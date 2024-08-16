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Глава оборонного комітету Бундестагу Фабер закликав збільшити постачання Україні танків Leopard 2 та передати бронемашини Fuchs

Leopard 2А

Глава лава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер закликав збільшити постачання Україні німецьких танків Leopard 2 та розпочати постачання бронемашин Fuchs.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це Фабер написав у своєму Х (Twitter)

"Наразі ми передали 5% наших Leopard 2 та 0% наших Fuchs. Ми можемо зробити більше – тим більше, що ми замовили 123 Leopard2 і ось-ось приймемо рішення про Fuchs. Наша допомога має вирішальне значення у боротьбі з загарбницькою війною Путіна", - написав він.

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Автор: 

Німеччина (7330) танк (2059) Leopard (138)


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герр Фабер, про ракети забув
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16.08.2024 13:51 Відповісти
Та Давайте ...все давайте...побільше !!!👍
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16.08.2024 13:56 Відповісти
Leopard 2 це добре. Додавлюйте штангенциркулів на дозвіл Таурусів.
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16.08.2024 14:25 Відповісти
 
 