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Новости Помощь Украине
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Германское правительство не планирует выделять дополнительные средства на помощь Украине: Новые заявки от Министерства обороны ФРГ больше не будут согласовываться

німеччина

Германия не будет увеличивать сумму средств в проекте бюджета ФРГ на военную помощь Украине на следующий год. Ранее одобренные поставки будут доставлены.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Как отмечается, новые заявки от Министерства обороны ФРГ больше не будут согласовываться. Причиной стали жесткие меры ведомства канцлера и Минфина.

В то же время материалы, передача которых уже была одобрена ранее, будут доставлены, но дополнительные заявки от Министерства обороны больше не должны приниматься во внимание по просьбе канцлера Олафа Шольца.

Издание со ссылкой на свои источники пишет, что министр финансов Кристиан Линднер проинформировал об этом в письме к министру обороны Борису Писториусу 5 августа. В письме говорится о том, что "новые меры" могут быть приняты только при условии "обеспечения финансирования" в бюджетных планах на этот и последующие годы.

Также читайте: Глава оборонного комитета Бундестага Фабер призвал увеличить поставки Украине танков Leopard 2 и передать бронемашины Fuchs

Сообщается, что на текущий год для Украины уже запланировано около 8 миллиардов евро. Запланированный максимальный лимит на следующий год составляет 4 миллиарда евро.

Член бюджетного комитета Бундестага от правящей Социал-демократической партии Андреас Шварц, который отвечает за оборонную политику, заявил изданию, что сейчас "новых заказов для Украины не размещается", поскольку они больше не финансируются. При этом отмечается, что лимит на следующий год уже "переполнен", то есть все деньги расписаны.

Также читайте: Германия передаст Украине большой пакет военной помощи до конца 2024 года. ПЕРЕЧЕНЬ

Автор: 

Германия (6933) помощь (7773)


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Топ комментарии
+11
Мабуть німецький уряд знає те чого ми не знаємо про оманські договорняки
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17.08.2024 14:32
+10
Да досить вже прикривати євронікчем тими договорняками.
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17.08.2024 14:37
+9
Бо вже лінивий не пише про скажену корупцію Зельоних. Однією рукою крадуть, іншою просять допомогу.
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17.08.2024 15:00
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Правила форума Совет форумчан
От вам і захоплення куколдів курською операцією
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17.08.2024 14:31 Ответить
А в чому двозначність німецьких заяв?
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17.08.2024 15:57 Ответить
Двозначність? Де ви її побачили?
Чітко написано - Олаф Шольц НЕ планував додатково просити гроші і тому Уряд пішов йому на поступки і вирішив більше НЕ дофінансовувати прохання Шольца.
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17.08.2024 16:07 Ответить
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17.08.2024 14:31 Ответить
Мабуть німецький уряд знає те чого ми не знаємо про оманські договорняки
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17.08.2024 14:32 Ответить
Да досить вже прикривати євронікчем тими договорняками.
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17.08.2024 14:37 Ответить
Або вони вже просто не збираються тягнути Україну за свій рахунок.
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17.08.2024 15:45 Ответить
Кацапи повинні платити на захоплених Україною територіях, все що є цінне повинно бути вивезене та продане, решта повинно експлуатуватись по максимуму!
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17.08.2024 14:32 Ответить
Загалом на цей час Німеччина з метою підтримки надала Україні або виділила їй на наступні роки військову допомогу сумою близько 28 мільярдів євро.

Ну мабуть треба їх витрачати з розумом надану техніку а не лізти в наступ на ешелоновану оборону без підтримки авіації, а потім казати що це була помилка
та штурмувати орків на ділянках де у них перевага в артилерії 1 до 5 і каби прилітають 3000 шт в місяць

А взагалі німці економічно торгові партнери орків і навіть зараз у їхнього бізнесу інвестовано міліарди долларів в рашу ... і їхні компанії дальше купляють орківські ресурси це стосується і виробництв розташованих в Азії
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17.08.2024 14:47 Ответить
Це не ціна за безпеку німеччини. Це ніщо у порівнянни з тими втратами які німеччина понесе коли кацапи почнуть проти них війну, або просто погрозами застявлять німців платити їм за можливість просто жити. Як тільки впаде Україна, кацапи погонять українців захоплювати Європу і вся ліберастія впаде до ніг *****. Тоді ціну свободи і мирного життя вони оцінять зовсім по іншому але буде вже пізно. І колись вони таки звільняться, втративши все і пролишивши моря крові і будуть згадувати шольців-пісторіусів як підарасів які є співучасниками знищення Європи.
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17.08.2024 14:59 Ответить
Шольца хто обирав німці а німців що зараз найбільше цікавить то ціни в супермакеті і робочі місця, а щоб мати робочі місця німцям з їх дорогою робочою силою та комуналкою потрібно мати доступ до дешевих ресурсів... а де їх найближче взяти у орків, як не крути

А взагалі цю всю ситуацію можна описати так було два фермери, один багатий другий бідний... і тут багатий каже бідному у лісі розвелось багато вовків, ти б може збудував паркан, купив великих собак що можуть тягатись з вовками і рушницю... але бідний відповів якось може пронесе поки мені потрібно бруківку спочатку поставити...

От прийшли вовки з'їли частину худоби і бідний пішов до багато позичити гроші на паркан, собак та рушницю, той позичив гроші і дав йому собак але таких щоб помогли в дворі, дав рушницю але набої що недалеко стрілять...

бідний отримавши гроші замість того щоб докупити великих собак і потужніші набої взяв гроші і потратив їх на вбрання... і більше того пішов з тими собаками і набоями на полювання в ліс де у вовків велика перевага.... результат був очевидний

І потім після всього він знову йде до багатого і замість якогось спасибі каже йому та ти мене обманув і замало дав набоїв та собак слабких і грошей замало
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17.08.2024 15:18 Ответить
про гроші це перебільшення
багато грошей даються з певною метою, або з забороною фінансувати армію, та купляти зброю

в кінці 2022, коли почались блекаути, просили дати в оренду, або продати ППО - нічого не отримали
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17.08.2024 18:16 Ответить
А ще багатий фермер розуміє що вже майже добудував паркан і набої вже скоро та нову гвинтівку привезуть і великі собаки вже майже підросли тільки йому треба трохи часу, який дає бідний фермер своєю поведінкою і частоково багатий підгодовує вовків щоб ті були ситі і не думали поки про напад на нього.... а поки вовки будуть зайняті його сусідом він себе забезпечить захистом від нападу...

Та він добре розуміє що якщо піти самому в ліс та знищити вовків по перше він витратить багато дорогих набоїв, втратить собак і можливо сам отримає травму... а пусте місце після винещення вовків довго не залишиться а на місце можуть прийти набагато розумніші і небезпечніші хижаки
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17.08.2024 15:35 Ответить
Тоді хай окопують Берлін, кацапи завітають невдовзі...
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17.08.2024 14:41 Ответить
Они смогут приехать только через несколько лет после полной оккупации Украины и Польши, так что предсказатель из вас так себе.
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17.08.2024 15:25 Ответить
Співпадіння, чи без росіян не обійшлось?

- до цього був вкид, що п'яні українці за ніч спланували операцію щодо підриву північних потоків , без обладнання занурили 1 тону вибухівки і розгатили невинні труби в трусіках

- далі шарій і інші робили вкиди російській та Західній аудиторії , що саме через Україну економіка Німеччини не росте

- bild (проросійська конторка) почав нагнітати, що ми нераціонально використовуємо німецьке озброєння
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17.08.2024 14:41 Ответить
Не лише не обійшлося, а він сам особисто телефонував птн-птх!!!
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17.08.2024 14:54 Ответить
Такое впечатление что русские изнасиловали не только немок но и лично Шольца.
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17.08.2024 14:42 Ответить
Ганебна німчура ніяк не може позбутися від деструктивного впливу кацапні.
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17.08.2024 14:45 Ответить
образились за *********** потік .
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17.08.2024 14:59 Ответить
Бо вже лінивий не пише про скажену корупцію Зельоних. Однією рукою крадуть, іншою просять допомогу.
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17.08.2024 15:00 Ответить
Німецькі фашисти більше не проти рашиських фашистів
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17.08.2024 15:08 Ответить
Європа планувала закінчити з війною цього року, а тут раптом Курськ намалювався. Щольц каже, ні, ми так не домовлялися.
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17.08.2024 15:13 Ответить
Якщо Захід захоче закінчити війну, він її закінчить саме таким шляхом - просто не дасть грошей. І тоді Гундос хіба що лопатами зможе махати.
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17.08.2024 15:51 Ответить
Якщо фріци хочуть вяття рейстагу - будьласка
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17.08.2024 15:21 Ответить
Воруйте падлы больше, скоро терпение Европы закончится и зеленое шобло будет воевать лопатами
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17.08.2024 15:26 Ответить
Фекальні потоки-2.
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17.08.2024 15:33 Ответить
Якщо Гундос думав, що під шумок войнушки, буде цмулити західні гроші вічно, то його чекає велике розчарування. Захід гроші рахувати вміє.
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17.08.2024 15:48 Ответить
Шольц та бюргери стомилися від війни?
Мабуть пригадують часи, як приємно було торгувати з країною бензоколонкою, та отримувати доплати від Газпрому.
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17.08.2024 16:06 Ответить
Завили с...ки зеленского - грошей їм на зброю не дають. Хрін вам - робить вітчизняну зброю та лупить єю рашистів.
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17.08.2024 16:10 Ответить
Ой які ж вони німці стали поганими, бо грошей не збираються давати!
А навіщо вони Україні?
З такими кешам, який возять в багажниках автівок і хабарями в пів мільйона ( я вже не згадую міліони готівки ТЦКунів) в Україні, можна надавати навіть поміч самій Германії.
І то що відомо, то тільки малий відсоток що ми знаємо.
То чому платник податків іншої країни мусить перейматися проблемою іншого?
Надати допомогу- вже надали.
Але утримувати здорового бугая пожиттєво ні!
Шольц він політик, не українській президент або цар, він робить то що в запиті у виборців.
Допомога то тимчасова дія, не дія неозначеного часу.
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17.08.2024 16:26 Ответить
Значит в ФРГ будет новый Канцлер и министр финансов.
"Незаменимых людей нет, есть незамененные" - эта знаменитая цитата из учебников высшей школы кгб ссср очень подходит к данной ситуации, не так ли товарищ Шольц? Ведь вы это знаете по личному опыту.
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17.08.2024 17:00 Ответить
Наступний етап - гроші цурюк
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17.08.2024 17:06 Ответить
 
 