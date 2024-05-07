Дания выделяет €33,5 млн на срочную гуманитарную помощь населению Украины

250 млн датских крон (33,5 млн евро) выделяет правительство Дании на срочные базовые потребности уязвимых групп населения в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщается на сайте МИД Дании.

Как заявил министр по делам международного развития Дании Ден Йоргенсен, этим новым пакетом поддержки страна стремится обеспечить срочную гуманитарную помощь и защиту для наиболее уязвимых групп населения, что может спасти их жизни, поскольку в Украине чрезвычайно сложная гуманитарная ситуация.

В рамках этого пакета предоставляется базовая чрезвычайная помощь в виде продовольствия, медикаментов, воды и жилья для украинцев в наиболее пострадавших от войны районах.

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Особое внимание уделяется защите наиболее уязвимых слоев населения. А именно: миллионам детей, которые страдают от последствий войны и нуждаются в безопасной среде, социальной активности и поддержке для продолжения обучения даже во время войны.

Также пакет поддержки способствует усилиям по предотвращению, смягчению и реагированию на особые риски, с которыми сталкиваются женщины и девушки, в частности риск сексуального и гендерно обусловленного насилия, а также касается предоставления психосоциальной поддержки и охраны материнства и детства.

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Военная и гуманитарная помощь от Дании

Дания предоставила Украине 17-й пакет помощи, направленный на расширение оборонно-промышленного сотрудничества.

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен заявил, что первые самолеты F-16 Украина получит уже летом. Речь идет не только о самолетах, но и системе обеспечения, обслуживании, наземных бригадах.

Дания и Канада согласились профинансировать производство оружия украинской оборонной промышленностью: начиная от бронетехники - и заканчивая системами беспилотных летательных и наземных комплексов

Правительство и парламент Дании договорились об увеличении военной поддержки Украины еще на 4,4 млрд датских крон (EUR590 млн) в 2024 году. В целом, сумма военной поддержки в рамках Фонда Украины, с учетом ее увеличения, составит 64,8 млрд датских крон (EUR8,7 млрд) в 2023-2028 годах.

Украина и Дания заключили меморандум о долгосрочном сотрудничестве и восстановлении Украины: Дания предоставит Украине более 420 млн евро на восстановление и энергетику.

Также Дания стала первой страной, которая за свой счет закупит украинское вооружение для ВСУ: страна выделила $28,5 млн.