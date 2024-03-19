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Польша и Германия запустят коалицию бронетехники в поддержку Украины

пісторіус,косиняк-камиш

26 марта Польша и Германия запустят коалицию бронетанковых сил и средств для Украины.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече с германским коллегой Борисом Писториусом, информирует Цензор.НЕТ.

"Это одна из важнейших коалиций, которые были созданы, мы являемся двумя ведущими странами этого проекта, к нему присоединились другие партнеры, такие как Великобритания, Швеция и Италия", - сказал он.

По словам Писториуса, коалиция бронетехники "особенно важна в то время, когда Россия ежедневно пытается разделить Запад и подорвать нашу сплоченность".

Читайте: Германия и Польша увеличат производство снарядов для помощи Украине, – Писториус

Писториус призвал союзников усилить украинские наступательные и оборонные возможности посредством снарядов и другого вооружения.

Министр обороны Германии отметил, что рассчитывает на уверенное и дружественное сотрудничество и подчеркнул, что Германия видит Польшу как важнейшего партнера и друга.

Он добавил, что у стран много двусторонних проектов и планируется продолжать сотрудничество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц объявил о создании коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины

Автор: 

Германия (7070) коалиция (3836) Польша (8510) Писториус Борис (230) Косиняк-Камыш Владислав (47)


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Топ комментарии
+14
Запустять, нададуть, підтримають, винесуть на голосування, налагодять випуск, закликають та т.і. Я вже це все за*бало...
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19.03.2024 11:26 Ответить
+5
Та йдіть ви в сраку зі своїми коаліціями по перегону повітря.
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19.03.2024 11:27 Ответить
+5
Коли вже скажуть як просив Залужнии - ось вам украінці 500 танків 300 літаків Ф-16
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19.03.2024 11:32 Ответить
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Запустять, нададуть, підтримають, винесуть на голосування, налагодять випуск, закликають та т.і. Я вже це все за*бало...
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19.03.2024 11:26 Ответить
Їх самих це мабуть вже з..ало але ж сцикливая інерція працює.
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19.03.2024 11:47 Ответить
Та йдіть ви в сраку зі своїми коаліціями по перегону повітря.
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19.03.2024 11:27 Ответить
А потім фермери все заблокують на кордоні. І усьо
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19.03.2024 11:31 Ответить
Коли вже скажуть як просив Залужнии - ось вам украінці 500 танків 300 літаків Ф-16
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19.03.2024 11:32 Ответить
Тепер вже пізно.
Змінився характер війни.... і озброєння
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19.03.2024 12:14 Ответить
Не стільки пізно, скільки вже недостаньо.
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19.03.2024 12:31 Ответить
Польща знатний помагальщик. Ага...
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19.03.2024 11:34 Ответить
Ага, більше 250 лише одних танків, не рахуючи іншої бронетехніки (САУ Краб, бронеавтомобілі та ін.

Українці пам'ятають допомогу поляків!
Щиро дякуємо!
"За нашу і вашу свободу !"
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19.03.2024 12:11 Ответить
Так поляки в найнебещпечніший момент істини- прийгли на допомогу. Дякуємо друщі. Друзі в цей вирішальний момент- існування Украхни як держави- нам найшвидше і найбільше допомогли. А вже коли держава збереглася то вже таке. Ми були нап порозі смерті -як держави
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19.03.2024 12:15 Ответить
+💯!
За два роки треба було не марафонити, а робити власний ВПК, тим більше, що іноземних бажаючих робити або мати військові заводи вистачає
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19.03.2024 12:20 Ответить
коаліцій вже вагон та причеп... техніка та розхідні - де?...
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19.03.2024 11:40 Ответить
До 2030 року?
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19.03.2024 11:44 Ответить
Можливо на початку це видається бюрократичною імітацією бурхливої діяльності, але не будемо спішити з песимізмом.
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19.03.2024 12:00 Ответить
Так вже ж третій рік війни. Скільки ще можна починати?
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19.03.2024 12:07 Ответить
Польща вже дала близько 300 т72 Україні.
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19.03.2024 12:10 Ответить
Не просто дала, а отримала взамін радянського брухту нову техніку від США. Це велика різниця. Питання в тому, навіщо тепер створювати якісь коаліції? Щоб, реально нічого не робивши, створити ілюзію бурхливої діяльності? Чому Пупс безперервно відправляє ешелони техніки та *********** для рашки без всіляких коаліцій?
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19.03.2024 12:31 Ответить
Дайте щось поновіше радянської зброї , будь ласка.
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19.03.2024 12:02 Ответить
Танки стали динозаврами на полі бою - нагально потрібен КАЗ
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19.03.2024 12:16 Ответить
Польша не надійна країна.
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19.03.2024 12:17 Ответить
Рішуче. Потужно.
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19.03.2024 12:20 Ответить
А що там із 100 леопард 1А5? Чи знову пообіцяв.
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19.03.2024 12:32 Ответить
 
 