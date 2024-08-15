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Германия передаст Украине большой пакет военной помощи до конца 2024 года. СПИСОК
Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который вошло вооружение, которое передадут до конца 2024 года.
Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, передает Цензор.НЕТ.
Что будет в пакете помощи?
Список включает:
- две батареи ЗРК IRIS-M;
- 4 пусковые установки IRIS-T SLS;
- 10 зенитных установок Gepard;
- 12 САУ PzH 2000 и четыре Zuzana 2;
- неизвестное количество САУ RCH 155;
- около 30 танков Leopard 1A5;
- 400 бронированных военных автомобилей;
- логистический транспорт (грузовики, цистерны, вездеходы, пикапы);
- БПЛА и антидронные системы;
- штурмовые винтовки MK 556;
- медицинские материалы;
- полевой госпиталь.
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KosAn30 JT26
показать весь комментарий15.08.2024 16:51 Ответить Мне нравится 12
Чайка Київ
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Oleksandr Kachmola #584402
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Степан Лукашёв
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растуди
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