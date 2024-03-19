Польща та Німеччина запустять коаліцію бронетехніки на підтримку України

26 березня Польща та Німеччина запустять коаліцію бронетанкових сил і засобів для України.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, інформує Цензор.НЕТ.

"Це одна з найважливіших коаліцій, які були створені, ми є двома провідними країнами цього проєкту, до нього долучилися інші партнери, такі як Велика Британія, Швеція та Італія", - сказав він.

За словами Пісторіуса, коаліція бронетехніки є "особливо важливою в той час, коли Росія щодня намагається розділити Захід і підірвати нашу згуртованість".

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Пісторіус закликав союзників посилити українські наступальні та оборонні можливості у вигляді снарядів та іншого озброєння.

Міністр оборони Німеччини зазначив, що розраховує на впевнену і дружню співпрацю та наголосив, що Німеччина бачить Польщу як надзвичайно важливого партнера та друга.

Він додав, що країни мають багато двосторонніх проєктів та планують продовжувати співпрацю.

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