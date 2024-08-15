Германия передаст Украине большой пакет военной помощи до конца 2024 года. СПИСОК

Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который вошло вооружение, которое передадут до конца 2024 года.

Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

Что будет в пакете помощи?

Список включает:

две батареи ЗРК IRIS-M;

4 пусковые установки IRIS-T SLS;

10 зенитных установок Gepard;

12 САУ PzH 2000 и четыре Zuzana 2;

неизвестное количество САУ RCH 155;

около 30 танков Leopard 1A5;

400 бронированных военных автомобилей;

логистический транспорт (грузовики, цистерны, вездеходы, пикапы);

БПЛА и антидронные системы;

штурмовые винтовки MK 556;

медицинские материалы;

полевой госпиталь.

Читайте также: Федеральное агентство технической помощи ФРГ готовит гумпомощь для Украины к зиме