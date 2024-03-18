Германия и Польша увеличат производство снарядов для помощи Украине, – Писториус

Германия и Польша планируют начать совместную работу по увеличению производства боеприпасов для поставок Украине.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, во время встречи с польским коллегой Владиславом Косиняк-Камышем он договорился об увеличении производства боеприпасов для Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Писториус подчеркнул, что "поддержка украинской армии в войне против россиян заключается не только в поставках боеприпасов, которые "можно где-то найти". Министр подчеркнул, что "нужно наращивать производство в Германии, Польше и других странах".

Писториус отметил, что "Берлин и Варшава будут работать над этим с промышленностью обеих стран".

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