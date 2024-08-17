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Новости Помощь Украине
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Берлин не смог профинансировать систему IRIS-T, которую могли предоставить Украине после удара по "Охматдету", - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

IRIS-T

Немецкое правительство не смогло предоставить финансирование для новой системы ПВО IRIS-T, которую производитель был готов передать Украине после удара России по детской больнице "Охматдет" в июле.

Об этом стало известно Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung от источника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отсутствие финансирования связано с запретом на дополнительную военную помощь Украине на фоне бюджетных переговоров в правительственной коалиции.

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Источник сообщил, что из-за того, что замораживание новой помощи уже действует, недавно не смогли профинансировать имеющуюся систему противовоздушной обороны IRIS-T. Производитель, Diehl Defence, смог предложить ее сразу после разрушительной российской бомбардировки детской больницы в Киеве в июле, потому что другой клиент хотел отказаться от поставки в пользу Украины.

Однако деньги не были утверждены - вопреки желанию министра обороны Бориса Писториуса. Его министерство и компания Diehl не захотели это комментировать.

Издание отмечает, что из-за нового ограничения необходимая дополнительная военная помощь на сумму почти четыре миллиарда евро не может быть предоставлена в этом году, хотя промышленность могла бы ее предоставить. Это подтвердили несколько источников в федеральном правительстве.

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Министерство обороны действительно хотело заказать военное оборудование для Украины на эту сумму в этом году, но Канцелярия и Министерство финансов, очевидно, против этого. Список Минобороны также включает систему противовоздушной обороны, которую предлагал Diehl. Другие крупнейшие статьи - артиллерийские боеприпасы, беспилотники, расходы на техническое обслуживание и запасные части для уже поставленного немецкого вооружения, такого как танки и гаубицы. Однако говорят, что небольшая часть этого сейчас финансируется за счет "остатков средств".

По мнению эксперта, вряд ли возможны новые заказы на период до 2028 года. Сейчас Украина все еще получает поставки, но только по старым контрактам.

Автор: 

Германия (6933) ПВО (2721) помощь (7773)


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Топ комментарии
+18
Зате українська влада з цього приводу не париться. Гроші йдуть на телемарафони та олімпіади.
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17.08.2024 20:45
+18
Скоріше німці не захотіли, дивлячись на колосальний розпил коштів зебільною владою навколо ОХМАТДИТу. І не тільки там...
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17.08.2024 20:54
+4
Складається враження шо німці не дуже хочуть перемоги України...
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17.08.2024 20:50
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Правила форума Совет форумчан
Зате українська влада з цього приводу не париться. Гроші йдуть на телемарафони та олімпіади.
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17.08.2024 20:45 Ответить
Складається враження шо німці не дуже хочуть перемоги України...
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17.08.2024 20:50 Ответить
А чому б 40 мільйонам українців не скинутися по 10 баксів на пво? У нас половина населення це викурює за неділю .
Чи німці повинні нам передавати за свій рахунок все?
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17.08.2024 21:45 Ответить
а потім скидатись по 800 тис.ойро на кожну ракету, аби комплекс не стояв в музеї невикористаних можливостей...
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17.08.2024 22:18 Ответить
Треба було німцям не дозволяти старій манді мєркельші з ****** хороводи водити та на гзу бабло заробляти, що у ***** криша поїхала шо він царь і богом себе уявив.
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17.08.2024 22:38 Ответить
Чому? Тому що справа не тільки про захоплення України а в маренні ***** про "новий світопорядок". Гітлер в мініатюрі. І дуже сумно що саме кончена німчура цього не розуміє.
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17.08.2024 23:58 Ответить
Скоріше німці не захотіли, дивлячись на колосальний розпил коштів зебільною владою навколо ОХМАТДИТу. І не тільки там...
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17.08.2024 20:54 Ответить
Deutsche Soldaten, що ви робите
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17.08.2024 20:56 Ответить
останній дойче Сольдатен загину 8 травня перед Рейхсканцелярією

на тому й скінчилась військова слава Германії
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18.08.2024 00:38 Ответить
та ти шо
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18.08.2024 03:53 Ответить
Може оголосити збір на цензорі на гроші для уряду Німеччини?
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17.08.2024 20:57 Ответить
він звідти пише
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17.08.2024 21:22 Ответить
SerGEY ?!!!
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17.08.2024 21:14 Ответить
В будку, собака русская!
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17.08.2024 21:22 Ответить
За такими,як ти, жалю не дуже й багато
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17.08.2024 21:34 Ответить
Война стоит больших грошей. Надежда только на США с их чудо-станком.
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17.08.2024 21:16 Ответить
не "не зміг", а не схотів - це більше відповідає дійсності, німцям, бритам, американцям абсолютно байдуже скільки нас тут згине, для них головне з рашкою остаточно не розісратися, бо вести з нею бізнес набагато приємніше, ніж воювати.
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17.08.2024 21:47 Ответить
Німецькі уїбани думають,що за великим рахунком це їх не стосується. Вмре там десь на полі бою українець чи ні- покуй. Головне сосиску з пивом вжити. Велика помилка.
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18.08.2024 00:01 Ответить
А як їх це стосується?вони в НАТО..це ми в дупі...
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18.08.2024 06:28 Ответить
Коли Німеччина напала на Польщу в 39му,то наприклад Бельгію це теж не стосувалося...до певного часу.
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18.08.2024 06:40 Ответить
Німці з посиланням на Європейську правду, ой не смішіть, бо зброя НАТО, а це також Німеччина в достатній кількості на фронті. А ось курйоз навколо лікарні, так це дійсно сенсація на фоні нової корупції.
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18.08.2024 08:01 Ответить
Упапы Вовы Писюнграйка пожизненную пенсию заберите и купите себе пво
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18.08.2024 13:25 Ответить
 
 