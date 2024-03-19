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Австрия готова возглавить гуманитарную коалицию для Украины

австрія

Президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка заявил о готовности его страны возглавить международную коалицию по оказанию гуманитарной помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава австрийского парламента заявил в эксклюзивном комментарии корреспонденту Укринформа на полях Конференции спикеров Стратегии ЕС по Дунайскому региону.

"Мы четко заявили, что хотим сосредоточиться на гуманитарной помощи. Мы с удовольствием возьмем здесь на себя лидерство", - отметил Соботка.

Как добавил Соботко, в самом Национальном совете четыре из пяти партий, кроме правопопулистской Австрийской партии свободы (FPÖ), демонстрируют безоговорочную поддержку Украины в гуманитарной сфере.

Он отметил, что Австрия сейчас оказывает Украине гуманитарную помощь по разным направлениям, в частности, поддерживая спасательные службы и пожарные команды. Также важным направлением, требующим усиления, является принятие на лечение и реабилитацию украинцев, пострадавших в результате войны.

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Соботка также отметил, что благодаря конструктивному воздержанию нейтральной Австрии Евросоюз может оказывать Украине поддержку в военной сфере.

Отдельно глава австрийского парламента отметил поддержку Австрией Формулы мира президента Украины.

"Для нас нет никаких сомнений, что территориальная целостность Украины является важнейшей целью", – заявил он.

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КОАЛИЦИИ В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ

Напомним, союзники Украины уже создали несколько коалиций, сосредоточенных на развитии ее Военно-воздушных сил и информационно-технологических возможностей. В частности, это танковая коалиция, коалиция по поставкам бронетранспортеров, коалиция по разминированию, объединение по передаче самолетов F-16, которое возглавит США, коалиция по противовоздушной обороне, IT-коалиция, а также коалиция дронов. Канцлер Германии Олаф Шольц также анонсировал создание коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины.

Автор: 

Австрия (821) коалиция (3836) гуманитарная помощь (1267)


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Топ комментарии
+4
Хочете - очолюйте; хочете - рядовими.

Але вже хоч щось робіть!
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19.03.2024 22:43 Ответить
+4
эти готовы участвовать в любой имитации бурной деятельности, лишь бы ее Райффайзен и далее стриг купоны в Рашке
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19.03.2024 22:56 Ответить
+2
Переговори між Росією, Пруссією та Австрією про перший поділ Польщі привели в 1772 р. до того, що Австрія отримала частину Галичини.

Протягом майже 150 років, аж до 1918 року, коли Австро-Угорська імперія розпалася, Австрія керувала частиною ******** Західної України, іноді навіть на сході аж до Тернопільської та Чернівецької областей.

Найбільше місто регіону - Львів - виріс як комерційний, адміністративний та культурний центр.
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19.03.2024 22:36 Ответить
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Переговори між Росією, Пруссією та Австрією про перший поділ Польщі привели в 1772 р. до того, що Австрія отримала частину Галичини.

Протягом майже 150 років, аж до 1918 року, коли Австро-Угорська імперія розпалася, Австрія керувала частиною ******** Західної України, іноді навіть на сході аж до Тернопільської та Чернівецької областей.

Найбільше місто регіону - Львів - виріс як комерційний, адміністративний та культурний центр.
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19.03.2024 22:36 Ответить
Австрія забудувала гарно центри міст Львів Будапешт Брно та інших.

Австрійська імперія несла освіту в самі далекі куточкі імперії. Діти із українських сіл галличіни вчились у віденському универі.
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19.03.2024 23:00 Ответить
Коаліція...звучить , звичайно. Поки що, всупереч усьому.
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19.03.2024 22:38 Ответить
Хочете - очолюйте; хочете - рядовими.

Але вже хоч щось робіть!
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19.03.2024 22:43 Ответить
так вони як раз забили місце говоруна : щоб говорити без дій
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19.03.2024 23:01 Ответить
Хочуть болтати
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19.03.2024 23:01 Ответить
эти готовы участвовать в любой имитации бурной деятельности, лишь бы ее Райффайзен и далее стриг купоны в Рашке
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19.03.2024 22:56 Ответить
Очікуємо реальних кроків , будь ласка, слова вже набридли.
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19.03.2024 22:58 Ответить
Мабуть, фірташ, хоче амністію заробити від США?….
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19.03.2024 23:13 Ответить
Фірташ отримає амністію коли розкаже, де кощей сховав свої яйця.
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19.03.2024 23:29 Ответить
Так Австрія вже очолює одну "гуманітарну коаліцію" по вбивству українців,один тільки Райффайзен банк профінансував своїми податками в рф,сплативши майже 1,5 млрд. євро за 2 роки війни, закупку "гуманітарочки" у вигляді 7772 Шахедів,саме стільки іранських терористичних дронів можна купити за податки австрійського банку.
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19.03.2024 23:47 Ответить
А стільки дронів можна було купити українцям лише на крадених резніковим яйцях? Чи це знову дядько за океаном винен?
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19.03.2024 23:56 Ответить
а шо Резніков подадки з яєць в рф сплачував,за які потім купуються іранські Шахеди,чи вкрадені кошти перераховував на рахунки нацбанку росії?як кажуть на Галичині:причому тут поліція,якщо козу грім вбив?
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20.03.2024 00:06 Ответить
Відень(столиця Австріі) дуже красиве місто.Ще в ньому проживають такі цікаві персонажі,як Фірташ,Льовочкін.
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20.03.2024 05:15 Ответить
 
 