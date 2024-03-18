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Германия и Польша увеличат производство снарядов для помощи Украине, – Писториус
Германия и Польша планируют начать совместную работу по увеличению производства боеприпасов для поставок Украине.
По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, во время встречи с польским коллегой Владиславом Косиняк-Камышем он договорился об увеличении производства боеприпасов для Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Писториус подчеркнул, что "поддержка украинской армии в войне против россиян заключается не только в поставках боеприпасов, которые "можно где-то найти". Министр подчеркнул, что "нужно наращивать производство в Германии, Польше и других странах".
Писториус отметил, что "Берлин и Варшава будут работать над этим с промышленностью обеих стран".
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український повстанче, в бою не відступай !
На третьому році війни навіть розпочинати якось е-е-е... дивно. А тут лише планують розпочати.
Піззєц!Спасибі.
Влада почала реально виділяти кошти на фортифікації лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку. Про це https://nashigroshi.org/2024/03/17/top-tendery-tyzhnia-vinnychchyna-buduie-oboronni-sporudy-na-kordoni-z-moldovoiu-razom-z-ktymoshenkom-u-minoborony-z-iavylys-********-na-fortyfikatsiiu/ йдеться у розслідуванні сайту «Наші гроші»
Якщо до цього фортифікаційних замовлень за рік було зроблено на 0,64 млрд грн, то за півтора місяці після того замовлено ще на 17 млрд грн.
Фортифікаційні замовлення в структурі Міноборони почались з кінця лютого, коли міністр оборони Рустем Умєров взяв своїм радником колишнього замголови Офісу президента Кирила Тимошенка.
Вибори. Негайно
Чехія придбала близько 800 тис. артилерійських снарядів у різних постачальників по всьому світу та визначила ще 700 тис., які можуть замовити за наявності додаткового фінансування.
"Офіційні особи стримані щодо того, звідки надходять снаряди, але кажуть, що серед постачальників є деякі союзники Росії" Джерело:
Читай новини уважніше і зрада відступить...
1. 800т. чехи нашли - купили. Нашли еще 700т. денег пока нет.
2. 800+700 = 1500т. (полтора миллиона) Чехи нашли полтора миллиона снарядов.
3. Почему чехи искали и нашли 1 500 000 снарядов, а зеленски и его шобла не нашли?
Надеюсь не сложно?
Чи ти читаєш статті тільки до середини?
Знайшли б, але їх Україні не продають... То ти викрадати, чи захоплювати пропонуєш?
А ще ЄС мільон снарядів обіцяв до весни - обіцянку не виконав, то зараз Чехія якраз за ЄС відпрацьовує. Можеш щось гнати на шоблу, але не в цьому питанні.
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И тут чехи проявив суперспособноси, большие чем у США и западноевропейских стран, в переговорах о попокупке снарядов у союзников россии, еще не оплатив и не купив снаряды, проявили тупость и растрезвонили про нелояльность союзников рыфы к рыфы... вон оно чё... А Украина западноевропейская страна? Шобле тоже отказали?
І чого це ти дивуєшся, що союзники Московіїї не продають снаряди Україні? Хоча б не дивуєшся, що Московія нам не продає, а то вже зовсім за Алкаша конаєш.
До того ж часто видно зовсім молодих людей у формі Бундесверу і дівчат і хлопців. Люди реально йдуть в армію працювати і молоді на вигляд років до 30-35 віком.