В гуманитарной помощи нуждается 40% населения Украины, - ООН
По данным ООН, российская война привела к тому, что более 14 млн человек, или 40% населения Украины, нуждаются в гуманитарной помощи.
Об этом на заседании Совета Безопасности заявила директор отдела финансирования и партнерства Управления ООН по координации гуманитарных дел Лиза Доутен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Она рассказала, что в апреле-мае усилились обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине, а в населенных пунктах вдоль северо-восточной границы с РФ идут непрерывные боевые действия.
На сегодня 7000 мирных жителей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области, многие из них были отрезаны от доступа к продовольствию, медицинскому обслуживанию, электроснабжению и газу, отметила Доутен.
По ее словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало более 700 жертв среди гражданского населения по всей Украине в апреле: 129 человек убиты, 574 - ранены.
"С 22 марта этого года ООН и ее партнеры стали свидетелями пяти волн атак, направленных на энергетическую инфраструктуру Украины. Только в апреле зафиксировано 50 таких инцидентов, особенно пострадали Харьков, ряд других регионов. Миллионы семей по всей стране временно остались без электричества, воды и газа, необходимых для приготовления пищи, отопления, гигиены и других жизненно важных услуг", - рассказала представительница ООН.
Она добавила, что новой практикой российских войск стали атаки на железнодорожную инфраструктуру на востоке и юге Украины.
Также, по словам Доутен, вызывают беспокойство удары по предприятиям, "что ограничивает поступление гуманитарных товаров местного производства". Кроме того, продолжаются атаки на портовую инфраструктуру Украины.
Международные доноры уже выделили 22% средств из 3,1 млрд долларов, необходимых для удовлетворения гуманитарных потребностей Украины в этом году, подчеркнула чиновница. "Мы призываем доноров обеспечить немедленную и гибкую финансовую поддержку, которая так необходима для удовлетворения растущих потребностей", - заявила она.
При этом Доутен констатировала, что гуманитарные организации ООН до сих пор не имеют доступа к временно оккупированным территориям, где в жизненно необходимой помощи нуждаются 1,5 млн человек.
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ОПа (слава Тимошенку, уже правда екс.), ОДА/ОВА, місцеві чиновники, релігійні організації, та навіть ряд людей що незаконно/антиморально отримує цю допомогу..... І в результаті, хтось жиріє на цих потоках, а хтось досі не бачив гуманітарної допомоги. А останнім часом, як бачу з новин питання її розкрадання взагалі затихло. Але саме розкрадання ніде не поділось.
За Азербайджаном дивилися, > 30 років!
А чому б ні? Ахметов бабло вивів у офшори - можна знову лізти українцям у кишені!
Таке враження, що вони мають нас за сліпих! То яйця по 17 грн, то дозвіл Ахметову мільйони виводити з країни під час війни!
Потребувати-то воно потребує, тіко хто ж йому дасть?