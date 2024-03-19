Австрія готова очолити гуманітарну коаліцію для України
Президент Національної ради Австрії Вольфганг Соботка заявив про готовність його країни очолити міжнародну коаліцію з надання гуманітарної допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ про це очільник австрійського парламенту заявив в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу на полях Конференції спікерів Стратегії ЄС щодо Дунайського регіону.
"Ми чітко заявили, що хочемо зосередитися на гуманітарній допомозі. Ми із задоволенням візьмемо тут на себе лідерство", - зазначив Соботка.
Як додав Соботка, у самій Національній раді чотири з п’яти партій, окрім правопопулістської Австрійської партії свободи (FPÖ), демонструють беззастережну підтримку України в гуманітарній сфері.
Він вказав на те, що Австрія зараз надає Україні гуманітарну допомогу за різними напрямками, зокрема, підтримуючи рятувальні служби та пожежні команди. Також важливим напрямком, який потребує посилення, є прийняття на лікування та реабілітацію українців, постраждалих внаслідок війни.
Соботка також зазначив, що завдяки конструктивному утриманню нейтральної Австрії Євросоюз може надавати Україні підтримку у військовій сфері.
Окремо очільник австрійського парламенту наголосив на підтримці Австрією Формули миру Президента України.
"Для нас немає жодних сумнівів, що територіальна цілісність України є найважливішою метою", - заявив він.
КОАЛІЦІЇ В ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ
Нагадаємо, союзники України вже створили кілька коаліцій, зосереджених на розбудові її Військово-повітряних сил та інформаційно-технологічних можливостей. Зокрема, це танкова коаліція, коаліція з постачання бронетранспортерів, коаліція з розмінування, об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, коаліція з протиповітряної оборони, IT-коаліція, а також коаліція дронів. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України.
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Протягом майже 150 років, аж до 1918 року, коли Австро-Угорська імперія розпалася, Австрія керувала частиною ******** Західної України, іноді навіть на сході аж до Тернопільської та Чернівецької областей.
Найбільше місто регіону - Львів - виріс як комерційний, адміністративний та культурний центр.
Австрійська імперія несла освіту в самі далекі куточкі імперії. Діти із українських сіл галличіни вчились у віденському универі.
Але вже хоч щось робіть!