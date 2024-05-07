Данія виділяє €33,5 млн на термінову гуманітарну допомогу населенню України

250 млн данських крон (33,5 млн євро) виділяє уряд Данії на термінові базові потреби найвразливіших груп населення в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС Данії.

Як заявив міністр у справах міжнародного розвитку Данії Ден Йоргенсен, цим новим пакетом підтримки країна прагне забезпечити термінову гуманітарну допомогу та захист для найбільш вразливих груп населення, що може врятувати їхні життя, оскільки в Україні надзвичайно складна гуманітарна ситуація.

У рамках цього пакету надається базова надзвичайна допомога у вигляді продовольства, медикаментів, води та житла для українців у найбільш постраждалих від війни районах.

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Особлива увага приділяється захисту найбільш вразливих верств населення. А саме: мільйонам дітей, які страждають від наслідків війни і потребують безпечного середовища, соціальної активності та підтримки для продовження навчання навіть під час війни.

Також пакет підтримки сприяє зусиллям із запобігання, пом'якшення та реагування на особливі ризики, з якими стикаються жінки та дівчата, зокрема ризик сексуального та гендерно зумовленого насильства, а також стосується надання психосоціальної підтримки та охорони материнства і дитинства.

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Військова та гуманітарна допомога від Данії

Данія надала Україні 17-й пакет допомоги, спрямований на розширення оборонно-промислового співробітництва.

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен заявив, що перші літаки F-16 Україні отримає вже влітку. Йдеться не лише про літаки, а й систему забезпечення, обслуговування, наземні бригади.

Данія та Канада погодилися профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю: починаючи від бронетехніки – закінчуючи системами безпілотних і літальних, і наземних комплексів

Уряд і парламент Данії домовилися про збільшення військової підтримки України ще на 4,4 млрд данських крон (EUR590 млн) у 2024 році. Загалом сума військової підтримки в межах Фонду України, з урахуванням її збільшення, становитиме 64,8 млрд данських крон (EUR8,7 млрд) у 2023-2028 рр.

Україна та Данія уклали меморандум щодо довгострокової співпраці та відбудови України: Данія надасть Україні понад 420 млн євро на відбудову та енергетику.

Також Данія стала першою країною, яка за свій кошт закупить українське озброєння для ЗСУ: країна виділила $28,5 млн.