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Новини
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Польща та Німеччина запустять коаліцію бронетехніки на підтримку України

пісторіус,косиняк-камиш

26 березня Польща та Німеччина запустять коаліцію бронетанкових сил і засобів для України.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, інформує Цензор.НЕТ.

"Це одна з найважливіших коаліцій, які були створені, ми є двома провідними країнами цього проєкту, до нього долучилися інші партнери, такі як Велика Британія, Швеція та Італія", - сказав він.

За словами Пісторіуса, коаліція бронетехніки є "особливо важливою в той час, коли Росія щодня намагається розділити Захід і підірвати нашу згуртованість".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина і Польща збільшать виробництво снарядів для допомоги Україні, – Пісторіус

Пісторіус закликав союзників посилити українські наступальні та оборонні можливості у вигляді снарядів та іншого озброєння.

Міністр оборони Німеччини зазначив, що розраховує на впевнену і дружню співпрацю та наголосив, що Німеччина бачить Польщу як надзвичайно важливого партнера та друга.

Він додав, що країни мають багато двосторонніх проєктів та планують продовжувати співпрацю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц оголосив про створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України

Автор: 

Німеччина (7481) коаліція (407) Польща (8628) Пісторіус Борис (278) Косіняк-Камиш Владислав (50)


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Топ коментарі
+14
Запустять, нададуть, підтримають, винесуть на голосування, налагодять випуск, закликають та т.і. Я вже це все за*бало...
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19.03.2024 11:26 Відповісти
+5
Та йдіть ви в сраку зі своїми коаліціями по перегону повітря.
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19.03.2024 11:27 Відповісти
+5
Коли вже скажуть як просив Залужнии - ось вам украінці 500 танків 300 літаків Ф-16
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19.03.2024 11:32 Відповісти
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Запустять, нададуть, підтримають, винесуть на голосування, налагодять випуск, закликають та т.і. Я вже це все за*бало...
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19.03.2024 11:26 Відповісти
Їх самих це мабуть вже з..ало але ж сцикливая інерція працює.
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19.03.2024 11:47 Відповісти
Та йдіть ви в сраку зі своїми коаліціями по перегону повітря.
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19.03.2024 11:27 Відповісти
А потім фермери все заблокують на кордоні. І усьо
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19.03.2024 11:31 Відповісти
Коли вже скажуть як просив Залужнии - ось вам украінці 500 танків 300 літаків Ф-16
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19.03.2024 11:32 Відповісти
Тепер вже пізно.
Змінився характер війни.... і озброєння
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19.03.2024 12:14 Відповісти
Не стільки пізно, скільки вже недостаньо.
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19.03.2024 12:31 Відповісти
Польща знатний помагальщик. Ага...
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19.03.2024 11:34 Відповісти
Ага, більше 250 лише одних танків, не рахуючи іншої бронетехніки (САУ Краб, бронеавтомобілі та ін.

Українці пам'ятають допомогу поляків!
Щиро дякуємо!
"За нашу і вашу свободу !"
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19.03.2024 12:11 Відповісти
Так поляки в найнебещпечніший момент істини- прийгли на допомогу. Дякуємо друщі. Друзі в цей вирішальний момент- існування Украхни як держави- нам найшвидше і найбільше допомогли. А вже коли держава збереглася то вже таке. Ми були нап порозі смерті -як держави
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19.03.2024 12:15 Відповісти
+💯!
За два роки треба було не марафонити, а робити власний ВПК, тим більше, що іноземних бажаючих робити або мати військові заводи вистачає
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19.03.2024 12:20 Відповісти
коаліцій вже вагон та причеп... техніка та розхідні - де?...
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19.03.2024 11:40 Відповісти
До 2030 року?
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19.03.2024 11:44 Відповісти
Можливо на початку це видається бюрократичною імітацією бурхливої діяльності, але не будемо спішити з песимізмом.
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19.03.2024 12:00 Відповісти
Так вже ж третій рік війни. Скільки ще можна починати?
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19.03.2024 12:07 Відповісти
Польща вже дала близько 300 т72 Україні.
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19.03.2024 12:10 Відповісти
Не просто дала, а отримала взамін радянського брухту нову техніку від США. Це велика різниця. Питання в тому, навіщо тепер створювати якісь коаліції? Щоб, реально нічого не робивши, створити ілюзію бурхливої діяльності? Чому Пупс безперервно відправляє ешелони техніки та *********** для рашки без всіляких коаліцій?
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19.03.2024 12:31 Відповісти
Дайте щось поновіше радянської зброї , будь ласка.
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19.03.2024 12:02 Відповісти
Танки стали динозаврами на полі бою - нагально потрібен КАЗ
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19.03.2024 12:16 Відповісти
Польша не надійна країна.
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19.03.2024 12:17 Відповісти
Рішуче. Потужно.
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19.03.2024 12:20 Відповісти
А що там із 100 леопард 1А5? Чи знову пообіцяв.
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19.03.2024 12:32 Відповісти
 
 