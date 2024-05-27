60 млн евро планирует выделить Германия на гуманитарную помощь Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Германия намерена выделить еще 60 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Бербок заявила перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Она отметила, что гуманитарная ситуация на востоке Украины остается крайне сложной.

"Там не хватает всего. Люди страдают под российской террористической оккупацией уже более двух с половиной лет", - отметила Бербок.

Читайте: Украине срочно нужно больше систем ПВО, чтобы защититься от "дождя российских беспилотников и ракет", - Бербок

Как сообщается, правительство Германии вместе с международными партнерами пытается доставить туда гуманитарную помощь.

После недавних атак РФ на Украину Бербок подчеркнула, что всесторонняя поддержка Украины является еще более важной в эти времена.

Чтобы обеспечить мир, Украина нуждается в поддержке во всех измерениях, отметила она.

Также читайте: Дания выделяет €33,5 млн на срочную гуманитарную помощь населению Украины

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным ООН, российская война привела к тому, что более 14 млн человек, или 40% населения Украины, нуждаются в гуманитарной помощи.