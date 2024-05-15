В гуманитарной помощи нуждается 40% населения Украины, - ООН

По данным ООН, российская война привела к тому, что более 14 млн человек, или 40% населения Украины, нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом на заседании Совета Безопасности заявила директор отдела финансирования и партнерства Управления ООН по координации гуманитарных дел Лиза Доутен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Она рассказала, что в апреле-мае усилились обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине, а в населенных пунктах вдоль северо-восточной границы с РФ идут непрерывные боевые действия.

На сегодня 7000 мирных жителей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области, многие из них были отрезаны от доступа к продовольствию, медицинскому обслуживанию, электроснабжению и газу, отметила Доутен.

По ее словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало более 700 жертв среди гражданского населения по всей Украине в апреле: 129 человек убиты, 574 - ранены.

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"С 22 марта этого года ООН и ее партнеры стали свидетелями пяти волн атак, направленных на энергетическую инфраструктуру Украины. Только в апреле зафиксировано 50 таких инцидентов, особенно пострадали Харьков, ряд других регионов. Миллионы семей по всей стране временно остались без электричества, воды и газа, необходимых для приготовления пищи, отопления, гигиены и других жизненно важных услуг", - рассказала представительница ООН.

Она добавила, что новой практикой российских войск стали атаки на железнодорожную инфраструктуру на востоке и юге Украины.

Также, по словам Доутен, вызывают беспокойство удары по предприятиям, "что ограничивает поступление гуманитарных товаров местного производства". Кроме того, продолжаются атаки на портовую инфраструктуру Украины.

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Международные доноры уже выделили 22% средств из 3,1 млрд долларов, необходимых для удовлетворения гуманитарных потребностей Украины в этом году, подчеркнула чиновница. "Мы призываем доноров обеспечить немедленную и гибкую финансовую поддержку, которая так необходима для удовлетворения растущих потребностей", - заявила она.

При этом Доутен констатировала, что гуманитарные организации ООН до сих пор не имеют доступа к временно оккупированным территориям, где в жизненно необходимой помощи нуждаются 1,5 млн человек.