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Федеральное агентство технической помощи ФРГ готовит гумпомощь для Украины к зиме

Німеччина

Федеральное агентство технической помощи (THW), выполняющее в ФРГ функции министерства по чрезвычайным ситуациям, готовит гуманитарную помощь Украине к зиме. Глава Агентства Лакнер прибыла в Киев, чтобы оценить гуманитарные потребности и обсудить дальнейшие поставки помощи Украине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщило немецкое ведомство по случаю визита главы агентства Сабине Лакнер в Киев.

"Мой визит убеждает меня в том, что наша поддержка народа Украины не должна уменьшаться", - отметила Лакнер.

Как отмечается, визит Лакнер в Киев продлится несколько дней, в течение которых она намерена встретиться с представителями Министерства внутренних дел и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также читайте: Около 40% жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи, - ООН

Сообщается, что во время встреч будут обсуждаться дальнейшие поставки гуманитарной помощи Украине. Основное внимание будет направлено на зиму, когда люди в первую очередь будут нуждаться в отопительных приборах.

По данным THW, с начала полномасштабного вторжения РФ немецкое агентство передало Украине более 280 автомобилей, около 100 строительных машин и около 1300 электрогенераторов.

В целом Федеральное агентство технической помощи уже направило Украине гуманитарную помощь на сумму более 120 миллионов евро и будет продолжать поддержку.

Читайте: 60 млн евро планирует выделить Германия на гуманитарную помощь Украине

Автор: 

Германия (6931) гуманитарная помощь (1259)


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Нехай везуть потужні трансформатори. А від військових--ППО та "тауруси".
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14.08.2024 15:40 Ответить
"Федеральне агентство технічної допомоги ФРН готує гумдопомогу для України" Джерело:

Тауруси дають?
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14.08.2024 15:41 Ответить
цей наріт заслужив не Тауруси, а херауси
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14.08.2024 15:48 Ответить
І німці щиро вірять, що воно дійде до нужденних, ще й безкоштовно...
(зітхає)
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14.08.2024 15:42 Ответить
а у мене у під'їзди міняють плитку.
кажуть що ЖЕК, але ЖЕК мовчить як партизан....

99% жильців підїзду довольні.... плять !
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14.08.2024 15:47 Ответить
а наші зегниди на рослабоні крадуть і крадуть
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14.08.2024 16:05 Ответить
В Запорізькій ОВА (та й в інших теж) послідовники Олександра Старуха та Злати Некрасової вже радісно потирають спітнілі рученята.
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14.08.2024 16:14 Ответить
 
 