Австрія не надсилатиме своїх військових до України, - глава МЗС Шалленберг

Австрія вважає неприпустимим відправлення своїх військових до України через нейтралітет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава австрійського МЗС Александер Шалленберг в інтерв'ю телеканалу ORF

Він наголосив. що Відень дотримується тієї ж позиції і щодо постачання військової допомоги Києву. При цьому в НАТО консенсусу щодо цієї проблеми немає, додав він.

"Вважаю такі обговорення непотрібними. Очевидно, що Австрія каже ні. Ми дотримуватимемося нейтралітету. Жодного відправлення військових, жодних поставок військового матеріалу, зброї та боєприпасів для України", – сказав Шалленберг.

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Заява Макрона про західні війська в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.