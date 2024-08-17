Німеччина обмежить допомогу Україні задля економії, – ЗМІ

Німеччина не надаватиме Україні допомогу найближчим часом, адже відповідно до поточного бюджетного планування федерального уряду, наразі грошей на це немає. Утім, уже схвалена військова допомога буде поставлена.

Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung за результатами обговорень у кількох палатах федерального уряду і в парламенті, передає Інтерфакс-Україна.

"Причиною цього є заходи жорсткої економії з боку Канцелярії та Міністерства фінансів. Допомогу, яку вже було схвалено, все ще постачають, але додаткові заявки Міністерства оборони більше не повинні затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца. Міністр фінансів Крістіан Лінднер передав таке прохання в листі міністру оборони Борису Пісторіусу 5 серпня", – пише видання.

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Як повідомлялося, 16 серпня керівник Комітету оборони Бундестагу Німеччини Маркус Фабер заявив, що Німеччина може передати Україні броньовані транспортні машини Fuchs і танки Leopard-2.

"Наразі ми віддали 5% наших "Леопардів-2" і 0% наших Фухсів. Ми можемо більше – тим паче, що ми замовили 123 "Леопарди-2" і стоїмо перед рішенням щодо "Фухсів". Наша допомога має вирішальне значення в боротьбі з агресивною війною Путіна", – сказав він.

Раніше Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, який включає систему ППО Patriot, перехоплювачі, артилерійські снаряди, дрони, військово-інженерні машини та інше обладнання.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус просив виділити додаткові 4 млрд євро на військову підтримку України у другому півріччі 2024 року.

За даними міністерства, близько 7 млрд євро, виділених у поточному федеральному бюджеті на підтримку Києва, вже значною мірою використані або за ними є зобов'язання за контрактами. Тому для нових постачань озброєнння для України у другій половині 2024 року залишилося лише трохи менше 200 тис. євро. Тому Пісторіус звернувся до міністра фінансів країни Крістіана Лінднера з проханням про виділення додаткових коштів.