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От поддержки Украины со стороны Германии зависит безопасность Европы, - посол Украины в ФРГ Макеев

олексій,макєєв

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин не сокращать военную помощь Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

"Безопасность Европы зависит от способности и политической воли Германии продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины", - отметил посол.

Макеев надеется, "что федеральное правительство найдет способы профинансировать общие потребности безопасности на этот год" и что "Бундестаг скажет свое слово по бюджету на 2025 год решительно и четко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Берлин не смог профинансировать систему IRIS-T, которую могли предоставить Украине после удара по "Охматдету", - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Напомним, что накануне издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, что Германия не будет увеличивать сумму средств в проекте бюджета ФРГ на военную помощь Украине на следующий год. Однако ранее одобренные поставки будут доставлены.

В украинском МИД сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине назвали некорректными и манипулятивными. Только после утверждения бюджета ФРГ, которое ожидается в ноябре, будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

Впоследствии, в Минфине ФРГ заявили, что в будущем двусторонняя помощь со стороны Германии будет частично перенесена на международные программы.

Автор: 

Германия (6933) помощь (7773) Макеев (29)


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Топ комментарии
+5
Виключо для того, щоб в році так 27-му ти не тікала в Австралію
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18.08.2024 09:17
+4
Шольц хоче побачити русацькі танки в Берліні!? Якщо так далі піде зі сторони Німеччини, то це буде справою часу!
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18.08.2024 09:10
+1
У мене тільки одне питання-чому країни повинні закладати в бюджет допомогу Україні, коли сама Україна має досить сумнівний бюджет відносно захисту себе ж? Звідки такі дані тут? Кожна країна не підтягує свої фінанси до проблем десь,для цього є інші статті. Забагато інформації яка веде до маніпуляції і пропаганди.
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18.08.2024 09:12
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Шольц хоче побачити русацькі танки в Берліні!? Якщо так далі піде зі сторони Німеччини, то це буде справою часу!
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18.08.2024 09:10 Ответить
Ви про що? І при чому мої видатки до корупції в Україні? Хто там з слуг знову зашкварився? Якого злочинця випустили з в'язниці? Що там навколо Охмадет? Танки уже в Україні, так що досить про Німеччину. Допомога Україні іде не з випаровування асфальту
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18.08.2024 09:15 Ответить
У мене тільки одне питання-чому країни повинні закладати в бюджет допомогу Україні, коли сама Україна має досить сумнівний бюджет відносно захисту себе ж? Звідки такі дані тут? Кожна країна не підтягує свої фінанси до проблем десь,для цього є інші статті. Забагато інформації яка веде до маніпуляції і пропаганди.
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18.08.2024 09:12 Ответить
Виключо для того, щоб в році так 27-му ти не тікала в Австралію
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18.08.2024 09:17 Ответить
А ти звідки пишеш? І куди сам втік? Якщо і є прапор України, то це тільки не перевірена регістрація. Забагато публікацій які мають джерело русру. Де про бюджет інших країн? Чи сьогодні гнобимо Німеччину?
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18.08.2024 09:22 Ответить
маєш на увазі, що не дюже розумієш з якої радості в роки Другої Світової Війни США заклали в свій бюджет величезні фінансові витрати для совкового союзу, котрі рашисти не повернули й досі(((Тільки в 1972 році у Вашингтоні відбулося підписання угоди про врегулювання розрахунків за ленд-лізом. За цією угодою, СРСР зобов'язався до 2001 р. заплатити 722 млн. дол., включаючи відсотки. До липня 1973 р. були здійснені три платежу на загальну суму 48 млн. дол., після чого подальші виплати припинилися. У червні 1990 року під час переговорів президентів США і СРСР сторони повернулися до обговорення боргу. Був встановлений новий термін остаточного погашення заборгованості - 2030 рік і сума - 674 млн. дол. Після розпаду СРСР зобов'язання за цим боргом перейшли до Росії.???
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18.08.2024 09:26 Ответить
Ще від учора була інформація про фальсифікацію цієї теми. Мені не потрібно розуміти, що пока ЗСУ на Курщині, тут просто ведуть пропаганду проти донорів зброї. До того ж з джерел русру. Чому ви про це не пишите,а про якісь скелети радянського періоду
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18.08.2024 09:35 Ответить
Називай їх сардельками! Що за напвіміри, блд?
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18.08.2024 09:43 Ответить
Ще від учора була інформація про фальсифікацію цієї теми (була інформація у "раша тудей" чи де там"аль Джазіра"?Чому ви про це не пишите , а про якісь скелети радянського періоду,,,,.а це відповідь на допис одніє прихильниці припинення допомоги Україні, котрою Ви є ."""Кожна країна не підтягує свої фінанси до проблем десь,для цього є інші статті. Забагато інформації яка веде до маніпуляції і пропаганди.""" не маніпулюйте.Можна "підтягнути " як США підтягнули,чи підтягують свій бюджет в Афганістані наприклад, в Ізрвїлі,Південній Кореї,Японії,Тайвані...іт.д Так що виключіть "свій маніпулятор"
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18.08.2024 09:52 Ответить
Не п*зди, фрік зелений. Захід на ці казочки вже не клюне. Не Україна його захищає, а НАТО. І не шашлик з дорогами вони будують, а переозброюються. А вам, брехунам і мародера, грошей більше не дадуть.
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18.08.2024 10:01 Ответить
Взагалі треба було раніше думати.На першому році війни,коли запросили всіх,абоьбагатьох західних лідерів до Києва,Зеленський Шольца не запросив і мало не відкрито послав.
А Німеччина надала величезну допомогу у зміцненні нашої ППО хоча б тими самими гепардами.Коли Іран дав раші шахеди,без гепардів ми були практично беззахисні.Не лупити ж ракетою по цілі в десятки,а то і більше разів дешевшій.
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18.08.2024 10:15 Ответить
 
 