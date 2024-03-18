Німеччина і Польща збільшать виробництво снарядів для допомоги Україні, – Пісторіус

Німеччина і Польща планують розпочати спільну роботу над збільшенням виробництва боєприпасів для постачання Україні.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, під час зустрічі з польським колегою Владиславом Косиняк-Камишем він домовився про збільшення виробництва боєприпасів для України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Пісторіус наголосив, що "підтримка української армії у війні проти росіян полягає не лише у постачанні боєприпасів, які "можна десь знайти". Міністр наголосив, що "потрібно нарощувати виробництво у Німеччині, Польщі та інших країнах".

Пісторіус зазначив, що "Берлін і Варшава працюватимуть над цим з промисловістю обох країн".

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