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Німеччина передасть Україні великий пакет військової допомоги до кінця 2024 року. ПЕРЕЛІК
Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшло озброєння, яке передадуть до кінця 2024 року.
Про це йдеться на сайті уряду ФРН, передає Цензор.НЕТ.
Що буде в пакеті допомоги?
Список включає:
- дві батареї ЗРК IRIS-M;
- 4 пускові установки IRIS-T SLS;
- 10 зенітних установок Gepard;
- 12 САУ PzH 2000 та чотири Zuzana 2;
- невідома кількість САУ RCH 155;
- близько 30 танків Leopard 1A5;
- 400 броньованих військових автівок;
- логістичний транспорт (вантажівки, цистерни, всюдиходи, пікапи);
- БПЛА та антидронові системи;
- штурмові гвинтівки MK 556;
- медичні матеріали;
- польовий госпіталь.
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KosAn30 JT26
показати весь коментар15.08.2024 16:51 Відповісти Мені подобається 12
Чайка Київ
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растуди
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