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Данія виділяє €33,5 млн на термінову гуманітарну допомогу населенню України

Данія оголосила про пакет гуманітарної допомоги Україні

250 млн данських крон (33,5 млн євро) виділяє уряд Данії на термінові базові потреби найвразливіших груп населення в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС Данії.

Як заявив міністр у справах міжнародного розвитку Данії Ден Йоргенсен, цим новим пакетом підтримки країна прагне забезпечити термінову гуманітарну допомогу та захист для найбільш вразливих груп населення, що може врятувати їхні життя, оскільки в Україні надзвичайно складна гуманітарна ситуація.

У рамках цього пакету надається базова надзвичайна допомога у вигляді продовольства, медикаментів, води та житла для українців у найбільш постраждалих від війни районах.

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Особлива увага приділяється захисту найбільш вразливих верств населення. А саме:  мільйонам дітей, які страждають від наслідків війни і потребують безпечного середовища, соціальної активності та підтримки для продовження навчання навіть під час війни.

Також пакет підтримки сприяє зусиллям із запобігання, пом'якшення та реагування на особливі ризики, з якими стикаються жінки та дівчата, зокрема ризик сексуального та гендерно зумовленого насильства, а також стосується надання психосоціальної підтримки та охорони материнства і дитинства.

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Військова та гуманітарна допомога від Данії

Данія надала Україні 17-й пакет допомоги, спрямований на розширення оборонно-промислового співробітництва.

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен заявив, що перші літаки F-16 Україні отримає вже влітку. Йдеться не лише про літаки, а й систему забезпечення, обслуговування, наземні бригади.

Данія та Канада погодилися профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю: починаючи від бронетехніки – закінчуючи системами безпілотних і літальних, і наземних комплексів

Уряд і парламент Данії домовилися про збільшення військової підтримки України ще на 4,4 млрд данських крон (EUR590 млн) у 2024 році. Загалом сума військової підтримки в межах Фонду України, з урахуванням її збільшення, становитиме 64,8 млрд данських крон (EUR8,7 млрд) у 2023-2028 рр.

Україна та Данія уклали меморандум щодо довгострокової співпраці та відбудови України: Данія надасть Україні понад 420 млн євро на відбудову та енергетику.

Також Данія стала першою країною, яка за свій кошт закупить українське озброєння для ЗСУ: країна виділила $28,5 млн.

Автор: 

Данія (768) гуманітарна допомога (989)


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Краще на зброю, гуманітарку ********** на кордоні!!!
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07.05.2024 17:54 Відповісти
А кабмин Украины, в лице Шмыгаля, выделил 168 миллионов гривень на поддержание неработающего амиакопровода Тольятти -Одесса.
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07.05.2024 17:54 Відповісти
Тільки не давайте на руки уряду! Найдіть другий шлях допомогти людям!!!!
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07.05.2024 18:29 Відповісти
Тих грошей нехватке навіть на утримання шапіто і 450 депутатів. Про який народ мова
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07.05.2024 18:31 Відповісти
Схоже, незабаром "слуги урода" оновлять свої автопарки та суттєво поповнять банківські рахунки в оффшорах. В одному можна бути впевненими на сто відсотків: жодної копійки не отримають ті, хто цього дійсно потребує. Тому, якщо Данія сама не контролюватиме та не розподілятиме, куди і кому підуть гроші, то краще б залишила їх у себе, а не віддавала корупціонерам.
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07.05.2024 18:37 Відповісти
Зелёная банда украдет всё до последнего цента!
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07.05.2024 18:57 Відповісти
250 млн данських крон (33,5 млн євро) виділяє уряд Данії на термінові базові потреби найвразливіших груп населення в Україні, віддайте депутатам вони такі вразливі, миколу катлєту в першу чергу.
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07.05.2024 20:43 Відповісти
 
 