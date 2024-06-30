Німеччина різко збільшила експорт зброї, дві третини йде в Україну

У першій половині 2024 року уряд Німеччини видав дозволи на експорт товарів військового призначення щонайменше на 7,48 мільярда євро.

Порівняно з усім першим півріччям 2023 року цей показник зріс на понад 30%, повідомили у Міністерстві економіки ФРН, передає Deutsche Welle.

Майже дві третини експорту озброєнь – 65% – призначені для України, яка обороняється від російського вторгнення, уточнили у міністерстві. Загалом в Україну дозволили експортувати вироблене у Німеччині озброєння на 4,88 мільярда євро.

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До п'ятірки країн, яким ФРН постачає найбільше оборонної продукції, уперше за довгий час увійшла Саудівська Аравія (дозволено поставки на суму 132,48 мільйона євро).

Упродовж кількох років влада Німеччини забороняла відправляти зброю до близькосхідного королівства у зв'язку з його участю у війні в Ємені, а також через убивство журналіста Джамаля Хашоггі в стамбульському консульстві, цю заборону згодом було пом'якшено.

Крім того, до першої п'ятірки країн-імпортерів німецької зброї увійшли Сінгапур (1,21 мільярда євро), Індія (153,75 мільйона євро) і Катар (100 мільйонів євро).