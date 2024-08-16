Глава оборонного комітету Бундестагу Фабер закликав збільшити постачання Україні танків Leopard 2 та передати бронемашини Fuchs
Глава лава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер закликав збільшити постачання Україні німецьких танків Leopard 2 та розпочати постачання бронемашин Fuchs.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фабер написав у своєму Х (Twitter)
"Наразі ми передали 5% наших Leopard 2 та 0% наших Fuchs. Ми можемо зробити більше – тим більше, що ми замовили 123 Leopard2 і ось-ось приймемо рішення про Fuchs. Наша допомога має вирішальне значення у боротьбі з загарбницькою війною Путіна", - написав він.
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U A #508723
показати весь коментар16.08.2024 13:51 Відповісти Мені подобається 2
Luiza
показати весь коментар16.08.2024 13:56 Відповісти Мені подобається 3
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Ivan Ivan #403337
показати весь коментар16.08.2024 14:25 Відповісти Мені подобається 1
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