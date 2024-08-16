РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11936 посетителей онлайн
Новости
1 988 4

Глава оборонного комитета Бундестага Фабер призвал увеличить поставки в Украину танков Leopard 2 и передать бронемашины Fuchs

Leopard 2А

Глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер призвал увеличить поставки Украине немецких танков Leopard 2 и начать поставки бронемашин Fuchs.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Фабер написал в своем Х (Twitter)

"Сейчас мы передали 5% наших Leopard 2 и 0% наших Fuchs. Мы можем сделать больше - тем более, что мы заказали 123 Leopard2 и вот-вот примем решение о Fuchs. Наша помощь имеет решающее значение в борьбе с захватнической войной Путина", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Немецкий генерал Фройдинг о наступлении в Курской области: Украина знает, что делает

Автор: 

Германия (6933) танк (2248) Leopard (114)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
герр Фабер, про ракети забув
показать весь комментарий
16.08.2024 13:51 Ответить
Та Давайте ...все давайте...побільше !!!👍
показать весь комментарий
16.08.2024 13:56 Ответить
Leopard 2 це добре. Додавлюйте штангенциркулів на дозвіл Таурусів.
показать весь комментарий
16.08.2024 14:25 Ответить
 
 