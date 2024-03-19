Польща та Німеччина запустять коаліцію бронетехніки на підтримку України
26 березня Польща та Німеччина запустять коаліцію бронетанкових сил і засобів для України.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, інформує Цензор.НЕТ.
"Це одна з найважливіших коаліцій, які були створені, ми є двома провідними країнами цього проєкту, до нього долучилися інші партнери, такі як Велика Британія, Швеція та Італія", - сказав він.
За словами Пісторіуса, коаліція бронетехніки є "особливо важливою в той час, коли Росія щодня намагається розділити Захід і підірвати нашу згуртованість".
Пісторіус закликав союзників посилити українські наступальні та оборонні можливості у вигляді снарядів та іншого озброєння.
Міністр оборони Німеччини зазначив, що розраховує на впевнену і дружню співпрацю та наголосив, що Німеччина бачить Польщу як надзвичайно важливого партнера та друга.
Він додав, що країни мають багато двосторонніх проєктів та планують продовжувати співпрацю.
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Змінився характер війни.... і озброєння
Українці пам'ятають допомогу поляків!
Щиро дякуємо!
"За нашу і вашу свободу !"
За два роки треба було не марафонити, а робити власний ВПК, тим більше, що іноземних бажаючих робити або мати військові заводи вистачає