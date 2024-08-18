От поддержки Украины со стороны Германии зависит безопасность Европы, - посол Украины в ФРГ Макеев

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин не сокращать военную помощь Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

"Безопасность Европы зависит от способности и политической воли Германии продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины", - отметил посол.

Макеев надеется, "что федеральное правительство найдет способы профинансировать общие потребности безопасности на этот год" и что "Бундестаг скажет свое слово по бюджету на 2025 год решительно и четко".

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Напомним, что накануне издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, что Германия не будет увеличивать сумму средств в проекте бюджета ФРГ на военную помощь Украине на следующий год. Однако ранее одобренные поставки будут доставлены.

В украинском МИД сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине назвали некорректными и манипулятивными. Только после утверждения бюджета ФРГ, которое ожидается в ноябре, будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

Впоследствии, в Минфине ФРГ заявили, что в будущем двусторонняя помощь со стороны Германии будет частично перенесена на международные программы.