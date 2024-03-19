Польша и Германия запустят коалицию бронетехники в поддержку Украины

26 марта Польша и Германия запустят коалицию бронетанковых сил и средств для Украины.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече с германским коллегой Борисом Писториусом, информирует Цензор.НЕТ.

"Это одна из важнейших коалиций, которые были созданы, мы являемся двумя ведущими странами этого проекта, к нему присоединились другие партнеры, такие как Великобритания, Швеция и Италия", - сказал он.

По словам Писториуса, коалиция бронетехники "особенно важна в то время, когда Россия ежедневно пытается разделить Запад и подорвать нашу сплоченность".

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Писториус призвал союзников усилить украинские наступательные и оборонные возможности посредством снарядов и другого вооружения.

Министр обороны Германии отметил, что рассчитывает на уверенное и дружественное сотрудничество и подчеркнул, что Германия видит Польшу как важнейшего партнера и друга.

Он добавил, что у стран много двусторонних проектов и планируется продолжать сотрудничество.

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