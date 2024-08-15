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Новини Допомога Україні
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Німеччина передасть Україні великий пакет військової допомоги до кінця 2024 року. ПЕРЕЛІК

Нова військова допомога Україні від Німеччини

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшло озброєння, яке передадуть до кінця 2024 року.

Про це йдеться на сайті уряду ФРН, передає Цензор.НЕТ.

Що буде в пакеті допомоги?

Список включає:

  • дві батареї ЗРК IRIS-M;
  • 4 пускові установки IRIS-T SLS;
  • 10 зенітних установок Gepard;
  • 12 САУ PzH 2000 та чотири Zuzana 2;
  • невідома кількість САУ RCH 155;
  • близько 30 танків Leopard 1A5;
  • 400 броньованих військових автівок;
  • логістичний транспорт (вантажівки, цистерни, всюдиходи, пікапи);
  • БПЛА та антидронові системи;
  • штурмові гвинтівки MK 556;
  • медичні матеріали;
  • польовий госпіталь.

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Автор: 

Німеччина (7330) допомога (8308)


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норм,особено пво и саушки
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15.08.2024 16:51 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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15.08.2024 16:57 Відповісти
Нащадки нацистів минулого допомагають нищити нацистів **********.Danke *******.
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15.08.2024 17:35 Відповісти
Звісно ж, подяка німцям, але чому ''гепардів" так мало? Вони норм працюють по безпілотникам, котрі нам так дошкуляють.
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15.08.2024 17:50 Відповісти
Нам війни онлайн мало, ми ще й роздруківочку що-де-коли зробимо - ви їб@нулись? От нахєра ви це викладаєте? Я розумію, що не те, не у тій кількості, і не у той час це все буде (а може і не буде взагалі), але - н@хєра? Щоб кацапи злякались? Вони не злякаються. Щоб ми зраділи? А хто тут ще радіє?
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15.08.2024 18:57 Відповісти
 
 