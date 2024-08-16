Глава оборонного комитета Бундестага Фабер призвал увеличить поставки в Украину танков Leopard 2 и передать бронемашины Fuchs
Глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер призвал увеличить поставки Украине немецких танков Leopard 2 и начать поставки бронемашин Fuchs.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Фабер написал в своем Х (Twitter)
"Сейчас мы передали 5% наших Leopard 2 и 0% наших Fuchs. Мы можем сделать больше - тем более, что мы заказали 123 Leopard2 и вот-вот примем решение о Fuchs. Наша помощь имеет решающее значение в борьбе с захватнической войной Путина", - написал он.
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U A #508723
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Luiza
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Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий16.08.2024 14:25 Ответить Мне нравится 1
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