Польша и Германия запустят коалицию бронетехники в поддержку Украины
26 марта Польша и Германия запустят коалицию бронетанковых сил и средств для Украины.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече с германским коллегой Борисом Писториусом, информирует Цензор.НЕТ.
"Это одна из важнейших коалиций, которые были созданы, мы являемся двумя ведущими странами этого проекта, к нему присоединились другие партнеры, такие как Великобритания, Швеция и Италия", - сказал он.
По словам Писториуса, коалиция бронетехники "особенно важна в то время, когда Россия ежедневно пытается разделить Запад и подорвать нашу сплоченность".
Писториус призвал союзников усилить украинские наступательные и оборонные возможности посредством снарядов и другого вооружения.
Министр обороны Германии отметил, что рассчитывает на уверенное и дружественное сотрудничество и подчеркнул, что Германия видит Польшу как важнейшего партнера и друга.
Он добавил, что у стран много двусторонних проектов и планируется продолжать сотрудничество.
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Змінився характер війни.... і озброєння
Українці пам'ятають допомогу поляків!
Щиро дякуємо!
"За нашу і вашу свободу !"
За два роки треба було не марафонити, а робити власний ВПК, тим більше, що іноземних бажаючих робити або мати військові заводи вистачає