збільшуватиме суму коштів у проєкті бюджету ФРН на військову допомогу Україні на наступний рік. Раніше схвалені поставки будуть доставлені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Як зазначається, нові заявки від Міністерства оборони ФРН більше не будуть погоджуватися. Причиною стали жорсткі заходи відомства канцлера та Мінфіну.

Водночас матеріали, передача яких уже була схвалена раніше, будуть доставлені, але додаткові заявки від Міністерства оборони більше не повинні братися до уваги на прохання канцлера Олафа Шольца.

Видання з посиланням на свої джерела пише, що міністр фінансів Крістіан Лінднер поінформував про це в листі до міністра оборони Бориса Пісторіуса 5 серпня. У листі йдеться про те, що "нові заходи" можуть бути вжиті лише за умови "забезпечення фінансування" в бюджетних планах на цей та наступні роки.

Також читайте: Глава оборонного комітету Бундестагу Фабер закликав збільшити постачання Україні танків Leopard 2 та передати бронемашини Fuchs

Повідомляється, що на поточний рік для України вже заплановано близько 8 мільярдів євро. Запланований максимальний ліміт на наступний рік становить 4 мільярди євро.

Член бюджетного комітету Бундестагу від правлячої Соціал-демократичної Андреас Шварц, який відповідає за оборонну політику, заявив виданню, що наразі "нових замовлень для України не розміщується", оскільки вони більше не фінансуються. При цьому зазначається, що ліміт на наступний рік уже "переповнено", тобто всі гроші розписані.

Також читайте: Німеччина передасть Україні великий пакет військової допомоги до кінця 2024 року. ПЕРЕЛІК

Автор: 

Німеччина (7330) допомога (8308)


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Топ коментарі
+11
Мабуть німецький уряд знає те чого ми не знаємо про оманські договорняки
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17.08.2024 14:32
+10
Да досить вже прикривати євронікчем тими договорняками.
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17.08.2024 14:37
+9
Бо вже лінивий не пише про скажену корупцію Зельоних. Однією рукою крадуть, іншою просять допомогу.
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17.08.2024 15:00
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От вам і захоплення куколдів курською операцією
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17.08.2024 14:31 Відповісти
А в чому двозначність німецьких заяв?
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17.08.2024 15:57 Відповісти
Двозначність? Де ви її побачили?
Чітко написано - Олаф Шольц НЕ планував додатково просити гроші і тому Уряд пішов йому на поступки і вирішив більше НЕ дофінансовувати прохання Шольца.
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17.08.2024 16:07 Відповісти
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17.08.2024 14:31 Відповісти
Мабуть німецький уряд знає те чого ми не знаємо про оманські договорняки
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17.08.2024 14:32 Відповісти
Да досить вже прикривати євронікчем тими договорняками.
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17.08.2024 14:37 Відповісти
Або вони вже просто не збираються тягнути Україну за свій рахунок.
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17.08.2024 15:45 Відповісти
Кацапи повинні платити на захоплених Україною територіях, все що є цінне повинно бути вивезене та продане, решта повинно експлуатуватись по максимуму!
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17.08.2024 14:32 Відповісти
Загалом на цей час Німеччина з метою підтримки надала Україні або виділила їй на наступні роки військову допомогу сумою близько 28 мільярдів євро.

Ну мабуть треба їх витрачати з розумом надану техніку а не лізти в наступ на ешелоновану оборону без підтримки авіації, а потім казати що це була помилка
та штурмувати орків на ділянках де у них перевага в артилерії 1 до 5 і каби прилітають 3000 шт в місяць

А взагалі німці економічно торгові партнери орків і навіть зараз у їхнього бізнесу інвестовано міліарди долларів в рашу ... і їхні компанії дальше купляють орківські ресурси це стосується і виробництв розташованих в Азії
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17.08.2024 14:47 Відповісти
Це не ціна за безпеку німеччини. Це ніщо у порівнянни з тими втратами які німеччина понесе коли кацапи почнуть проти них війну, або просто погрозами застявлять німців платити їм за можливість просто жити. Як тільки впаде Україна, кацапи погонять українців захоплювати Європу і вся ліберастія впаде до ніг *****. Тоді ціну свободи і мирного життя вони оцінять зовсім по іншому але буде вже пізно. І колись вони таки звільняться, втративши все і пролишивши моря крові і будуть згадувати шольців-пісторіусів як підарасів які є співучасниками знищення Європи.
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17.08.2024 14:59 Відповісти
Шольца хто обирав німці а німців що зараз найбільше цікавить то ціни в супермакеті і робочі місця, а щоб мати робочі місця німцям з їх дорогою робочою силою та комуналкою потрібно мати доступ до дешевих ресурсів... а де їх найближче взяти у орків, як не крути

А взагалі цю всю ситуацію можна описати так було два фермери, один багатий другий бідний... і тут багатий каже бідному у лісі розвелось багато вовків, ти б може збудував паркан, купив великих собак що можуть тягатись з вовками і рушницю... але бідний відповів якось може пронесе поки мені потрібно бруківку спочатку поставити...

От прийшли вовки з'їли частину худоби і бідний пішов до багато позичити гроші на паркан, собак та рушницю, той позичив гроші і дав йому собак але таких щоб помогли в дворі, дав рушницю але набої що недалеко стрілять...

бідний отримавши гроші замість того щоб докупити великих собак і потужніші набої взяв гроші і потратив їх на вбрання... і більше того пішов з тими собаками і набоями на полювання в ліс де у вовків велика перевага.... результат був очевидний

І потім після всього він знову йде до багатого і замість якогось спасибі каже йому та ти мене обманув і замало дав набоїв та собак слабких і грошей замало
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17.08.2024 15:18 Відповісти
про гроші це перебільшення
багато грошей даються з певною метою, або з забороною фінансувати армію, та купляти зброю

в кінці 2022, коли почались блекаути, просили дати в оренду, або продати ППО - нічого не отримали
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17.08.2024 18:16 Відповісти
А ще багатий фермер розуміє що вже майже добудував паркан і набої вже скоро та нову гвинтівку привезуть і великі собаки вже майже підросли тільки йому треба трохи часу, який дає бідний фермер своєю поведінкою і частоково багатий підгодовує вовків щоб ті були ситі і не думали поки про напад на нього.... а поки вовки будуть зайняті його сусідом він себе забезпечить захистом від нападу...

Та він добре розуміє що якщо піти самому в ліс та знищити вовків по перше він витратить багато дорогих набоїв, втратить собак і можливо сам отримає травму... а пусте місце після винещення вовків довго не залишиться а на місце можуть прийти набагато розумніші і небезпечніші хижаки
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17.08.2024 15:35 Відповісти
Тоді хай окопують Берлін, кацапи завітають невдовзі...
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17.08.2024 14:41 Відповісти
Они смогут приехать только через несколько лет после полной оккупации Украины и Польши, так что предсказатель из вас так себе.
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17.08.2024 15:25 Відповісти
Співпадіння, чи без росіян не обійшлось?

- до цього був вкид, що п'яні українці за ніч спланували операцію щодо підриву північних потоків , без обладнання занурили 1 тону вибухівки і розгатили невинні труби в трусіках

- далі шарій і інші робили вкиди російській та Західній аудиторії , що саме через Україну економіка Німеччини не росте

- bild (проросійська конторка) почав нагнітати, що ми нераціонально використовуємо німецьке озброєння
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17.08.2024 14:41 Відповісти
Не лише не обійшлося, а він сам особисто телефонував птн-птх!!!
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17.08.2024 14:54 Відповісти
Такое впечатление что русские изнасиловали не только немок но и лично Шольца.
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17.08.2024 14:42 Відповісти
Ганебна німчура ніяк не може позбутися від деструктивного впливу кацапні.
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17.08.2024 14:45 Відповісти
образились за *********** потік .
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17.08.2024 14:59 Відповісти
Бо вже лінивий не пише про скажену корупцію Зельоних. Однією рукою крадуть, іншою просять допомогу.
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17.08.2024 15:00 Відповісти
Німецькі фашисти більше не проти рашиських фашистів
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17.08.2024 15:08 Відповісти
Європа планувала закінчити з війною цього року, а тут раптом Курськ намалювався. Щольц каже, ні, ми так не домовлялися.
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17.08.2024 15:13 Відповісти
Якщо Захід захоче закінчити війну, він її закінчить саме таким шляхом - просто не дасть грошей. І тоді Гундос хіба що лопатами зможе махати.
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17.08.2024 15:51 Відповісти
Якщо фріци хочуть вяття рейстагу - будьласка
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17.08.2024 15:21 Відповісти
Воруйте падлы больше, скоро терпение Европы закончится и зеленое шобло будет воевать лопатами
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17.08.2024 15:26 Відповісти
Фекальні потоки-2.
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17.08.2024 15:33 Відповісти
Якщо Гундос думав, що під шумок войнушки, буде цмулити західні гроші вічно, то його чекає велике розчарування. Захід гроші рахувати вміє.
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17.08.2024 15:48 Відповісти
Шольц та бюргери стомилися від війни?
Мабуть пригадують часи, як приємно було торгувати з країною бензоколонкою, та отримувати доплати від Газпрому.
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17.08.2024 16:06 Відповісти
Завили с...ки зеленского - грошей їм на зброю не дають. Хрін вам - робить вітчизняну зброю та лупить єю рашистів.
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17.08.2024 16:10 Відповісти
Ой які ж вони німці стали поганими, бо грошей не збираються давати!
А навіщо вони Україні?
З такими кешам, який возять в багажниках автівок і хабарями в пів мільйона ( я вже не згадую міліони готівки ТЦКунів) в Україні, можна надавати навіть поміч самій Германії.
І то що відомо, то тільки малий відсоток що ми знаємо.
То чому платник податків іншої країни мусить перейматися проблемою іншого?
Надати допомогу- вже надали.
Але утримувати здорового бугая пожиттєво ні!
Шольц він політик, не українській президент або цар, він робить то що в запиті у виборців.
Допомога то тимчасова дія, не дія неозначеного часу.
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17.08.2024 16:26 Відповісти
Значит в ФРГ будет новый Канцлер и министр финансов.
"Незаменимых людей нет, есть незамененные" - эта знаменитая цитата из учебников высшей школы кгб ссср очень подходит к данной ситуации, не так ли товарищ Шольц? Ведь вы это знаете по личному опыту.
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17.08.2024 17:00 Відповісти
Наступний етап - гроші цурюк
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17.08.2024 17:06 Відповісти
 
 