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Гуманітарної допомоги потребує 40% населення України, - ООН

Директорка відділу фінансування та партнерства Управління ООН з координації гуманітарних справ Ліза Доутен

За даними ООН, російська війна призвела до того, що понад 14 млн людей, або 40% населення України, потребують гуманітарної допомоги.

Про це на засіданні Ради Безпеки заявила директорка відділу фінансування та партнерства Управління ООН з координації гуманітарних справ Ліза Доутен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вона розповіла, що у квітні-травні посилилися обстріли цивільної інфраструктури в Україні, а в населених пунктах уздовж північно-східного кордону з РФ точаться безперервні бойові дії.

На сьогодні 7000 мирних жителів евакуйовані з прикордонних районів Харківської області, багато з них були відрізані від доступу до продовольства, медичного обслуговування, електропостачання та газу, зазначила Доутен.

За її словами, Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало понад 700 жертв серед цивільного населення по всій Україні у квітні: 129 осіб убито, 574 – поранено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія виділяє €33,5 млн на термінову гуманітарну допомогу населенню України

"З 22 березня цього року ООН та її партнери стали свідками п'яти хвиль атак, спрямованих на енергетичну інфраструктуру України. Тільки у квітні зафіксовано 50 таких інцидентів, особливо постраждали Харків, низка інших регіонів. Мільйони сімей по всій країні тимчасово залишилися без електрики, води й газу, необхідних для приготування їжі, опалення, гігієни та інших життєво важливих послуг", – розповіла представниця ООН.

Вона додала, що новою практикою російських військ стали атаки на залізничну інфраструктуру на сході й півдні України.

Також, за словами Доутен, викликають занепокоєння удари по підприємствах, "що обмежує надходження гуманітарних товарів місцевого виробництва". Крім того, тривають атаки на портову інфраструктуру України.

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Міжнародні донори вже виділили 22% коштів з 3,1 млрд доларів, необхідних для задоволення гуманітарних потреб України цьогоріч, наголосила посадовиця. "Ми закликаємо донорів забезпечити негайну і гнучку фінансову підтримку, яка так необхідна для задоволення дедалі більших потреб", – заявила вона.

При цьому Доутен констатувала, що гуманітарні організації ООН досі не мають доступу до тимчасово окупованих територій, де життєво необхідної допомоги потребують 1,5 млн осіб.

Автор: 

ООН (3334) гуманітарна допомога (987)


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Топ коментарі
+6
Странно. Почему же тогда власть всеми силами старается урезать эту самую помощь? Или себе родимым уже не хватает откуда пи@дить? Внукам уже хватает или еще маловато?
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15.05.2024 00:05
+6
ні, просто виконання передвиборчих обіцянок

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15.05.2024 00:22
+5
Це питання до єрмака, якого Зеленський, призначив КООРДИНУВАТИ цю допомогу від ОПУ…. Але, десь дивно, пропало > 650 ПАРТІЙ ГУМДОПОМОГИ…. Ніхто не бачив? де воно пропало …
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15.05.2024 00:17
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,,дякуємо" , що повідомили! Щоб вже ви ,,допомоги" потребували!
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15.05.2024 00:04 Відповісти
що, таки розбудили після пьяти років ЗЄльоной сплячки ?

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15.05.2024 00:21 Відповісти
Странно. Почему же тогда власть всеми силами старается урезать эту самую помощь? Или себе родимым уже не хватает откуда пи@дить? Внукам уже хватает или еще маловато?
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15.05.2024 00:05 Відповісти
Це питання до єрмака, якого Зеленський, призначив КООРДИНУВАТИ цю допомогу від ОПУ…. Але, десь дивно, пропало > 650 ПАРТІЙ ГУМДОПОМОГИ…. Ніхто не бачив? де воно пропало …
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15.05.2024 00:17 Відповісти
На олх і пром..
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15.05.2024 00:20 Відповісти
Обижаете. Так мелко они не работают. В "Эпицентре" Герег
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15.05.2024 00:51 Відповісти
І там теж, одне іншому не заважає. На початку повномасштабного у сільпо й екомаркетах і продукти з гуманітарки були..
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15.05.2024 05:13 Відповісти
По всім супермаркетам тоді з'явилися "цікаві" продукти.
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15.05.2024 08:09 Відповісти
Тоді доставок продуктів тимчасово небуло, тому чоловік ходив у найближчі - ото й бачив на власні очі..в мене навіть зараз 6 пачок польських макарон у закромах лежать - без жодної наліпки, все на польській/англ/нім
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15.05.2024 10:02 Відповісти
Якби її масово не крали, то потребувало б значно менше ніж 40%. А так....
ОПа (слава Тимошенку, уже правда екс.), ОДА/ОВА, місцеві чиновники, релігійні організації, та навіть ряд людей що незаконно/антиморально отримує цю допомогу..... І в результаті, хтось жиріє на цих потоках, а хтось досі не бачив гуманітарної допомоги. А останнім часом, як бачу з новин питання її розкрадання взагалі затихло. Але саме розкрадання ніде не поділось.
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15.05.2024 00:08 Відповісти
І шо? Знову озабоченность?
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15.05.2024 00:09 Відповісти
ні, просто виконання передвиборчих обіцянок

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15.05.2024 00:22 Відповісти
1% - це нарід України, решта - опа президента.
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15.05.2024 00:11 Відповісти
В ООН, мудрі, дійшли цього висновку, після 11 років СПОСТЕРЕЖЕНЬ за московською війною, проти Мирної України!
За Азербайджаном дивилися, > 30 років!
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15.05.2024 00:14 Відповісти
Так вже сказав зе-брехунець Чмут що допоможуть - підвищать вартість електрики, бензину, податки.
А чому б ні? Ахметов бабло вивів у офшори - можна знову лізти українцям у кишені!
Таке враження, що вони мають нас за сліпих! То яйця по 17 грн, то дозвіл Ахметову мільйони виводити з країни під час війни!
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15.05.2024 00:20 Відповісти
Нужно больше налогов. А то наши считают что украинцы слишком жирно живут.
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15.05.2024 00:24 Відповісти
Простіше за все - зробити податок на повітря, як у Джанні Родарі - "Пригоди Чиполіно...виміряти всім об'єм легень й обкласти податком в залежності від об'єву вдихаємого повітря....
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15.05.2024 05:20 Відповісти
Президентом також.
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15.05.2024 07:11 Відповісти
Гуманітарної допомоги потребує 40% населення України

Потребувати-то воно потребує, тіко хто ж йому дасть?
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15.05.2024 06:17 Відповісти
 
 