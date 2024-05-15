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В гуманитарной помощи нуждается 40% населения Украины, - ООН

Директорка відділу фінансування та партнерства Управління ООН з координації гуманітарних справ Ліза Доутен

По данным ООН, российская война привела к тому, что более 14 млн человек, или 40% населения Украины, нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом на заседании Совета Безопасности заявила директор отдела финансирования и партнерства Управления ООН по координации гуманитарных дел Лиза Доутен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Она рассказала, что в апреле-мае усилились обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине, а в населенных пунктах вдоль северо-восточной границы с РФ идут непрерывные боевые действия.

На сегодня 7000 мирных жителей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области, многие из них были отрезаны от доступа к продовольствию, медицинскому обслуживанию, электроснабжению и газу, отметила Доутен.

По ее словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало более 700 жертв среди гражданского населения по всей Украине в апреле: 129 человек убиты, 574 - ранены.

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"С 22 марта этого года ООН и ее партнеры стали свидетелями пяти волн атак, направленных на энергетическую инфраструктуру Украины. Только в апреле зафиксировано 50 таких инцидентов, особенно пострадали Харьков, ряд других регионов. Миллионы семей по всей стране временно остались без электричества, воды и газа, необходимых для приготовления пищи, отопления, гигиены и других жизненно важных услуг", - рассказала представительница ООН.

Она добавила, что новой практикой российских войск стали атаки на железнодорожную инфраструктуру на востоке и юге Украины.

Также, по словам Доутен, вызывают беспокойство удары по предприятиям, "что ограничивает поступление гуманитарных товаров местного производства". Кроме того, продолжаются атаки на портовую инфраструктуру Украины.

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Международные доноры уже выделили 22% средств из 3,1 млрд долларов, необходимых для удовлетворения гуманитарных потребностей Украины в этом году, подчеркнула чиновница. "Мы призываем доноров обеспечить немедленную и гибкую финансовую поддержку, которая так необходима для удовлетворения растущих потребностей", - заявила она.

При этом Доутен констатировала, что гуманитарные организации ООН до сих пор не имеют доступа к временно оккупированным территориям, где в жизненно необходимой помощи нуждаются 1,5 млн человек.

Автор: 

ООН (4156) гуманитарная помощь (1258)


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Топ комментарии
+6
Странно. Почему же тогда власть всеми силами старается урезать эту самую помощь? Или себе родимым уже не хватает откуда пи@дить? Внукам уже хватает или еще маловато?
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15.05.2024 00:05
+6
ні, просто виконання передвиборчих обіцянок

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15.05.2024 00:22
+5
Це питання до єрмака, якого Зеленський, призначив КООРДИНУВАТИ цю допомогу від ОПУ…. Але, десь дивно, пропало > 650 ПАРТІЙ ГУМДОПОМОГИ…. Ніхто не бачив? де воно пропало …
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15.05.2024 00:17
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,,дякуємо" , що повідомили! Щоб вже ви ,,допомоги" потребували!
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15.05.2024 00:04 Ответить
що, таки розбудили після пьяти років ЗЄльоной сплячки ?

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15.05.2024 00:21 Ответить
Странно. Почему же тогда власть всеми силами старается урезать эту самую помощь? Или себе родимым уже не хватает откуда пи@дить? Внукам уже хватает или еще маловато?
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15.05.2024 00:05 Ответить
Це питання до єрмака, якого Зеленський, призначив КООРДИНУВАТИ цю допомогу від ОПУ…. Але, десь дивно, пропало > 650 ПАРТІЙ ГУМДОПОМОГИ…. Ніхто не бачив? де воно пропало …
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15.05.2024 00:17 Ответить
На олх і пром..
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15.05.2024 00:20 Ответить
Обижаете. Так мелко они не работают. В "Эпицентре" Герег
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15.05.2024 00:51 Ответить
І там теж, одне іншому не заважає. На початку повномасштабного у сільпо й екомаркетах і продукти з гуманітарки були..
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15.05.2024 05:13 Ответить
По всім супермаркетам тоді з'явилися "цікаві" продукти.
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15.05.2024 08:09 Ответить
Тоді доставок продуктів тимчасово небуло, тому чоловік ходив у найближчі - ото й бачив на власні очі..в мене навіть зараз 6 пачок польських макарон у закромах лежать - без жодної наліпки, все на польській/англ/нім
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15.05.2024 10:02 Ответить
Якби її масово не крали, то потребувало б значно менше ніж 40%. А так....
ОПа (слава Тимошенку, уже правда екс.), ОДА/ОВА, місцеві чиновники, релігійні організації, та навіть ряд людей що незаконно/антиморально отримує цю допомогу..... І в результаті, хтось жиріє на цих потоках, а хтось досі не бачив гуманітарної допомоги. А останнім часом, як бачу з новин питання її розкрадання взагалі затихло. Але саме розкрадання ніде не поділось.
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15.05.2024 00:08 Ответить
І шо? Знову озабоченность?
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15.05.2024 00:09 Ответить
ні, просто виконання передвиборчих обіцянок

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15.05.2024 00:22 Ответить
1% - це нарід України, решта - опа президента.
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15.05.2024 00:11 Ответить
В ООН, мудрі, дійшли цього висновку, після 11 років СПОСТЕРЕЖЕНЬ за московською війною, проти Мирної України!
За Азербайджаном дивилися, > 30 років!
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15.05.2024 00:14 Ответить
Так вже сказав зе-брехунець Чмут що допоможуть - підвищать вартість електрики, бензину, податки.
А чому б ні? Ахметов бабло вивів у офшори - можна знову лізти українцям у кишені!
Таке враження, що вони мають нас за сліпих! То яйця по 17 грн, то дозвіл Ахметову мільйони виводити з країни під час війни!
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15.05.2024 00:20 Ответить
Нужно больше налогов. А то наши считают что украинцы слишком жирно живут.
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15.05.2024 00:24 Ответить
Простіше за все - зробити податок на повітря, як у Джанні Родарі - "Пригоди Чиполіно...виміряти всім об'єм легень й обкласти податком в залежності від об'єву вдихаємого повітря....
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15.05.2024 05:20 Ответить
Президентом також.
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15.05.2024 07:11 Ответить
Гуманітарної допомоги потребує 40% населення України

Потребувати-то воно потребує, тіко хто ж йому дасть?
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15.05.2024 06:17 Ответить
 
 