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Новини
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Австрія готова очолити гуманітарну коаліцію для України

австрія

Президент Національної ради Австрії Вольфганг Соботка заявив про готовність його країни очолити міжнародну коаліцію з надання гуманітарної допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це очільник австрійського парламенту заявив в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу на полях Конференції спікерів Стратегії ЄС щодо Дунайського регіону.

"Ми чітко заявили, що хочемо зосередитися на гуманітарній допомозі. Ми із задоволенням візьмемо тут на себе лідерство", -  зазначив Соботка.

Як додав Соботка, у самій Національній раді чотири з п’яти партій, окрім правопопулістської Австрійської партії свободи (FPÖ), демонструють беззастережну підтримку України в гуманітарній сфері.

Він вказав на те, що Австрія зараз надає Україні гуманітарну допомогу за різними напрямками, зокрема, підтримуючи рятувальні служби та пожежні команди. Також важливим напрямком, який потребує посилення, є прийняття на лікування та реабілітацію українців, постраждалих внаслідок війни.

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Соботка також зазначив, що завдяки конструктивному утриманню нейтральної Австрії Євросоюз може надавати Україні підтримку у військовій сфері.

Окремо очільник австрійського парламенту наголосив на підтримці Австрією Формули миру Президента України.

"Для нас немає жодних сумнівів, що територіальна цілісність України є найважливішою метою", - заявив він.

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КОАЛІЦІЇ В ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ

Нагадаємо, союзники України вже створили кілька коаліцій, зосереджених на розбудові її Військово-повітряних сил та інформаційно-технологічних можливостей. Зокрема, це танкова коаліція, коаліція з постачання бронетранспортерів, коаліція з розмінування, об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, коаліція з протиповітряної оборони, IT-коаліція, а також коаліція дронів. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України.

Автор: 

Австрія (975) коаліція (407) гуманітарна допомога (1004)


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Топ коментарі
+4
Хочете - очолюйте; хочете - рядовими.

Але вже хоч щось робіть!
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19.03.2024 22:43 Відповісти
+4
эти готовы участвовать в любой имитации бурной деятельности, лишь бы ее Райффайзен и далее стриг купоны в Рашке
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19.03.2024 22:56 Відповісти
+2
Переговори між Росією, Пруссією та Австрією про перший поділ Польщі привели в 1772 р. до того, що Австрія отримала частину Галичини.

Протягом майже 150 років, аж до 1918 року, коли Австро-Угорська імперія розпалася, Австрія керувала частиною ******** Західної України, іноді навіть на сході аж до Тернопільської та Чернівецької областей.

Найбільше місто регіону - Львів - виріс як комерційний, адміністративний та культурний центр.
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19.03.2024 22:36 Відповісти
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Переговори між Росією, Пруссією та Австрією про перший поділ Польщі привели в 1772 р. до того, що Австрія отримала частину Галичини.

Протягом майже 150 років, аж до 1918 року, коли Австро-Угорська імперія розпалася, Австрія керувала частиною ******** Західної України, іноді навіть на сході аж до Тернопільської та Чернівецької областей.

Найбільше місто регіону - Львів - виріс як комерційний, адміністративний та культурний центр.
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19.03.2024 22:36 Відповісти
Австрія забудувала гарно центри міст Львів Будапешт Брно та інших.

Австрійська імперія несла освіту в самі далекі куточкі імперії. Діти із українських сіл галличіни вчились у віденському универі.
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19.03.2024 23:00 Відповісти
Коаліція...звучить , звичайно. Поки що, всупереч усьому.
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19.03.2024 22:38 Відповісти
Хочете - очолюйте; хочете - рядовими.

Але вже хоч щось робіть!
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19.03.2024 22:43 Відповісти
так вони як раз забили місце говоруна : щоб говорити без дій
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19.03.2024 23:01 Відповісти
Хочуть болтати
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19.03.2024 23:01 Відповісти
эти готовы участвовать в любой имитации бурной деятельности, лишь бы ее Райффайзен и далее стриг купоны в Рашке
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19.03.2024 22:56 Відповісти
Очікуємо реальних кроків , будь ласка, слова вже набридли.
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19.03.2024 22:58 Відповісти
Мабуть, фірташ, хоче амністію заробити від США?….
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19.03.2024 23:13 Відповісти
Фірташ отримає амністію коли розкаже, де кощей сховав свої яйця.
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19.03.2024 23:29 Відповісти
Так Австрія вже очолює одну "гуманітарну коаліцію" по вбивству українців,один тільки Райффайзен банк профінансував своїми податками в рф,сплативши майже 1,5 млрд. євро за 2 роки війни, закупку "гуманітарочки" у вигляді 7772 Шахедів,саме стільки іранських терористичних дронів можна купити за податки австрійського банку.
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19.03.2024 23:47 Відповісти
А стільки дронів можна було купити українцям лише на крадених резніковим яйцях? Чи це знову дядько за океаном винен?
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19.03.2024 23:56 Відповісти
а шо Резніков подадки з яєць в рф сплачував,за які потім купуються іранські Шахеди,чи вкрадені кошти перераховував на рахунки нацбанку росії?як кажуть на Галичині:причому тут поліція,якщо козу грім вбив?
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20.03.2024 00:06 Відповісти
Відень(столиця Австріі) дуже красиве місто.Ще в ньому проживають такі цікаві персонажі,як Фірташ,Льовочкін.
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20.03.2024 05:15 Відповісти
 
 