Берлин не смог профинансировать систему IRIS-T, которую могли предоставить Украине после удара по "Охматдету", - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Немецкое правительство не смогло предоставить финансирование для новой системы ПВО IRIS-T, которую производитель был готов передать Украине после удара России по детской больнице "Охматдет" в июле.

Об этом стало известно Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung от источника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отсутствие финансирования связано с запретом на дополнительную военную помощь Украине на фоне бюджетных переговоров в правительственной коалиции.

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Источник сообщил, что из-за того, что замораживание новой помощи уже действует, недавно не смогли профинансировать имеющуюся систему противовоздушной обороны IRIS-T. Производитель, Diehl Defence, смог предложить ее сразу после разрушительной российской бомбардировки детской больницы в Киеве в июле, потому что другой клиент хотел отказаться от поставки в пользу Украины.

Однако деньги не были утверждены - вопреки желанию министра обороны Бориса Писториуса. Его министерство и компания Diehl не захотели это комментировать.

Издание отмечает, что из-за нового ограничения необходимая дополнительная военная помощь на сумму почти четыре миллиарда евро не может быть предоставлена в этом году, хотя промышленность могла бы ее предоставить. Это подтвердили несколько источников в федеральном правительстве.

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Министерство обороны действительно хотело заказать военное оборудование для Украины на эту сумму в этом году, но Канцелярия и Министерство финансов, очевидно, против этого. Список Минобороны также включает систему противовоздушной обороны, которую предлагал Diehl. Другие крупнейшие статьи - артиллерийские боеприпасы, беспилотники, расходы на техническое обслуживание и запасные части для уже поставленного немецкого вооружения, такого как танки и гаубицы. Однако говорят, что небольшая часть этого сейчас финансируется за счет "остатков средств".

По мнению эксперта, вряд ли возможны новые заказы на период до 2028 года. Сейчас Украина все еще получает поставки, но только по старым контрактам.