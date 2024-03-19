Австрия готова возглавить гуманитарную коалицию для Украины

Президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка заявил о готовности его страны возглавить международную коалицию по оказанию гуманитарной помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава австрийского парламента заявил в эксклюзивном комментарии корреспонденту Укринформа на полях Конференции спикеров Стратегии ЕС по Дунайскому региону.

"Мы четко заявили, что хотим сосредоточиться на гуманитарной помощи. Мы с удовольствием возьмем здесь на себя лидерство", - отметил Соботка.

Как добавил Соботко, в самом Национальном совете четыре из пяти партий, кроме правопопулистской Австрийской партии свободы (FPÖ), демонстрируют безоговорочную поддержку Украины в гуманитарной сфере.

Он отметил, что Австрия сейчас оказывает Украине гуманитарную помощь по разным направлениям, в частности, поддерживая спасательные службы и пожарные команды. Также важным направлением, требующим усиления, является принятие на лечение и реабилитацию украинцев, пострадавших в результате войны.

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Соботка также отметил, что благодаря конструктивному воздержанию нейтральной Австрии Евросоюз может оказывать Украине поддержку в военной сфере.

Отдельно глава австрийского парламента отметил поддержку Австрией Формулы мира президента Украины.

"Для нас нет никаких сомнений, что территориальная целостность Украины является важнейшей целью", – заявил он.

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КОАЛИЦИИ В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ

Напомним, союзники Украины уже создали несколько коалиций, сосредоточенных на развитии ее Военно-воздушных сил и информационно-технологических возможностей. В частности, это танковая коалиция, коалиция по поставкам бронетранспортеров, коалиция по разминированию, объединение по передаче самолетов F-16, которое возглавит США, коалиция по противовоздушной обороне, IT-коалиция, а также коалиция дронов. Канцлер Германии Олаф Шольц также анонсировал создание коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины.