Гуманітарної допомоги потребує 40% населення України, - ООН

За даними ООН, російська війна призвела до того, що понад 14 млн людей, або 40% населення України, потребують гуманітарної допомоги.

Про це на засіданні Ради Безпеки заявила директорка відділу фінансування та партнерства Управління ООН з координації гуманітарних справ Ліза Доутен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вона розповіла, що у квітні-травні посилилися обстріли цивільної інфраструктури в Україні, а в населених пунктах уздовж північно-східного кордону з РФ точаться безперервні бойові дії.

На сьогодні 7000 мирних жителів евакуйовані з прикордонних районів Харківської області, багато з них були відрізані від доступу до продовольства, медичного обслуговування, електропостачання та газу, зазначила Доутен.

За її словами, Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало понад 700 жертв серед цивільного населення по всій Україні у квітні: 129 осіб убито, 574 – поранено.

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"З 22 березня цього року ООН та її партнери стали свідками п'яти хвиль атак, спрямованих на енергетичну інфраструктуру України. Тільки у квітні зафіксовано 50 таких інцидентів, особливо постраждали Харків, низка інших регіонів. Мільйони сімей по всій країні тимчасово залишилися без електрики, води й газу, необхідних для приготування їжі, опалення, гігієни та інших життєво важливих послуг", – розповіла представниця ООН.

Вона додала, що новою практикою російських військ стали атаки на залізничну інфраструктуру на сході й півдні України.

Також, за словами Доутен, викликають занепокоєння удари по підприємствах, "що обмежує надходження гуманітарних товарів місцевого виробництва". Крім того, тривають атаки на портову інфраструктуру України.

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Міжнародні донори вже виділили 22% коштів з 3,1 млрд доларів, необхідних для задоволення гуманітарних потреб України цьогоріч, наголосила посадовиця. "Ми закликаємо донорів забезпечити негайну і гнучку фінансову підтримку, яка так необхідна для задоволення дедалі більших потреб", – заявила вона.

При цьому Доутен констатувала, що гуманітарні організації ООН досі не мають доступу до тимчасово окупованих територій, де життєво необхідної допомоги потребують 1,5 млн осіб.