Австрия не будет посылать своих военных в Украину, - глава МИД Шалленберг

Австрия считает недопустимым отправку своих военных в Украину из-за нейтралитета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF

Он подчеркнул, что Вена придерживается той же позиции и по поставке военной помощи Киеву. При этом у НАТО консенсуса по этой проблеме нет, добавил он.

"Считаю такие обсуждения ненужными. Очевидно, что Австрия говорит нет. Мы будем придерживаться нейтралитета. Никакого отправления военных, никаких поставок военного материала, оружия и боеприпасов для Украины", – сказал Шалленберг.

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Заявление Макрона о западных войсках в Украине

Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что во Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не разрешить России победить.