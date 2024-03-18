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Новини
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Австрія не надсилатиме своїх військових до України, - глава МЗС Шалленберг

армія,австрія

Австрія вважає неприпустимим відправлення своїх військових до України через нейтралітет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава австрійського МЗС Александер Шалленберг в інтерв'ю телеканалу ORF

Він наголосив. що  Відень дотримується тієї ж позиції і щодо постачання військової допомоги Києву. При цьому в НАТО консенсусу щодо цієї проблеми немає, додав він.

"Вважаю такі обговорення непотрібними. Очевидно, що Австрія каже ні. Ми дотримуватимемося нейтралітету. Жодного відправлення військових, жодних поставок військового матеріалу, зброї та боєприпасів для України", – сказав Шалленберг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни ЄС на цей момент не здатні домовитися про спільну позицію щодо західних військ в Україні, - Ландсбергіс

Заява Макрона про західні війська в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

Автор: 

Австрія (974) Макрон Емманюель (1515) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+10
А там ще є ... війська. Чи залишки з Першої світової у шортах ще вважають себе вояками ?
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18.03.2024 12:02 Відповісти
+4
Хоч до себе їх надійшліть! Забули як пів Відня під рашкою було??!!
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18.03.2024 12:05 Відповісти
+4
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18.03.2024 12:26 Відповісти
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А там ще є ... війська. Чи залишки з Першої світової у шортах ще вважають себе вояками ?
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18.03.2024 12:02 Відповісти
Там голубі шорти-
Зараз-
Війська особливого призначення-
Особлива когорта...
Визивають ворога на побачення...
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18.03.2024 12:29 Відповісти
кацапський лозунг "гей-європа" - це каСапський спосіб очорнити Європу. Якщо вам це подобається, то ви - ворог України. Європа у сексистському плані не гірше кацапії (а можливо й чистіша). Взагалі то, голубих шортів не буває (крім кацапських, звісно). Бувають БЛАКИТНІ шорти.
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18.03.2024 13:14 Відповісти
Треба вловити
Нотки сарказму...

Висновки робити-
Після осмислення сказанного...
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18.03.2024 13:35 Відповісти
Боягузи
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18.03.2024 12:04 Відповісти
Хоч до себе їх надійшліть! Забули як пів Відня під рашкою було??!!
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18.03.2024 12:05 Відповісти
Наче, вони там є
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18.03.2024 12:10 Відповісти
Австрія нейтральна, вона не член НАТО - з якого будуна вона мала присилати війська і набуя робити подібні заяви? Антарктида теж не пришле війська, зробіть і про це новину...
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18.03.2024 12:10 Відповісти
з антарктидою, все норм. у нас там станція, є!
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18.03.2024 12:12 Відповісти
Збройні сили Австрії, або австрійський Бундесгерhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%97#cite_note-6 [6] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Österreichs Bundesheer) - збройні сили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Республіки Австрія , призначені для захисту свободи, незалежності та територіальної цілісності країни. Складаються з сухопутних і повітряних військ.

Активні службовці 53 000 (2014)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%97#cite_note-2 [2]
Резерв 27.000 (2013)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%97#cite_note-3 [3]
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18.03.2024 12:10 Відповісти
А нам не потрібно ...

16 березня 2024.

Зеленський поговорив із Сирським: Відчувається, що ЗСУ стають міцнішими.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/16/7446804/


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18.03.2024 12:11 Відповісти
шапіто буде раде такій новині
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18.03.2024 12:14 Відповісти
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18.03.2024 12:26 Відповісти
А ми так чекали
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18.03.2024 12:27 Відповісти
Дві каліки, ото вся австрійська армія, нашо вони нам потрібні, ще й сциклив напевно.
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18.03.2024 12:56 Відповісти
Вони як узнають про усі узеленськи хіменакури, то усі випадуть в нейтралітет !
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18.03.2024 13:18 Відповісти
вже обісрались
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18.03.2024 17:06 Відповісти
 
 