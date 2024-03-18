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Новини Допомога Україні
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Німеччина і Польща збільшать виробництво снарядів для допомоги Україні, – Пісторіус

пісторіус

Німеччина і Польща планують розпочати спільну роботу над збільшенням виробництва боєприпасів для постачання Україні.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, під час зустрічі з польським колегою Владиславом Косиняк-Камишем він домовився про збільшення виробництва боєприпасів для України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Пісторіус наголосив, що "підтримка української армії у війні проти росіян полягає не лише у постачанні боєприпасів, які "можна десь знайти". Міністр наголосив, що "потрібно нарощувати виробництво у Німеччині, Польщі та інших країнах".

Пісторіус зазначив, що "Берлін і Варшава працюватимуть над цим з промисловістю обох країн".

Також читайте: Перші снаряди заводу Rheinmetall в Україні можуть зійти з конвеєра вже за 15 місяців, - голова правління Папперґер

Автор: 

боєприпаси (2295) Німеччина (7479) Польща (8625) Пісторіус Борис (277)


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Топ коментарі
+12
Питання дня: чому Чехія знайшла для України 1.8 млн снарядів, а зеленський та його шобла - ні?
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18.03.2024 19:42 Відповісти
+7
Коли зелених загратують!
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18.03.2024 20:18 Відповісти
+6
вони і не повинні нічого робити для України. Ти така сама нахаба, як і зелена шобла.
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18.03.2024 19:43 Відповісти
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Дзенькую, Данке шоу
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18.03.2024 19:33 Відповісти
тобі німецьку тімашенчиха викладала?
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18.03.2024 20:09 Відповісти
Ви публікуйте німецькою, а я відповім, Sasha
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18.03.2024 23:24 Відповісти
німець з поляком набої подавай !
український повстанче, в бою не відступай !
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18.03.2024 21:09 Відповісти
Німеччина і Польща планують розпочати спільну роботу над збільшенням виробництва *********** для постачання Україні.

На третьому році війни навіть розпочинати якось е-е-е... дивно. А тут лише планують розпочати.
Піззєц! Спасибі.
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18.03.2024 19:35 Відповісти
вони і не повинні нічого робити для України. Ти така сама нахаба, як і зелена шобла.
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18.03.2024 19:43 Відповісти
Не то що Україна, так? Чомусь Європа готувалася до шашликів, а винна тепер Україна.... Що це поляки собі думають ? Нарощувати виробництво на третій рік?
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18.03.2024 19:46 Відповісти
Влада почала виділяти кошти на фортифікації тільки після відходу з Авдіївки

Влада почала реально виділяти кошти на фортифікації лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку. Про це https://nashigroshi.org/2024/03/17/top-tendery-tyzhnia-vinnychchyna-buduie-oboronni-sporudy-na-kordoni-z-moldovoiu-razom-z-ktymoshenkom-u-minoborony-z-iavylys-********-na-fortyfikatsiiu/ йдеться у розслідуванні сайту «Наші гроші»

Якщо до цього фортифікаційних замовлень за рік було зроблено на 0,64 млрд грн, то за півтора місяці після того замовлено ще на 17 млрд грн.



Фортифікаційні замовлення в структурі Міноборони почались з кінця лютого, коли міністр оборони Рустем Умєров взяв своїм радником колишнього замголови Офісу президента Кирила Тимошенка.
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18.03.2024 20:07 Відповісти
Ото торчком червоне у графіку - То підвищення виділення ГРОШЕЙ ПІД МАРОДЕРА менеджера номер 7+ 5-6 до того - ТИМОШЕНКО ПРи бувшому 10років менеджерові Ахмєтова Умєрові
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18.03.2024 20:11 Відповісти
ТОБТО - у вови вже 7 менеджерів МАРОДЕРІВ, котрим довіряє НЕКОНСТІТУЦІЙНИЙ КОЗИР за місяць до НЕКОНСТИТУЦІЙНОСТІІ САМОГО ВОВИ
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18.03.2024 20:13 Відповісти
Питання дня: чому Чехія знайшла для України 1.8 млн снарядів, а зеленський та його шобла - ні?
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18.03.2024 19:42 Відповісти
Чехи знайшли снаряди по 2000 дол. , а наш зелений Умєрка купує по 3000. дол. Штуку баксів гниди зелені кладуть собі у кишеню(в офшор Омана?)

Вибори. Негайно
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18.03.2024 19:49 Відповісти
Уже 1млн 800, не 800 т? Я шота пропустил?
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18.03.2024 19:49 Відповісти
Десь вчора бачив про 1 800 000, зараз знайшов сьогодняшню новину про 1,5 млн. Десь 300к загубилося.
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18.03.2024 20:40 Відповісти
Вартість на 33% дешевше, ніж закупає МО єрмака. По 2000, а не по 3000.

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18.03.2024 20:46 Відповісти
дерьмак шо-та хде-та закупал? Свежо придание, но верится с трудом.
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18.03.2024 21:50 Відповісти
Ти з України чи прихильник 95 кварталу?
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18.03.2024 22:00 Відповісти
Ти впевнений, що ми будемо закупляти у союзників Росії?:
Чехія придбала близько 800 тис. артилерійських снарядів у різних постачальників по всьому світу та визначила ще 700 тис., які можуть замовити за наявності додаткового фінансування.
"Офіційні особи стримані щодо того, звідки надходять снаряди, але кажуть, що серед постачальників є деякі союзники Росії" Джерело:
Читай новини уважніше і зрада відступить...
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19.03.2024 16:08 Відповісти
т.е. закупка клистронов в рф контробандным путем це була зрада. Я правильно понял? А проход катеров через Керченский пролив это была провокация войны? Правда катера тут не к месту, но логика одна - зрада.
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19.03.2024 17:03 Відповісти
Та ти взагалі - "в ту степь". Було б непагано у Московії викупати всі снаряди та гатити по ним же, але це так не працює. Почитай джерело та спробуй зрозуміти...
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19.03.2024 19:14 Відповісти
Тоді по іншому, від зворотнього: якщо би шобла старанно працювала і шукала снаряди, то чехи не знайшли би 1,5 ляма снарядів, бо їх би викупила шобла.
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19.03.2024 21:05 Відповісти
Почитай джерело та спробуй зрозуміти... Перша спроба невдала.
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20.03.2024 11:45 Відповісти
похоже буквы не помогают. попробую с цветными картинками с "джерела"

1. 800т. чехи нашли - купили. Нашли еще 700т. денег пока нет.
2. 800+700 = 1500т. (полтора миллиона) Чехи нашли полтора миллиона снарядов.
3. Почему чехи искали и нашли 1 500 000 снарядов, а зеленски и его шобла не нашли?


Надеюсь не сложно?
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20.03.2024 14:14 Відповісти
А це ти чому ігноруєш? Це взагалі основне: "Офіційні особи стримані щодо того, звідки надходять снаряди, але кажуть, що серед постачальників є деякі союзники Росії. Водночас такі звернення США та західноєвропейських країн до потенційних постачальників в Африці, Азії та Латинській Америці відхиляли."
Чи ти читаєш статті тільки до середини?
Знайшли б, але їх Україні не продають... То ти викрадати, чи захоплювати пропонуєш?
А ще ЄС мільон снарядів обіцяв до весни - обіцянку не виконав, то зараз Чехія якраз за ЄС відпрацьовує. Можеш щось гнати на шоблу, але не в цьому питанні.
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20.03.2024 15:24 Відповісти
Офіційні особи стримані щодо того, звідки надходять снаряди, але кажуть, що серед постачальників є деякі союзники Росії. Водночас такі звернення США та західноєвропейських країн до потенційних постачальників в Африці, Азії та Латинській Америці відхиляли.
==============
И тут чехи проявив суперспособноси, большие чем у США и западноевропейских стран, в переговорах о попокупке снарядов у союзников россии, еще не оплатив и не купив снаряды, проявили тупость и растрезвонили про нелояльность союзников рыфы к рыфы... вон оно чё... А Украина западноевропейская страна? Шобле тоже отказали?
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20.03.2024 16:47 Відповісти
Як розповідав один знавець- ці закупівлі були на особистих контактах президента Чехії ще з часів соцтабору.
І чого це ти дивуєшся, що союзники Московіїї не продають снаряди Україні? Хоча б не дивуєшся, що Московія нам не продає, а то вже зовсім за Алкаша конаєш.
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20.03.2024 18:23 Відповісти
І після покупки снарядів Павел вирішив здати свої контакти.
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20.03.2024 20:13 Відповісти
Оці їх публічні ,,погрози" вже підза.....ли, чесно!
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18.03.2024 19:43 Відповісти
Как там дела на заблокированной польско-немецкой трассе, alles in ordnung?
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18.03.2024 19:44 Відповісти
на 1,5 млрд обіцяних на снаряди розікрав Лієв -вже Умєров провів по ньому внутрішнє розслідування, пафосно здав СБУшнкам імені Бєні коломойьского , суди випустили в тому чфичлі й Антикорупційний - під його мародерське слово
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18.03.2024 20:21 Відповісти
Це добре хоч зараз прокинулись.. хоча може це їм сниться і вони далі сплять??
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18.03.2024 20:04 Відповісти
А Україна коли почне виготовляти снаряди?
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18.03.2024 20:06 Відповісти
Коли зелених загратують!
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18.03.2024 20:18 Відповісти
https://glavcom.ua/economics/finances/ukrajina-shchomisjatsja-vihotovljaje-desjatki-tisjach-snarjadiv-doslidzhennja-945870.html Україна щомісяця виготовляє десятки тисяч снарядів (120 та 82-мм міни, танкові 125-мм снаряди, 122-мм та 152-мм артилерійські **********).
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19.03.2024 16:14 Відповісти
А потім польські фермери заблокують ці снаряди на кордоні? Маразм і підлість...
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18.03.2024 20:11 Відповісти
Насправді Німеччина готується до війни. І стріляють часто на полігонах я так думаю. Інакше чим пояснити досить гучні вибухи серед ночі, які чути навіть у місті. Я можу відрізнити військові постріли від феєрверків.

До того ж часто видно зовсім молодих людей у формі Бундесверу і дівчат і хлопців. Люди реально йдуть в армію працювати і молоді на вигляд років до 30-35 віком.
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18.03.2024 20:25 Відповісти
Але вони не доїдуть бо польські фермери блокують кордони
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19.03.2024 01:24 Відповісти
 
 