От поддержки Украины со стороны Германии зависит безопасность Европы, - посол Украины в ФРГ Макеев
Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин не сокращать военную помощь Киеву.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.
"Безопасность Европы зависит от способности и политической воли Германии продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины", - отметил посол.
Макеев надеется, "что федеральное правительство найдет способы профинансировать общие потребности безопасности на этот год" и что "Бундестаг скажет свое слово по бюджету на 2025 год решительно и четко".
Напомним, что накануне издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, что Германия не будет увеличивать сумму средств в проекте бюджета ФРГ на военную помощь Украине на следующий год. Однако ранее одобренные поставки будут доставлены.
В украинском МИД сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине назвали некорректными и манипулятивными. Только после утверждения бюджета ФРГ, которое ожидается в ноябре, будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.
Впоследствии, в Минфине ФРГ заявили, что в будущем двусторонняя помощь со стороны Германии будет частично перенесена на международные программы.
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А Німеччина надала величезну допомогу у зміцненні нашої ППО хоча б тими самими гепардами.Коли Іран дав раші шахеди,без гепардів ми були практично беззахисні.Не лупити ж ракетою по цілі в десятки,а то і більше разів дешевшій.