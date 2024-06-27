Україна наростила виробництво зброї на 25%
За перші три місяці 2024 року українські виробники виготовили у середньому на 24,8% більше озброєння та боєприпасів, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це свідчать дані Держстату про результати промисловості у першому кварталі, передає Forbes.
Зокрема, у січні в Україні виготовили на 26,6% більше зброї та боєприпасів порівняно з січнем 2023 року. У лютому виробництво зброї зросло на 29%.
Водночас у березні темпи виробництва скоротились, зростання становило 18,8% у порівнянні з показниками березня 2023 року.
Утім, січневе виробництво на 4% просіло порівняно з груднем 2023-го. У лютому виробили на 8,2% менше озброєння, ніж попереднього місяця. Натомість вже в березні обсяги виробництва перевищили показники лютого 2024-го на 1,3%.
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Як повідомлялося, Україна у 2024 році має $6 млрд на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників. Але виробничі можливості країни – втричі більші
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виробництво мінометних *********** збільшилось у 42 рази, артилерійських - у 2,8 раза
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/virobnictvo-zbroyi-j-tehniki-za-rik-zroslo-vtrichi/
забули про що брехали перед цим ))
Якщо є виробничі потужності ще на 12 млрд, то чому не зняти з інших джерел? Наприклад фінансування культурних программ, некритичного будівництва, зарплати держчиновників, утримання усяких там офісів, апаратів, довічного утримання певних категорій і таке далі? Якийсь сюр, у країні, якій не хватає зброї виготовляють серіали та перекладають бруківку.