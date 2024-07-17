В уряді Німеччини пояснили зменшення видатків на зброю для України вдвічі
Уряд Німеччини сподівається, що у 2025 році більша частина військової допомоги Україні надійде з європейських джерел, а також за кошти кредиту на загальну суму $50 мільярдів від країн "Великої сімки" (G7), який погашатимуть за рахунок доходів від заморожених активів РФ.
Про це на пресконференції заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, передає Deutsche Welle.
"Ми закладаємо гроші на це (підтримку України, – ред.) у федеральному бюджеті, хоча основна частина підтримки та основна частина грошей, необхідних для військової стійкості України, буде надходити з європейських джерел, а також з інструменту G7 для використання доходів від заморожених російських активів", – сказав німецький міністр.
За словами Лінднера, Німеччина повинна адаптувати свою політику видатків відповідно до глобальних подій і, відповідно, скоригувати видатки на міжнародну гуманітарну допомогу.
"Баланс трохи зміщується", – сказав він, додавши, що ФРН має набагато більше інвестувати у власну безпеку.
"І навпаки, ми не можемо продовжувати долучатися до всього у світі, як це було дотепер, тому що навіть потенціал Німеччини, як четвертої за величиною економіки світу, в якийсь момент буде обмежений", – додав міністр.
Як повідомлялося, раніше агентство Reuters з посиланням на проєкт федерального бюджету писало, що уряд Німеччини планує вдвічі скоротити військову допомогу Києву у 2025 році – із запланованих на поточний рік 8 мільярдів до 4 млрд євро.
При цьому попередньо погоджений урядом країни проєкт бюджету все ще містить розрив у розмірі 17 мільярдів євро між прогнозованими витратами та доходами, джерела покриття якого ще потрібно визначити.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус просив виділити додаткові 4 млрд євро на військову підтримку України у другому півріччі 2024 року.
За даними міністерства, близько 7 млрд євро, виділених у поточному федеральному бюджеті на підтримку Києва, вже значною мірою використані або за ними є зобов'язання за контрактами. Тому для нових постачань озброєнння для України у другій половині 2024 року залишилося лише трохи менше 200 тис. євро. Тому Пісторіус звернувся до міністра фінансів країни Крістіана Лінднера з проханням про виділення додаткових коштів.
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Німеччина є ключовим донором оборонної підтримки України після Сполучених Штатів.
За даними німецького уряду, у 2022 році країна надала Україні 1,6 млрд євро воєнної допомоги, у 2023 році - 5,6 млрд євро, у 2024 році - 7, 1 млрд євро, зокрема, через фонд European Peace Facility.
З початку повномасштабного вторгнення Німеччина поставила Україні зброї з власних запасів на 5,2 млрд євро. 282 млн євро пішли на навчання 10 тисяч українських військових. Крім того, країна приймає на лікування поранених українських бійців.
Серед зброї, яку надав Берлін, - три системи ППО PATRIOT з ракетами, шість зенітних ракетних комплексів IRIS-T, 50 танків LEOPARD 1 A5, 18 танків LEOPARD 2 A 6, 120 бойових машин піхоти Marder, 14 самохідних артилерійських установок ************** 2000.
И там в "нашей" жлобо'рогуль-диаспоре тоже полно зэбилов, это все перепостивших и схававших это💩 ЗЭ💩
Так что Потужная работа ведется ... Сами понимаете в чью пользу..