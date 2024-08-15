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Новости Помощь Украине
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Германия передаст Украине большой пакет военной помощи до конца 2024 года. СПИСОК

Нова військова допомога Україні від Німеччини

Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который вошло вооружение, которое передадут до конца 2024 года.

Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

Что будет в пакете помощи?

Список включает:

  • две батареи ЗРК IRIS-M;
  • 4 пусковые установки IRIS-T SLS;
  • 10 зенитных установок Gepard;
  • 12 САУ PzH 2000 и четыре Zuzana 2;
  • неизвестное количество САУ RCH 155;
  • около 30 танков Leopard 1A5;
  • 400 бронированных военных автомобилей;
  • логистический транспорт (грузовики, цистерны, вездеходы, пикапы);
  • БПЛА и антидронные системы;
  • штурмовые винтовки MK 556;
  • медицинские материалы;
  • полевой госпиталь.

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Автор: 

Германия (6931) помощь (7770)


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норм,особено пво и саушки
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15.08.2024 16:51 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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15.08.2024 16:57 Ответить
Нащадки нацистів минулого допомагають нищити нацистів **********.Danke *******.
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15.08.2024 17:35 Ответить
Звісно ж, подяка німцям, але чому ''гепардів" так мало? Вони норм працюють по безпілотникам, котрі нам так дошкуляють.
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15.08.2024 17:50 Ответить
Нам війни онлайн мало, ми ще й роздруківочку що-де-коли зробимо - ви їб@нулись? От нахєра ви це викладаєте? Я розумію, що не те, не у тій кількості, і не у той час це все буде (а може і не буде взагалі), але - н@хєра? Щоб кацапи злякались? Вони не злякаються. Щоб ми зраділи? А хто тут ще радіє?
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15.08.2024 18:57 Ответить
 
 