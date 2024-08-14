Федеральное агентство технической помощи ФРГ готовит гумпомощь для Украины к зиме

Федеральное агентство технической помощи (THW), выполняющее в ФРГ функции министерства по чрезвычайным ситуациям, готовит гуманитарную помощь Украине к зиме. Глава Агентства Лакнер прибыла в Киев, чтобы оценить гуманитарные потребности и обсудить дальнейшие поставки помощи Украине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщило немецкое ведомство по случаю визита главы агентства Сабине Лакнер в Киев.

"Мой визит убеждает меня в том, что наша поддержка народа Украины не должна уменьшаться", - отметила Лакнер.

Как отмечается, визит Лакнер в Киев продлится несколько дней, в течение которых она намерена встретиться с представителями Министерства внутренних дел и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что во время встреч будут обсуждаться дальнейшие поставки гуманитарной помощи Украине. Основное внимание будет направлено на зиму, когда люди в первую очередь будут нуждаться в отопительных приборах.

По данным THW, с начала полномасштабного вторжения РФ немецкое агентство передало Украине более 280 автомобилей, около 100 строительных машин и около 1300 электрогенераторов.

В целом Федеральное агентство технической помощи уже направило Украине гуманитарную помощь на сумму более 120 миллионов евро и будет продолжать поддержку.

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