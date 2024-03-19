Австрія готова очолити гуманітарну коаліцію для України

Президент Національної ради Австрії Вольфганг Соботка заявив про готовність його країни очолити міжнародну коаліцію з надання гуманітарної допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це очільник австрійського парламенту заявив в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу на полях Конференції спікерів Стратегії ЄС щодо Дунайського регіону.

"Ми чітко заявили, що хочемо зосередитися на гуманітарній допомозі. Ми із задоволенням візьмемо тут на себе лідерство", - зазначив Соботка.

Як додав Соботка, у самій Національній раді чотири з п’яти партій, окрім правопопулістської Австрійської партії свободи (FPÖ), демонструють беззастережну підтримку України в гуманітарній сфері.

Він вказав на те, що Австрія зараз надає Україні гуманітарну допомогу за різними напрямками, зокрема, підтримуючи рятувальні служби та пожежні команди. Також важливим напрямком, який потребує посилення, є прийняття на лікування та реабілітацію українців, постраждалих внаслідок війни.

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Соботка також зазначив, що завдяки конструктивному утриманню нейтральної Австрії Євросоюз може надавати Україні підтримку у військовій сфері.

Окремо очільник австрійського парламенту наголосив на підтримці Австрією Формули миру Президента України.

"Для нас немає жодних сумнівів, що територіальна цілісність України є найважливішою метою", - заявив він.

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КОАЛІЦІЇ В ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ

Нагадаємо, союзники України вже створили кілька коаліцій, зосереджених на розбудові її Військово-повітряних сил та інформаційно-технологічних можливостей. Зокрема, це танкова коаліція, коаліція з постачання бронетранспортерів, коаліція з розмінування, об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, коаліція з протиповітряної оборони, IT-коаліція, а також коаліція дронів. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України.