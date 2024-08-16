Глава оборонного комітету Бундестагу Фабер закликав збільшити постачання Україні танків Leopard 2 та передати бронемашини Fuchs

Глава лава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер закликав збільшити постачання Україні німецьких танків Leopard 2 та розпочати постачання бронемашин Fuchs.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фабер написав у своєму Х (Twitter)

"Наразі ми передали 5% наших Leopard 2 та 0% наших Fuchs. Ми можемо зробити більше – тим більше, що ми замовили 123 Leopard2 і ось-ось приймемо рішення про Fuchs. Наша допомога має вирішальне значення у боротьбі з загарбницькою війною Путіна", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німецький генерал Фройдінг про наступ у Курській області: Україна знає, що робить