Германское правительство не планирует выделять дополнительные средства на помощь Украине: Новые заявки от Министерства обороны ФРГ больше не будут согласовываться

Германия не будет увеличивать сумму средств в проекте бюджета ФРГ на военную помощь Украине на следующий год. Ранее одобренные поставки будут доставлены.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Как отмечается, новые заявки от Министерства обороны ФРГ больше не будут согласовываться. Причиной стали жесткие меры ведомства канцлера и Минфина.

В то же время материалы, передача которых уже была одобрена ранее, будут доставлены, но дополнительные заявки от Министерства обороны больше не должны приниматься во внимание по просьбе канцлера Олафа Шольца.

Издание со ссылкой на свои источники пишет, что министр финансов Кристиан Линднер проинформировал об этом в письме к министру обороны Борису Писториусу 5 августа. В письме говорится о том, что "новые меры" могут быть приняты только при условии "обеспечения финансирования" в бюджетных планах на этот и последующие годы.

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Сообщается, что на текущий год для Украины уже запланировано около 8 миллиардов евро. Запланированный максимальный лимит на следующий год составляет 4 миллиарда евро.

Член бюджетного комитета Бундестага от правящей Социал-демократической партии Андреас Шварц, который отвечает за оборонную политику, заявил изданию, что сейчас "новых заказов для Украины не размещается", поскольку они больше не финансируются. При этом отмечается, что лимит на следующий год уже "переполнен", то есть все деньги расписаны.

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