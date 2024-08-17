Німецький уряд не планує виділяти додаткових коштів на допомогу Україні: Нові заявки від Мініоборони ФРН більше не погоджуватимуться
Німеччина не збільшуватиме суму коштів у проєкті бюджету ФРН на військову допомогу Україні на наступний рік. Раніше схвалені поставки будуть доставлені.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Як зазначається, нові заявки від Міністерства оборони ФРН більше не будуть погоджуватися. Причиною стали жорсткі заходи відомства канцлера та Мінфіну.
Водночас матеріали, передача яких уже була схвалена раніше, будуть доставлені, але додаткові заявки від Міністерства оборони більше не повинні братися до уваги на прохання канцлера Олафа Шольца.
Видання з посиланням на свої джерела пише, що міністр фінансів Крістіан Лінднер поінформував про це в листі до міністра оборони Бориса Пісторіуса 5 серпня. У листі йдеться про те, що "нові заходи" можуть бути вжиті лише за умови "забезпечення фінансування" в бюджетних планах на цей та наступні роки.
Повідомляється, що на поточний рік для України вже заплановано близько 8 мільярдів євро. Запланований максимальний ліміт на наступний рік становить 4 мільярди євро.
Член бюджетного комітету Бундестагу від правлячої Соціал-демократичної Андреас Шварц, який відповідає за оборонну політику, заявив виданню, що наразі "нових замовлень для України не розміщується", оскільки вони більше не фінансуються. При цьому зазначається, що ліміт на наступний рік уже "переповнено", тобто всі гроші розписані.
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Чітко написано - Олаф Шольц НЕ планував додатково просити гроші і тому Уряд пішов йому на поступки і вирішив більше НЕ дофінансовувати прохання Шольца.
Ну мабуть треба їх витрачати з розумом надану техніку а не лізти в наступ на ешелоновану оборону без підтримки авіації, а потім казати що це була помилка
та штурмувати орків на ділянках де у них перевага в артилерії 1 до 5 і каби прилітають 3000 шт в місяць
А взагалі німці економічно торгові партнери орків і навіть зараз у їхнього бізнесу інвестовано міліарди долларів в рашу ... і їхні компанії дальше купляють орківські ресурси це стосується і виробництв розташованих в Азії
А взагалі цю всю ситуацію можна описати так було два фермери, один багатий другий бідний... і тут багатий каже бідному у лісі розвелось багато вовків, ти б може збудував паркан, купив великих собак що можуть тягатись з вовками і рушницю... але бідний відповів якось може пронесе поки мені потрібно бруківку спочатку поставити...
От прийшли вовки з'їли частину худоби і бідний пішов до багато позичити гроші на паркан, собак та рушницю, той позичив гроші і дав йому собак але таких щоб помогли в дворі, дав рушницю але набої що недалеко стрілять...
бідний отримавши гроші замість того щоб докупити великих собак і потужніші набої взяв гроші і потратив їх на вбрання... і більше того пішов з тими собаками і набоями на полювання в ліс де у вовків велика перевага.... результат був очевидний
І потім після всього він знову йде до багатого і замість якогось спасибі каже йому та ти мене обманув і замало дав набоїв та собак слабких і грошей замало
багато грошей даються з певною метою, або з забороною фінансувати армію, та купляти зброю
в кінці 2022, коли почались блекаути, просили дати в оренду, або продати ППО - нічого не отримали
Та він добре розуміє що якщо піти самому в ліс та знищити вовків по перше він витратить багато дорогих набоїв, втратить собак і можливо сам отримає травму... а пусте місце після винещення вовків довго не залишиться а на місце можуть прийти набагато розумніші і небезпечніші хижаки
- до цього був вкид, що п'яні українці за ніч спланували операцію щодо підриву північних потоків , без обладнання занурили 1 тону вибухівки і розгатили невинні труби в трусіках
- далі шарій і інші робили вкиди російській та Західній аудиторії , що саме через Україну економіка Німеччини не росте
- bild (проросійська конторка) почав нагнітати, що ми нераціонально використовуємо німецьке озброєння
Мабуть пригадують часи, як приємно було торгувати з країною бензоколонкою, та отримувати доплати від Газпрому.
А навіщо вони Україні?
З такими кешам, який возять в багажниках автівок і хабарями в пів мільйона ( я вже не згадую міліони готівки ТЦКунів) в Україні, можна надавати навіть поміч самій Германії.
І то що відомо, то тільки малий відсоток що ми знаємо.
То чому платник податків іншої країни мусить перейматися проблемою іншого?
Надати допомогу- вже надали.
Але утримувати здорового бугая пожиттєво ні!
Шольц він політик, не українській президент або цар, він робить то що в запиті у виборців.
Допомога то тимчасова дія, не дія неозначеного часу.
"Незаменимых людей нет, есть незамененные" - эта знаменитая цитата из учебников высшей школы кгб ссср очень подходит к данной ситуации, не так ли товарищ Шольц? Ведь вы это знаете по личному опыту.