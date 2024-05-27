60 млн євро планує виділити Німеччина на гуманітарну допомогу Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що Німеччина має намір виділити ще 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Бербок заявила перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Вона наголосила на тому, що гуманітарна ситуація на сході України залишається вкрай складною.

"Там бракує всього. Люди страждають під російською терористичною окупацією вже більше двох з половиною років", – зазначила Бербок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні терміново потрібно більше систем ППО, щоб захиститися від "дощу російських безпілотників і ракет", - Бербок

Як повідомляється, уряд Німеччини разом з міжнародними партнерами намагається доставити туди гуманітарну допомогу.

Після нещодавніх атак РФ на Україну Бербок наголосила, що всебічна підтримка України є ще більш важливою в ці часи.

Щоб забезпечити мир, Україна потребує підтримки у всіх вимірах, зауважила вона.

Читайте: Росія веде загарбницьку війну на всіх рівнях, - Бербок

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, за даними ООН, російська війна призвела до того, що понад 14 млн людей, або 40% населення України, потребують гуманітарної допомоги.