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Австрия не будет посылать своих военных в Украину, - глава МИД Шалленберг

армія,австрія

Австрия считает недопустимым отправку своих военных в Украину из-за нейтралитета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF

Он подчеркнул, что Вена придерживается той же позиции и по поставке военной помощи Киеву. При этом у НАТО консенсуса по этой проблеме нет, добавил он.

"Считаю такие обсуждения ненужными. Очевидно, что Австрия говорит нет. Мы будем придерживаться нейтралитета. Никакого отправления военных, никаких поставок военного материала, оружия и боеприпасов для Украины", – сказал Шалленберг.

Читайте также: Макрон в Берлине относительно войск в Украине: "Мы не будем инициировать ни одной эскалации"

Заявление Макрона о западных войсках в Украине

Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что во Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не разрешить России победить.

Автор: 

Австрия (821) Макрон Эмманюэль (1361) Шалленберг Александр (45)


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Топ комментарии
+10
А там ще є ... війська. Чи залишки з Першої світової у шортах ще вважають себе вояками ?
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18.03.2024 12:02 Ответить
+4
Хоч до себе їх надійшліть! Забули як пів Відня під рашкою було??!!
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18.03.2024 12:05 Ответить
+4
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18.03.2024 12:26 Ответить
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А там ще є ... війська. Чи залишки з Першої світової у шортах ще вважають себе вояками ?
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18.03.2024 12:02 Ответить
Там голубі шорти-
Зараз-
Війська особливого призначення-
Особлива когорта...
Визивають ворога на побачення...
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18.03.2024 12:29 Ответить
кацапський лозунг "гей-європа" - це каСапський спосіб очорнити Європу. Якщо вам це подобається, то ви - ворог України. Європа у сексистському плані не гірше кацапії (а можливо й чистіша). Взагалі то, голубих шортів не буває (крім кацапських, звісно). Бувають БЛАКИТНІ шорти.
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18.03.2024 13:14 Ответить
Треба вловити
Нотки сарказму...

Висновки робити-
Після осмислення сказанного...
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18.03.2024 13:35 Ответить
Боягузи
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18.03.2024 12:04 Ответить
Хоч до себе їх надійшліть! Забули як пів Відня під рашкою було??!!
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18.03.2024 12:05 Ответить
Наче, вони там є
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18.03.2024 12:10 Ответить
Австрія нейтральна, вона не член НАТО - з якого будуна вона мала присилати війська і набуя робити подібні заяви? Антарктида теж не пришле війська, зробіть і про це новину...
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18.03.2024 12:10 Ответить
з антарктидою, все норм. у нас там станція, є!
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18.03.2024 12:12 Ответить
Збройні сили Австрії, або австрійський Бундесгерhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%97#cite_note-6 [6] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Österreichs Bundesheer) - збройні сили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Республіки Австрія , призначені для захисту свободи, незалежності та територіальної цілісності країни. Складаються з сухопутних і повітряних військ.

Активні службовці 53 000 (2014)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%97#cite_note-2 [2]
Резерв 27.000 (2013)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%97#cite_note-3 [3]
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18.03.2024 12:10 Ответить
А нам не потрібно ...

16 березня 2024.

Зеленський поговорив із Сирським: Відчувається, що ЗСУ стають міцнішими.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/16/7446804/


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18.03.2024 12:11 Ответить
шапіто буде раде такій новині
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18.03.2024 12:14 Ответить
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18.03.2024 12:26 Ответить
А ми так чекали
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18.03.2024 12:27 Ответить
Дві каліки, ото вся австрійська армія, нашо вони нам потрібні, ще й сциклив напевно.
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18.03.2024 12:56 Ответить
Вони як узнають про усі узеленськи хіменакури, то усі випадуть в нейтралітет !
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18.03.2024 13:18 Ответить
вже обісрались
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18.03.2024 17:06 Ответить
 
 