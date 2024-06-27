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Новини
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Україна наростила виробництво зброї на 25%

зброя

За перші три місяці 2024 року українські виробники виготовили у середньому на 24,8% більше озброєння та боєприпасів, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані Держстату про результати промисловості у першому кварталі, передає Forbes.

Зокрема, у січні в Україні виготовили на 26,6% більше зброї та боєприпасів порівняно з січнем 2023 року. У лютому виробництво зброї зросло на 29%.

Водночас у березні темпи виробництва скоротились, зростання становило 18,8% у порівнянні з показниками березня 2023 року.

Утім, січневе виробництво на 4% просіло порівняно з груднем 2023-го. У лютому виробили на 8,2% менше озброєння, ніж попереднього місяця. Натомість вже в березні обсяги виробництва перевищили показники лютого 2024-го на 1,3%.

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Як повідомлялося, Україна у 2024 році має $6 млрд на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників. Але виробничі можливості країни – втричі більші

Автор: 

зброя (887) виробництво (1305)


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Топ коментарі
+6
В процентах це маніпуляція і ні про що!Тобто до цього виробляли 1 штуку в тепер аж 1.25 ,це дуже потужно!!!
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27.06.2024 14:50
+5
Вже як при любимому Зелею Совку живемо. Успіхи тільки в СМІ та на екранах ТВ,
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27.06.2024 14:57
+4
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27.06.2024 14:53
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В процентах це маніпуляція і ні про що!Тобто до цього виробляли 1 штуку в тепер аж 1.25 ,це дуже потужно!!!
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27.06.2024 14:50 Відповісти
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27.06.2024 14:53 Відповісти
Непогано. Такими темпами наздоженемо кацапів, років так через 300.
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27.06.2024 14:50 Відповісти
Якщо врахувати те, що у 2019-2022 роках у нас тільки ЗУПИНЯЛОСЯ ВИРОБНИЦТВО будь якою зброї, то +25% це ДУЖЕ МАЛО!!!
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27.06.2024 14:53 Відповісти
Виробництво зброї й техніки за рік зросло втричі
виробництво мінометних *********** збільшилось у 42 рази, артилерійських - у 2,8 раза
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/virobnictvo-zbroyi-j-tehniki-za-rik-zroslo-vtrichi/

забули про що брехали перед цим ))
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27.06.2024 14:54 Відповісти
Вже як при любимому Зелею Совку живемо. Успіхи тільки в СМІ та на екранах ТВ,
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27.06.2024 14:57 Відповісти
Ну піпл же хотів цього.
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27.06.2024 14:58 Відповісти
Як повідомлялося, Україна у 2024 році https://biz.censor.net/n3484287, зокрема у вітчизняних виробників. Але виробничі можливості країни - втричі більші Джерело: https://biz.censor.net/n3496926
Якщо є виробничі потужності ще на 12 млрд, то чому не зняти з інших джерел? Наприклад фінансування культурних программ, некритичного будівництва, зарплати держчиновників, утримання усяких там офісів, апаратів, довічного утримання певних категорій і таке далі? Якийсь сюр, у країні, якій не хватає зброї виготовляють серіали та перекладають бруківку.
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27.06.2024 15:01 Відповісти
Зняти з папи Саші довічну стипендію? На святе зазіхаєте?
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27.06.2024 15:34 Відповісти
Ну ми вам ''повірили''
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27.06.2024 15:27 Відповісти
І шо? Шо це дало в сенсі звільнення території, що звільнили?
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27.06.2024 15:33 Відповісти
Може рогаток?!
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27.06.2024 15:34 Відповісти
Саботажники Зеленський і Єрмак впевнено рухають країну до втрати території. Вже навіть хусити стріляють гіперзвуковими ракетами, а особообрані державники ніяк не дороблять ні Сапсани, ні Вільху, ні зроблять стелс-оболонку для Нептунів.
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27.06.2024 15:46 Відповісти

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