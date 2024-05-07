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Дания выделяет €33,5 млн на срочную гуманитарную помощь населению Украины

Данія оголосила про пакет гуманітарної допомоги Україні

250 млн датских крон (33,5 млн евро) выделяет правительство Дании на срочные базовые потребности уязвимых групп населения в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщается на сайте МИД Дании.

Как заявил министр по делам международного развития Дании Ден Йоргенсен, этим новым пакетом поддержки страна стремится обеспечить срочную гуманитарную помощь и защиту для наиболее уязвимых групп населения, что может спасти их жизни, поскольку в Украине чрезвычайно сложная гуманитарная ситуация.

В рамках этого пакета предоставляется базовая чрезвычайная помощь в виде продовольствия, медикаментов, воды и жилья для украинцев в наиболее пострадавших от войны районах.

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Особое внимание уделяется защите наиболее уязвимых слоев населения. А именно: миллионам детей, которые страдают от последствий войны и нуждаются в безопасной среде, социальной активности и поддержке для продолжения обучения даже во время войны.

Также пакет поддержки способствует усилиям по предотвращению, смягчению и реагированию на особые риски, с которыми сталкиваются женщины и девушки, в частности риск сексуального и гендерно обусловленного насилия, а также касается предоставления психосоциальной поддержки и охраны материнства и детства.

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Военная и гуманитарная помощь от Дании

Дания предоставила Украине 17-й пакет помощи, направленный на расширение оборонно-промышленного сотрудничества.

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен заявил, что первые самолеты F-16 Украина получит уже летом. Речь идет не только о самолетах, но и системе обеспечения, обслуживании, наземных бригадах.

Дания и Канада согласились профинансировать производство оружия украинской оборонной промышленностью: начиная от бронетехники - и заканчивая системами беспилотных летательных и наземных комплексов

Правительство и парламент Дании договорились об увеличении военной поддержки Украины еще на 4,4 млрд датских крон (EUR590 млн) в 2024 году. В целом, сумма военной поддержки в рамках Фонда Украины, с учетом ее увеличения, составит 64,8 млрд датских крон (EUR8,7 млрд) в 2023-2028 годах.

Украина и Дания заключили меморандум о долгосрочном сотрудничестве и восстановлении Украины: Дания предоставит Украине более 420 млн евро на восстановление и энергетику.

Также Дания стала первой страной, которая за свой счет закупит украинское вооружение для ВСУ: страна выделила $28,5 млн.

Автор: 

Дания (581) гуманитарная помощь (1259)


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Краще на зброю, гуманітарку ********** на кордоні!!!
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07.05.2024 17:54 Ответить
А кабмин Украины, в лице Шмыгаля, выделил 168 миллионов гривень на поддержание неработающего амиакопровода Тольятти -Одесса.
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07.05.2024 17:54 Ответить
Тільки не давайте на руки уряду! Найдіть другий шлях допомогти людям!!!!
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07.05.2024 18:29 Ответить
Тих грошей нехватке навіть на утримання шапіто і 450 депутатів. Про який народ мова
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07.05.2024 18:31 Ответить
Схоже, незабаром "слуги урода" оновлять свої автопарки та суттєво поповнять банківські рахунки в оффшорах. В одному можна бути впевненими на сто відсотків: жодної копійки не отримають ті, хто цього дійсно потребує. Тому, якщо Данія сама не контролюватиме та не розподілятиме, куди і кому підуть гроші, то краще б залишила їх у себе, а не віддавала корупціонерам.
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07.05.2024 18:37 Ответить
Зелёная банда украдет всё до последнего цента!
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07.05.2024 18:57 Ответить
250 млн данських крон (33,5 млн євро) виділяє уряд Данії на термінові базові потреби найвразливіших груп населення в Україні, віддайте депутатам вони такі вразливі, миколу катлєту в першу чергу.
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07.05.2024 20:43 Ответить
 
 