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Новини
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Німеччина обмежить допомогу Україні задля економії, – ЗМІ

німеччина

Німеччина не надаватиме Україні допомогу найближчим часом, адже відповідно до поточного бюджетного планування федерального уряду, наразі грошей на це немає. Утім, уже схвалена військова допомога буде поставлена.

Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung за результатами обговорень у кількох палатах федерального уряду і в парламенті, передає Інтерфакс-Україна.

"Причиною цього є заходи жорсткої економії з боку Канцелярії та Міністерства фінансів. Допомогу, яку вже було схвалено, все ще постачають, але додаткові заявки Міністерства оборони більше не повинні затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца. Міністр фінансів Крістіан Лінднер передав таке прохання в листі міністру оборони Борису Пісторіусу 5 серпня", – пише видання.

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Як повідомлялося, 16 серпня керівник Комітету оборони Бундестагу Німеччини Маркус Фабер заявив, що Німеччина може передати Україні броньовані транспортні машини Fuchs і танки Leopard-2.

"Наразі ми віддали 5% наших "Леопардів-2" і 0% наших Фухсів. Ми можемо більше – тим паче, що ми замовили 123 "Леопарди-2" і стоїмо перед рішенням щодо "Фухсів". Наша допомога має вирішальне значення в боротьбі з агресивною війною Путіна", – сказав він.

Раніше Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, який включає систему ППО Patriot, перехоплювачі, артилерійські снаряди, дрони, військово-інженерні машини та інше обладнання.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус просив виділити додаткові 4 млрд євро на військову підтримку України у другому півріччі 2024 року.

За даними міністерства, близько 7 млрд євро, виділених у поточному федеральному бюджеті на підтримку Києва, вже значною мірою використані або за ними є зобов'язання за контрактами. Тому для нових постачань озброєнння для України у другій половині 2024 року залишилося лише трохи менше 200 тис. євро. Тому Пісторіус звернувся до міністра фінансів країни Крістіана Лінднера з проханням про виділення додаткових коштів.

Автор: 

Німеччина (1881) допомога (1533)


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Топ коментарі
+14
А як же метро на Виноградар? Невже 13,8 млрд. гривень доведеться витратити на ведення військових дій, а не на метро? А нова бруківка, газони, стадіони, нові дороги в прифронтових районах? НАТА щось стала підозрювати?
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17.08.2024 19:50
+10
Просто бачуть якими темпами йде крадівництво, тому на жаль так (((
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17.08.2024 19:46
+5
Вони подивились як шикарно живуть в Україні державні службовці ....
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18.08.2024 00:14
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Просто бачуть якими темпами йде крадівництво, тому на жаль так (((
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17.08.2024 19:46 Відповісти
А як же метро на Виноградар? Невже 13,8 млрд. гривень доведеться витратити на ведення військових дій, а не на метро? А нова бруківка, газони, стадіони, нові дороги в прифронтових районах? НАТА щось стала підозрювати?
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17.08.2024 19:50 Відповісти
А 13 ярдів на " будівництво і відновлення доріг" у фронтовій харківській області?
Вони на шибеницю будуть йти, а по дорозі красти один у одного. Це у зелених клептоманів у крові.
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18.08.2024 18:29 Відповісти
О, точняк. Доречно нагадали. Це навіть не будівництво, а ремонт і обслуговування . Щоб красіво і презентабельно було.
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18.08.2024 19:29 Відповісти
Це ще ми залякали війною європейців. Де факто, Німеччина яка далеко від росії і є в НАТО та має американську ядерну зброю, - не буде воювати з росіянами. Отже може більше передати зброї Україні. І так про більшість країнт членів НАТО , окрім країн Балтії і США. А так нам в , кращому випадку, 10 відсотків від виробленої зброї передають, решту для себе залишають. Треба поясювати парнерам, що їм ця зброя не пригодиться ( я саме про снаряди ти важку бронетехніку) якщо Україна втримається і буде перемагати. А пригодиться якщо Україна не втримається. Просто нахіба ті ж 155 мілімітрові снаряди більшості країн НАТО я не розумію. Враховуючи що у найбільших країн є далекобійні ракети, флот і так далі. Сам факт того що умовна Франція чи Німеччина десь будуть снаряди використовувати - це смішно. І через це у нас дефіцит. Реальна війна НАТО проти росії закінчиться тим що у московитів за 2 години не буде світла, флоту і авіації.
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17.08.2024 21:29 Відповісти
Они так и не поняли, что происходит. Экзистенциальная угроза не только "европейским ценностям" но и в принципе мировому правопорядку, сложившемуся после 2 мировой, читай начало 3-й
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17.08.2024 22:53 Відповісти
Вони все якраз правильно зрозуміли, але думаю це рішення не було раптовим. В тому числі варто зауважити, що західні партнери моніторять у нас ситуацію з корупцією, а звинувачувати європейців у недалекоглядності, коли в тебе під носом хабарі вже в багажниках возять, це рівень дитсадка
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19.08.2024 07:23 Відповісти
DW

Уповноважений уряду ФРН з питань міграції Йоахім Штамп (Joachim Stamp) застеріг біженців, які живуть у Німеччині, від поїздок батьківщину, оскільки це може змінити їхній правовий статус, пише dpa, "Німеччина повинна залишатися відкритою для світу, але не бути дурною", - сказав він виданню Bild.
За його словами, німецька влада має подбати про те, аби люди, які звернулися по захист до Німеччини, а потім поїхали "у відпустку до своєї країни", негайно втрачали свій статус.

Сенатор Гамбурга з внутрішніх справ Енді Ґроте (Andy Grote) також сказав dpa, що біженці, які повертаються до країн, де вони, за їхніми словами, зазнали переслідувань, також ставлять під сумнів свій статус захисту.

Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) зазначає, що поїздки до країни походження біженця можуть бути дозволені в окремих випадках - через важку хворобу або смерть близьких родичів, але кожен випадок розглядається окремо.
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17.08.2024 23:18 Відповісти
Логічно. Просто всіх біженців бюджет ФРН не вивозить.
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18.08.2024 13:20 Відповісти
Та ніби вже планують різати всім допомогу, в тому числі і самим безробітним німцям, яку не хочуть працювати. Це не нормально, коли мінімалка та допомога по факту однакові. І не обмежені по часу. Хто захоче працювати за мінімалку? Ще дуже поширено таке - офіційно безробітний і отримуєш мінімалку по факту, а насправді в чорну десь підробляєш і не платиш податків.
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18.08.2024 13:45 Відповісти
Та отож. Це вже було схоже на якийсь ідіотизм-комунізм.
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18.08.2024 14:56 Відповісти
Вони подивились як шикарно живуть в Україні державні службовці ....
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18.08.2024 00:14 Відповісти
30 августа 2022 Запорожские чиновники Старух, Куртев, Щербина и Некрасова разворовали 22 морских контейнера, 389 вагонов и 220 грузовиков гуманитарки, - агент НАБУ Шевченко Источник:
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19.08.2024 06:28 Відповісти

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